Co vy na to? Nosíte na ruce chytré hodinky či náramky?

Chytré telefony jsou pro většinu z nás neodmyslitelnou součástí každodenního života. Co ale chytré hodinky a náramky? Na trhu jsou roky a prodávají se ve velkém, stále ale nedosahují takových čísel jako prodeje telefonů. Pojďme si tedy popovídat, zda nějaké hodinky či náramky nosíte; a případně proč ano, či ne. Začněme krátkou anketou:

Výběr správných chytrých hodinek není jednoduchý. Značek je spousta a liší se nejen vzhledem, ale i funkcemi, provedením, kompatibilitou a hlavně i cenovkou. Ta se přitom pohybuje od pár set korun až po desetitisíce. Podle čeho jste vybírali zrovna své hodinky či náramek? A proč jste právě tomuto zařízení dali přednost před ostatními?

Podobná chytrá zařízení ale nejsou pro každého – někomu se nemusí líbit, mohou chybět funkce či se to zdá jako naprostá zbytečnost. Podělte se o své zkušenosti a názory s ostatními v diskusi.

My jsme se na začátek zeptali u nás v redakci. Z reakcí přitom vyplynulo, že chytré hodinky nebo náramek má snad každý z nás:

Jakub Čížek

Ano, nosím

Na zápěstí nosím outdoorové Fenix 5 Plus od Garminu. Proč zrovna ty? Byla to výslednice dlouholetého hledání chytrých hodinek, které budou zobrazovat notifikace z mobilu, budu s nimi moci snadno platit v obchodech (Garmin Pay), budou mít perfektně čitelný displej i při poledním Slunci, ale zároveň vydrží relativně dlouho na baterii i při každodenním záznamu trasy na kole pomocí satelitní lokalizace.

Tomáš Holčík

Ano, nosím

Začal jsem před mnoha lety nosit hodinky Pebble a vypracoval se na úspěšného vývojáře aplikací a ciferníků, kterému posílali hodinky před uvedením na trh. Bohužel Pebble skončil a jejich hodinky nemají dlouhou životnost, takže už nemám žádné. Nyní proto nosím několik let hodinky Samsung Gear S2 Classic. Sice starší, ale mají vše, co je opravdu důležité – nejsou velké, ukazují čas s trvale zapnutým displejem, notifikace zobrazují spolehlivě a alespoň měří tep a počítají kroky. Aplikace mne nezajímají, GPS přímo v hodinkách nepotřebuju. Od případných nových hodinek chci hlavně neotravující práci s notifikacemi a čas viditelný bez pohybu ruky.

Marek Lutonský

Ano, nosím

Třetí rok mám na ruce Apple Watch. Jsem s nimi hodně spokojený, mimo jiné nutí člověka, aby se hýbal; jejich záludné achievementy na mě fungují. K běžným hodinkám se asi nikdy nevrátím, chyběla by mi důležitá upozornění, informace o další události v kalendářích, rychlá dostupnost předpovědi počasí a minutka/stopky na ruce. A také vibrační budík a samozřejmě placení přiložením zápěstí ke čtečce.

Občas se přistihnu u myšlenky výměny za chytré hodinky od Garminu, které mají mnohem blíž ke sportesterům. Ale na kole mám k tomuto účelu cyklopočítač Edge a pro pěší aktivity hodinky od Applu stačí. Jejich spolupráce s iOS je bezchybná. Nižší výdrž mi nevadí, večer hodinky položím do nabíječky a než si něco pustím nebo přečtu, jsou nabité.

Jan Láska

Ano, nosím

Nošení chytrých náramků a hodinek se nevyhnu, protože je čas od času testuji. Jinak bych se bez nich asi obešel. K monitoringu sportovních aktivit je nepotřebuji a notifikace z telefonu na ruce jsou sice fajn, ale zatím pro mě nevyváží nutnost pravidelně dobíjet vedle mobilu ještě další zařízení. Až budou všechny hodinky – nejen ty od Applu – umět bezkontaktní platby, nebudou trčet dva centimetry nad zápěstí a vydrží aspoň dva týdny bez nabíječky, stanu se jejich trvalým uživatelem.

