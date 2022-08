Co vy na to: Netflix, Disney+, HBO Max… Kterou placenou streamovací službu teď sledujete nejčastěji?

Do Česka letos dorazilo HBO Max, nedávno se ukázalo i Disney+ a velmi posílilo také české Voyo. Dlouho neohroženou pozici Netflixu se teď snaží nabourat hned několik silných konkurentů a téměř celá redakce již utekla jinam.

Pro většinu je teď hlavní streamovací službou Disney+, jak je to u vás? V anketě se můžete vyjádřit, kterou službu v poslední době sledujete nejčastěji. Do komentářů pak napište, co vás na kterém streamu drží a jestli si jich případně platíte více najednou.

Markéta Mikešová

Disney+

Momentálně Disney+, ale nemyslím si, že mi to vydrží dlouho. Je to dáno tím, že jsem počítala s příchodem služby do ČR a tak jsem očekávané seriály jako Obi-wan záměrně nepirátila a podívala se na ně až zde. Ale už mi zbývá jen jeden seriál, co jsem chtěla vidět a pak to zas vidím na rovnoměrné rozložení času mezi Netflix, Amazon Prime a HBO Max.

Naše domácnost platí Netflix a Disney+. Když zrovna běží český MasterChef, platíme i Voyo. Zbytek služeb (Amazon Prime a HBO Max) nám poskytují kamarádi za to, že jim poskytujeme právě Netflix a Disney+. Upřímně mě ale to množství ubijí a kdyby existovala jedna velká služba, co by měla všechno, předplatím si ho hned i za cenu vyššího poplatku.

Petr Urban

Disney+

Nemusí se mi líbit, jak Disney nakládá se značkami jako Star Wars. Nemusí se mi ani líbit, v jak masivní kolos se tahle firma proměnila. Disney+ je ale výborná streamovací služba, která láká na kvantum obsahu. Se vstupem na trh dala záležet a sehnala původní dabingy klasik jako Simpsonovi, Mash nebo Sám doma. Její katalog je tak úctyhodný, že si s ním na nejbližší měsíce vystačím. Pečlivá práce s místním publikem se Disneymu vyplatila a já mu uděluji palec nahoru.

Menší mouchy poletují kolem přehrávače, jsou to však detaily, nad které se povzneste. Klíčový je obsah, jak dokládá tragický provar jménem HBO Max, který nejen že nezúročuje obří potenciál katalogu Warner Bros., ale navíc přítomné dobré seriály a filmy degraduje technickými omezeními (aspoň při sledování na PC). Netflix má spoustu dobrého obsahu, jenže nemá skoro nic, co bych nutně chtěl a musel vidět teď hned. A upřímně, na konzumaci více streamovacích služeb naráz nemám čas. Za mě je tedy vítěz téhle – a nejspíš i příští – sezóny jasný.

Vladislav Kluska

Netflix

Když bych to měl brát celkově z placených služeb, tak je to YouTube, kde sleduju nejvíc kanálů/pořadů :) Ale jinak – Netflix u mě z těch klasických služeb vede dlouhodobě. Je to sice služba plná balastu (jako běžné televize), zároveň se tam ale dá vybrat spousta obsahu, co mě zajímá a co je dobrý. Hlavně jsou ideální 20minutové epizody seriálů či různých show, které jsou ideální k večeři či obědu.

Pak na dalších příčkách je to už různé, většinou se umisťuje Amazon Prime a HBO Max. Ještě méně pak Disney+, kde skoro nic není a o Apple TV+ nemluvím, naprosto zbytečná služba, kterou mám a zcela ignoruji. Platit bych za ni rozhodně nechtěl :) Obecně si ani nemyslím, že by se u mě něco v budoucnu změnilo, možná ten Prime půjde nahoru. Má tam docela dost zajímavých věcí, jako jsou The Boys, Clarksonova farma a další.

Tomáš Holčík

Disney+

Aktuálně mám Prime video, HBO Max a Disney+. Deset let jsem si platil Netflix, ale s příchodem HBO Max a Disney+ šel na chvíli na střídačku. Dívám se na všechny, Prime video je více nárazový, když se tam něco objeví, HBO Max nyní kvůli Westworldu a Disney+ kvůli seriálům Marvelu a Star Wars.

Disney+ mne mile překvapil nabídkou mimo Star Wars, Marvel a animáků. Žena sleduje znovu M.A.S.H. mne baví dokumenty a bonusový obsah u spousty filmů. S ústupem DVD a Blu-ray zmizely komentáře tvůrců, filmy o filmu a smazané scény. Na Disney+ ale u spousty filmů tento bonusový obsah najdete.

Lukáš Václavík

Disney+

Z dlouhodobého hlediska mám nejvíce nakoukáno na Netflixu, ale co do Česka přišlo Disney+, koukám prakticky jen na něj. A k mému překvapení jsem se hned nevrhnul na všechny ty věci ze světa Star Wars a MCU, které mě jinak baví, ale připomínám si starší věci nebo sjíždím resty.

Takže paralelně jedu Ztraceni a 24 hodin. Ten první, abych si ověřil, jestli to takhle při binge-watchingu vůbec dává z hlediska příběhu smysl. Ten druhý, protože jsem nad ním kdysi po pár dílech zlomil hůl, ale teď si uvědomil, že je to úplně boží.

Vedle toho si platím i HBO Max i Netflix, ale na ně teď nemám moc čas a ani tam nevidím tolik lákadel, takže je možná ukončím. Minimálně ten Netflix mi po završení Stranger Things nemá co dát a nedrží mě tam žádná dlouhodobá sleva na předplatným jako u HBO nebo Disneyho.

Upřímně mě ale čím dál více láká české Voyo. Ne kvůli Ordinaci, Ulici atd., ale protože tam jsou všechny ty britské klasiky jako Červený trpaslík, Jistě, pane ministře/premiére, Hotýlek, Haló haló, Kancl nebo Černá zmije. Na tohle si jednou taky budu muset najít čas. To si ale předplatím spíš příležitostně, podobně jako Amazon či Apple TV+, když tam za cenu lístku do kina najednou dám novou řadu The Boys nebo Teda Lassa.

Filip Kůžel

Streamy mě nezajímají

…ne že by mě nezajímaly, ale spíš nechci trávit před obrazovkou tolik času, aby mi dávalo smysl si něco takového platit. Možná jednou, v jiné životní fázi.

A co vy, kterou placenou streamovací službu teď sledujete nejčastěji?