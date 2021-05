Co vy na to? Online volby už tu dávno měly být. Přesto jsou zde bezpečnostní otazníky

V tomto týdnu jsme se vás ptali, co si myslíte o možnosti voleb online u nás v Česku. Tedy zda byste něco takového chtěli. Z ankety přitom vyplynulo, že jsou zde dva větší tábory – dvě třetiny z vás říkají, že už tu dávno měly být a zbylá třetina naopak uvádí, že online volby nechce kvůli bezpečnostním rizikům:

Překvapivě se tak pouze minimum z vás vyjádřilo pro méně vyhraněné možnosti, jako je třeba zavedení online voleb až po velmi důkladné přípravě, či pouze pro občany žijící v zahraničí a podobné výjimky.

Pojďme se tak podívat do diskuse, kde se objevilo hned několik zajímavých názorů:

Jak se zajistí anonymita a bezpečnost?

Mnoho z vás se ptá, jak zaručit anonymitu hlasování a bezpečnost celého systému. i kvůli tomu někteří raději říkají, že online volby raději zatím ne. Třeba uživatel Ron.Jeremy: „Za mě, ač jsem jinak pro digitalizaci prakticky všeho - online volby rozhodně ne!

Vidím dva vcelku zásadní problémy:

Nevidím cestu, jak zároveň zaručit anonymitu voleb a zároveň ověřitelnost, že volil ten konkrétní člověk, a to jen jednou

Mám obavy z bezpečnosti systému - jeho zabezpečení jak před útoky znemožňujícími hlasování, tak i sofistikovanějšími, které výsledky hlasování "vhodně" upraví

Zde bohužel vyhrává papír a manuální práce, protože zaručuje anonymitu hlasu, vyžaduje kontrolu identity voliče, a zfalšování v masovém měřítku je velmi obtížné. Z tohoto důvodu jsem také i proti korespondenčnímu hlasování.“

Zfalšovat klasické volby je mnohem náročnější

Jak podotýká Alois Novák, zfalšovat klasické volby je poměrně náročné – dochází ke kontrole několika lidí a muselo by se fyzicky manipulovat s hlasy: „Jsem zásadně proti. V současném systému máme spoustu pojistek proti manipulaci. Neříkám, že volby manipulovat nejdou, ale náklady na jejich výrazné ovlivnění jsou obrovské a stejně tak roste riziko, že se to provalí. Kdybych to měl rozepsat, bylo by to delší než celý clanek. Takže jen pro základní představu: Řekněme že běžný volební okrsek má do 1000 voličů. Tedy na každý 1000 hlasů připadá volební komise (složená ze zástupců kandidujících stran) dohlížející na průběh a sčítání. Výsledek se potom zanáší do systému, ale znají jej všichni z komise a mohou jej zkontrolovat, jestli ho "cestou" někdo neupravil. Znalosti k tomu potřebné jsou na úrovni základní školy.

Pokud by chtěl někdo cinknout 10 000 hlasů, musel by ovlivnit všechny opoziční zástupce v 10 okrscích (reálně výrazně více, jednomyslné hlasování by bylo velmi podezřelé) a zfalšovat 10 000 fyzických papírků.

Tohle logisticky a manažersky zvládnout není žádná sranda ani když máte neomezený rozpočet.

Na druhou stranu si dokážu představit různé sc0náře, jak tohoto docílit elektronicky. Levné by to nebylo, ale když si vezmete, k jakým prostředkům se vítěz může dostat (nejen rozpočet, ale třeba zakázka na Dukovany a pod...), tak to za nějakou investici stojí.“

Elektronickým volbám lze narušit důvěryhodnost

Uživatel AjaFreeman dodává, že důležitá je i důvěra ve volební systém. To se ostatně ukázalo i u korespondenčního hlasování v USA. „Nyní máme volební systém, který má důvěru skoro 100% obyvatel. V případě zavedení systému, kterému polovina obyvatel nevěří, bude tato polovina nucena dodržovat nařízení vlády, jenž by byla výsledkem jimi neuznaných voleb? Zavedení takového sytému je tak akorát dobré k rozpoutaní občanské války. Kdy na jedné straně budou stát lidé, neuznávající nějaké jedničky a nuly jako regulérní způsob voleb a na druhé straně budou stát lidi, jenž nutí tu první část respektovat nový systém, jenž si vymysleli podle svých vlhkých snů a zároveň nebudou moct zpětně prokázat že záznamy v pofidérní databázi odpovídají realitě.“

Je Česko schopno takový systém vytvořit?

Martin Tauchman má třeba pochybnosti i o schopnosti Česka potřebný systém vytvořit: „Osobně si nemyslím, že česká státní správa je schopná udělat dostatečně robustní systém pro online volby. Příkladem může být třeba formulář pro přihlašování se k očkování či spuštění online sčítání v sobotu (!) a následné prodlužování možnosti jeho vyplnění. A také si říkám, jak dobře zabezpečené to bude. Přihlašování k očkování dokázal prolomit středoškolský student během čtvrt hodiny. Vím, že online volby by asi zabezpečili trochu lépe. Nicméně volby jsou cílem různých útoků již nyní a jejich online verze by byla jistě dobrým cílem.“

Lze ověřit, že člověk nevolí pod tlakem?

Zajímavou část diskuse odstartoval uživatel JakBrno, který napsal: „V žádném případě ne, protože zcela chybí věrohodné ověření totožnosti člověka, který volí a zda volí dle vlastní vůle. Tohle zajistí jen a pouze prezenční a tajná volba ve volební místnosti. A kdo není schopen udělat si jednou za pár let tu hodinu času k návštěvě volební místnosti, tak si potom nemá co stěžovat.“

Možnost nezávislého hlasování, ke kterému není člověk donucen, je přitom základem voleb. Pod příspěvkem se rozjela poměrně obsáhlá diskuse, která stojí za přečtení.