Vladislav Kluska

Ano, nosím

Chytrým hodinkám jsem dlouho odolával. Kromě funkčnosti je totiž pro mě prioritou design, což je hodně limitující. Od hodinek vyžaduji, aby vypadaly jako hodinky, ne geekovský počítač připevněný na ruku (čehož příkladem jsou právě Apple Watch), a zároveň nebyly ryze sportovního vzhledu a mohl bych si je vzít i do divadla. K tomu jsem chtěl dobré propojení s Androidem, čímž odpadla další polovina hodinek.

Nedávno jsem se ale odhodlal a koupil si Samsung Gear Watch Active 2 a jsem spokojený. Vypadají naprosto skvěle, nejde téměř poznat, že jsou chytré. Funkčně naprosto dostačují – stejně, co člověk na hodinkách potřebuje? Notifikace jsou naprosto perfektní a zobrazí i vložené obrázky apod. Zároveň využívám trackování skrze GPS, když jezdím na kole, a k tomu si zobrazím i nějaké ty turistické mapy. Tohle zvládají perfektně a vše běhá jak z praku.

A to nemám telefon od Samsungu. Ve finále jsem tak zjistil, že opěvované dokonalé propojení, které rádi předhazují applisti, v Android světě funguje také. A dokonce netřeba mít vše od jedné značky Nějaké další pokročilé funkce? Upřímně netuším, k čemu bych je měl. Od čehokoliv náročnějšího mám telefon, nepotřebuji na hodinkách pouštět Excel či vyřizovat maily (které si ale klidně z notifikace zobrazím i zde).

Lukáš Václavík

Ano, nosím

Klasické hodinky jsem přestal nosit někdy před 20 lety, když už jsem s sebou všude tahal mobil. K těm chytrým jsem se dostal skrz Xiaomi Mi Band 1 a 2. Sledovat kroky a spánek mě bavilo jen chvíli, o čas mi zase tolik nešlo a jedinou praktickou hodnotou byly vibrace v případě hovorů, SMS a hlavně budíku. Když jsem si koupil první Pebble, firma se krátce nato rozpadla. Na několik let jsem tak uvolnil zápěstí a začal jej plnit až loni. Na střídačku jsem nosil Fitbit Charge 3 a Withings Steel HR Sport, oproti Mi Bandu jsem se ale co do funkcí nikam moc neposunul a radost z nové hračky brzy opadla.

Až když jsem si letos koupil Garmin vívoactive 4, tak to byl ten zlom, který jsem potřeboval. Začal jsem více sportovat a docenil integrovanou GPS. Zvykl jsem si platit přes Garmin Pay. Líbí se mi funkce a webové prostředí Garmin Connectu. A díky tomu stále čitelnému transreflexnímu displeji jsem hodinky opět začal používat i k tomu, abych zjistil, kolik je hodin. Nic mi vlastně nechybí. Ocenil bych safírové sklíčko, Qi nabíjení a třeba i delší výdrž, byť mi ta pětidenní stačí. Nepotřebuji žádné další aplikace, stáhl jsem si jen jiný ciferník. Garmin bude mít hodně těžké prodat mi v budoucnu nový model.

Martin Miksa

Ano, nosím

Ačkoliv jsem hodinky nikdy pořádně nenosil, příchod úplně prvních Apple Watch mě před pěti lety přinutil to změnit. Od té doby je postupně měním za novější modely a plánuji v tom pokračovat. Používám je hlavně pro notifikace, sledování mé pohybové aktivity a také ke cvičení. Na kole pak často sáhnu po rychlých mapách s GPS.

Jako Applista oceňuji hluboké propojení do jablečného ekosystému a platby Apple Pay přímo na zápěstí jsou přímo návykové. Kritizovaná jednodenní výdrž je něco, na co jsem si za roky zvykl a z ukládání hodinek do nabíječky večer před spaním se stal každodenní rituál. Apple by do nich ale mohl integrovat standard Qi, ať mi u postele konečně vystačí jen jedna nabíječka.

