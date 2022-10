Co vy na to: Na čem nejčastěji hrajete videohry?

Hrajete hry? A pokud ano, tak na čem nejčastěji? Možností je dnes hromada. Vedle obligátních počítačů a konzolí zažívají ohromný boom mobily, kde již tržby z videoher pokořily tradiční platformy. Máme autonomní VR brýle nebo streamovací služby jako Stadia či GeForce Now, které zprostředkují hraní na čemkoliv připojeném k internetu.

Hlas v anketě je pouze první krok. Jako vždy budeme rádi i za komentář pod článkem, kde odpověď trochu upřesníte. Můžete uvést konfiguraci herní počítače, jaké konzole doma máte či jestli jste už vyzkoušeli nějaké zmíněné alternativy. Inspirací budiž odpovědi našich redaktorů.

Tomáš Holčík

Na počítači

Hry nějak intenzivně nehraju, ale upřímně mne víc baví ty na počítači. Hlavně mne na nich baví herní mechanika, dechberoucí grafiku tolik neocením. Mám taky doma Nintendo Switch kvůli hrám, které na PC nejsou, ale v posledním roce jsem jej snad kvůli hraní ani nezapnul. Líbí se mi příběhové hry na na PlayStation, ale ty popravdě většinou absolvuju díky záznamům na YouTube. Proto se třeba těším na seriálové zpracování The Last of Us, protože mi nebude chybět interaktivita a naopak ocením filmovější způsob vyprávění.

Lukáš Václavík

Na počítači

Historicky u mě vede počítač a i aktuálně mu dávám přednost. Ale v posledních letech se to u mě střídá ve vlnách. Třeba loni jsem toho nejvíc nahrál na PS5, dříve jsem měl silná období s PS4 a Switchem. Těchto dvou platforem jsem se už ale zbavil, protože už mi nic nepřinášely.

Při hraní popírám všechna možná klišé. Na PC dost často hraju s gamepadem místo myši a klávesnice, konzoli mám zase připojenou k monitoru. Mám jej totiž lepší než televizor v obýváku.

Hry jsou dnes u mě i jediný důvod, proč upgradovat počítač, jinak by mi asi pořád stačil ten deset let starý čtyřjádrový Intel Ivy Bridge s nějakou základní grafikou.

Nikdy mě však nebavilo hrát na mobilu, pokud pominu Hada na starých nokiích. Překvapivě ale občas něco zkusím na iPadu. Mám teď předplatné Apple Arcade a tam je v ceně hodně pěkných her, které bych si samostatně nikdy nekoupil, případně nepřetrpěl jejich bezplatné verze s reklamou. Teď se třeba bavím u What the Golf

Marek Lutonský

Na konzoli

Před lety jsem měl chuť vyzkoušet Nintendo Switch a už u něj zůstal. Hlavně kvůli hrám, které mi vyhovují a které na konkurenčních platformách často chybějí. Skvělý je také hybridní provoz, kdy mohu hrát u televize i s handheldem v ruce. Menší výkon a ne tak skvělá grafika jako na Playstationu a Xboxu mě netrápí, hlavní je hratelnost.

Na PC mě hraní už nějak nebaví, na mobilu nikdy nebavilo. Někde mezi je tablet – Pro iPad je řada zajímavých herních titulů, které jinde nejsou, na něm si občas zahraju.

Vladislav Kluska

Na počítači

Kde jsou ty doby, kdy jsem měl půlroční předplatné Nvidia GeForce Now a bylo to skvělé. Teď mám ale nový pracovní notebook, který s 32 GB RAM, i7 od Intelu a grafikou RTX 3070 utáhne vše, na co si vzpomenu a pěkně ve 4K HDR. Takže kdo by jej nezneužil i na to hraní her? :) Obecně jsem hráč spíše budovatelských her, takže klávesnice a myš je nejčastější. Assassin's Creed: Valhalla a 100 utopených hodin mě ale naučilo na Xbox ovladač, který bych již u podobného stylu her za nic neměnil.

Petr Urban

Na počítači

Na PC si buduji knihovnu her, kterou si díky dlouhodobé kompatibilitě držím dlouhé roky. Konzole vnímám více jako spotřební zboží, byť se situace mění i na některých konzolích. Vyhovuje mi i ovládání klávesnicí a myší, pokud jej tedy hra nezbabrá, což se stává. Počítač používám i na práci, takže mám docela silnou motivaci k tomu, abych měl jedno zařízení na všechno.

Spíše jako raritu jsem si před pár lety pro radost pořídil PS 2, ale pouštím ji tak málo, že zadání otázky nehraje v její prospěch. I na mobilu pařím málo. Před lety to byly aspoň občas arkády jako Temple Run nebo Angry Birds, ale ty už se mi omrzely a typická hra pro Android je dnes „zdarma“. Takže mě po spuštění obtěžuje spoustou nesmyslů.

Proto si maximálně jednou do roka vyberu nějakou výjimečnou hru, která tímhle zatížená není, např. Florence, The End of the World, Prune nebo Monument Valley. Obecně se hry, které chci hrát, nachází na PC a konzolích – a tam z pragmatických důvodů volím klasický počítač. Je to poměrně svobodná platforma, což mi vyhovuje.

Martin Chroust

Na mobilu/tabletu

Na mobilu/tabletu vyhledávám zejména desktopové hry, které mají i svou mobilní verzi. Počítač mám spíše jako pracovní nástroj, zatímco mobil slouží pro ukrácení volné chvíle. A ani nevadí, že hraní na mobilu není, díky malému displeji, tak komfortní jako na počítači. Hry v mém případě slouží jen k ukrácení volné chvíle, a k tomu telefon bohatě stačí.

Karel Javůrek

Na počítači

Čas na hraní mám dost proměnlivě, pokud je ale čas, tak určitě nejčastěji na PC, který v domácnosti slouží pouze na hry a hardware je dostatečný pro 4K@60 v max kvalitě. Občas využiji i Steam Deck a výjimečně i iPad. Všechna tato zařízení jsou ve větším měřítku ale využívané ostatními členy domácnosti. Nedávno například děti hrály společně Minecraft na jedné mapě – jeden na telefonu a druhý na iPadu a ani se jim nechtělo hrát na PC.

Ke hraní většiny her na PC používám Xbox gamepad (ty nové z Xbox Series X/S), kterých máme doma 4 pro rodinné hraní na jedné televizi. Myš používá hlavně synek pro hraní strategií nebo multiplayerových 3D akcí, kde je nutnost rychlé a přesné míření. Oculus Questu 2 jsem se zbavil, na to už nebyl vůbec čas. Asi před týdnem jsem zkoušel cloud, jediný použitelný je GeForce Now a ten stejně je trochu rozmazaný a latence pro 3D z vlastního pohledu dost otravná.

Karel Kilán

Nehraju

Hry prakticky nehraju, a to ani na mobilu, ani na notebooku a ani na počítači. Není na to vůbec čas – když už mám chvilku volna, raději se podívám na nějaký film či seriál, případně, pokud je hezky, jdu ven na kešky.

V minulosti jsem hrával hlavně závodní simulátory – na ty jsem samozřejmě potřeboval výkon počítače. K němu jsem si koupil i docela slušný volant s plnohodnotnou zpětnou vazbou. Pak jsem také létal na leteckých simulátorech (zejména starším MSFS), takže mám ve výbavě i joystick a berany.

Když už (jednou, dvakrát za rok) přeci jen cítím potřebu si zahrát, jde zpravidla o velmi povedené závodní simulátory od Simbinu. Protože se jedná o hodně staré hry, utáhne je bez problémů i můj značně zastaralý počítač.

Jakub Čížek

Na počítači

Asi budu lepší gamer než vaše máma (i když...), ale co se herního průmyslu týče, zamrzl jsem někde v roce 2003. Hlavně proto, že jsem si tehdy koupil laptop, zrušil desktop, no a na současné blikající a všemožné podsvícené herní notebooky jsem už fakt starej. Pro jistotu mám ale ještě cloudové předplatné GeForce Now. Občas v něm spustím Battlefield 4 a zhruba 15 sekund se kochám okolní grafikou, než mě zmasakruje tlupa východoevropských teenagerů připojených ke stejnému serveru.

Markéta Mikešová

Na konzoli

Dřív jsem se snažila rozdělovat hraní 50 procent času na PC, 50 procent času na PS4, ale posledních několik měsíců na PC prakticky nehraju. Je to částečně pohodlností, PS4 mám u postele a hraní beru jako aktivitu, když jsem unavená. Vygradovalo to navíc v létě tím, že jsem v rychlém sledu prodělala covid a boreliózu a několik týdnů jsem opravdu víc než ležet v posteli a zapnout PlayStation nezvládala. A také jsem celkem fanoušek exkluzivit od Sony, strefují se mi do vkusu. Občas to prokládám Switchem (ať už je nová Zelda!).

Ale on zas nastane čas oprášit herní PC. Přátelé chytli čerstvou slinu v League of Legends a pořád nutí, ať se přidám…

Martin Nahodil

Na konzoli

Z nové generace u mě zabodoval PlayStation 5 a stále zůstávám věrný Nintendu Switch. 2D skákačky patří mezi moje nejoblíbenější žánry a ty se mi mnohem více hodí na menší obrazovku Switche. Také nutno říct, že Switch používám převážně jako handheld, i když mám klasickou verzi, která jde skrz dok připojit k větší obrazovce.

No a na PlayStationu je to jasné. Velké akční adventury nebo příběhovky, které by hardware Switche neudýchal ani náhodou, si ujít nenechám a svoji roli tady mají i exkluzivity. Těch tedy za poslední roky pár ubylo, ale na druhou stranu zase nemám tak výkonné PC či notebook, abych si je zahrál v takové kvalitě jako na PlayStationu.

Filip Kůžel

Nehraju

Nehraju. Nemůžu. Sám jsem si to zakázal. Jednou jsem to zkusil na vysoké škole a jako lusknutím prstů mi zmizel jeden semestr. Kdybych to zkusil teď, patrně bych po vystřízlivění zjistil, že jsem přišel o rodinu, práci a důstojnost :-)

Všechny ty úžasné hry mě lákají, ale jsou lepší způsoby, jak trávit čas.

Jakub Michlovský

Na konzoli

Už nějakou dobu mám doma Nintendo Switch a asi rok zpět jsem dokoupil Xbox One X, takže jsem herně zcela saturován. Díky předplatnému Xbox Game Pass Ultimate ale překvapivě často sáhnu také po cloudovém hraní, zejména na Macu. A pochopitelně hraju i nějaké rychlovky na mobilu a to kupodivu často.

A co vy, na čem nejčastěji hrajete videohry?