Karel Javůrek

Ano, nosím

Apple Watch nosím od druhé generace (2016), kdy přidaly GPS. Pak jsem přešel na 4 a 6. Používám je proto, že mají nejkvalitnější senzory, funkce a hlavně stabilní ekosystém. Mám tedy už spoustu let nasbíraná data v aplikace Zdraví přímo od Applu a nahrávají se tam data třeba i z chytré váhy. Beru to tak, že čím více dat o těle, tím lze do budoucna počítat s přesnější analýzou pomocí metod, které momentálně třeba ještě nejsou k dispozici.

Mám jen jednu obrazovku, kde mám čas, následující úkol v kalendáři, venkovní teplotu, rychlost větru, UV index, pravděpodobnost deště a hodnotu kryptoměn. Používám je na měření aktivity, rychlé čtení/odpověď oznámení sms/e-mail/apps (nemusím vytahovat iPhone z kapsy), placení na terminálech, potvrzování hesel, automatické odemykání MacBooku, budík a občas si s nimi svítím i v noci, kdy nechci rozsvítit velká světla po domě a rušit ostatní členy domácnosti. Zároveň jsem posledních pět let neslyšel otravné zvonění telefonu, protože ho mám neustále na vibrace (s příchozím hovorem mi hodinky zavibrují).

Filip Kůžel

Ano, nosím

Za poslední roky jsem vyzkoušel desítky modelů různých koncepcí od nejlevnějších čínských střepů po špičkové sporttestery za desítky tisíc. Cíleně jsem se vzdělával v tom, co znamenají data padající z jednotlivých senzorů, jak používat specifické funkce, jak správně plavat, aby hodinky správně počítaly délky bazénu atd.

…abych pak zjistil, že mám docela jednoduché uživatelské požadavky. Nejsem tolik orientovaný na výkony, baví mě mapy a komunitní rozměr, takže jsem skončil u jednoho z nejlevnějších modelů, který je schopný synchronizovat workoutová data se službou Strava. Momentálně nosím starší hodinky Amazfit GTR, které dnes koupíte za nějakých 2 400 Kč. Mají pěkný AMOLED displej, spolehlivé notifikace, dlouhá výdrž a na osičky pasuje celá moje sbírka nacvakávacích řemínků Garmin QuickFit.

Ale nic netrvá věčně. Hodně se teď těším na Garmin Venu2.

Karel Kilián

Ano, nosím

Po několika letech s náramky Xiaomi Mi Band jsem cítil, že je čas posunout se dál. Proto jsem začal mapovat segment chytrých hodinek. Kdybych byl „jablíčkář“, bez váhání bych sáhl po Apple Watch, nicméně coby skalní fanda Androidu jsem tuto možnost neměl. Nakonec jsem se po důkladném otestování rozhodl pro Xiaomi Mi Watch. Vyhovují mi designově, mají AMOLED, disponují funkcemi, které vyžiju, a na jedno nabití vydrží i s permanentně zapnutým měřením tepu dva týdny. Aktuálně je mám třetí měsíc a musím říci, že své volby nelituji.

Jiří Kuruc

Ano, nosím

Začínal jsem s hodinkami Samsung Gear Sport, které byly pohodlné a skvělé, avšak i přes slovo Sport v názvu příliš sportovní nebyly. Přešel jsem proto na Garmin Vívoactive 4, a to i z důvodu, že mám na kole z předchozích testování přesný rychloměr. Druhým pozitivem přechodu byla služba Garmin Pay, kterou využívám často a rád. Dokonce jsem hodinkami jako první platil v místním koloniálu, z čehož bylo malé všeobecné pozdvižení. Dávám si za cíl do roka a do dne překvapit platbou čipem v dlani...

Jakub Michlovský

Ano, nosím

Už od roku 2015 nosím Apple Watch a jsem jim věrný dodnes. Nabíjím je v noci, takže mě „kratší výdrž“ nijak nelimituje. Zvykl jsem si hodinkami platit a používám je primárně na rychlé třídění notifikací, případně na rychlou odpověď na zprávy. Zvykl jsem si taky měřit svoji aktivitu a mít každý den alespoň nějaké minimum. Asi bych i ocenil verzi LTE, kdy je člověk na příjmu, ale nemusí s sebou nutně tahat telefon.

A jak jste na tom vy? podělte se s ostatními o své zkušenosti v diskusi.