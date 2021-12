Co vy na to? Měly by být u mobilních zařízení přibalené nabíječky?

Evropská komise tlačí na sjednocení nabíječek mobilů. Neprospělo by ale životnímu prostředí i to, že by se z balení rovnou odstranily? O přibalená sluchátka jsme už většinou také přišli. A co u další typy mobilní elektroniky jako hodinky nebo notebooky, mají tam dodávané nabíječky či síťové adaptéry smysl?

Na to bychom se vás chtěli zeptat v naší anketě, kterou jako obvykle startujeme názory našich redaktorů.

Jakub Čížek

ano, u všeho

Stejně jako k novému automobilu dostanete od výrobce volant, bez kterého se vůz používá opravdu velmi nekomfortně, očekávám, že i k novém laptopu a mobilnímu telefonu dostanu vše potřebné k jeho základnímu běhu. Co přijde příště? Telefon bez konektoru USB, který si přece můžete odpájet ze starého telefonu, protože je to stále ta stejná normovaná součástka?

Karel Javůrek

ano, ale jen u něčeho

V dnešní době rozmachu univerzálního USB-C už tolik ne, z pohledu výrobce je efektivnější, aby to prodával samostatně. Jen je třeba nějak uživatelsky vyřešit to, když zařízení potřebuje výkonnější nabíječku, aby si nemyslel, že mu bude stačit nějaká stará a slabá, co má doma.

Petr Urban

ne, žádné nabíječky v balení

Svět je zaplavený nabíječkami. Za zdravé bych považoval, aby nabíječka byla v balení volitelně. Samozřejmě by zákazníci a zákaznice museli být srozuměni s tím, že nabíječka není součástí balení a že bez ní produkt nebude funkční. Aspoň u mobilů by tohle už dávno fungovat mohlo. U notebooků potřebujeme sjednotit napájecí konektory, do té doby by nejspíš nemělo smysl je prodávat bez zdroje. Šance, že můj nový notebook bude mít stejný napájecí konektor jako ten starý, pravděpodobně není dostatečně vysoká.

Vladislav Kluska

ano, ale jen u něčeho

U telefonů je za mě odpověď jasná, rozhodně ne a ani by v balení neměl být kabel (tedy ne jen odstranit koncovku). V momentě, kdy mají všichni USB-C, není důvod dávat do balení další a další kabely. Nabíječku si člověk může dokoupit vždy takovou, jaká mu vyhovuje.

U notebooků je situace složitá a normálně bych taky řekl, že ne. Stačí je přece nabíjet přes céčko taky. Jen situace není tak jednoduchá a ne vždy to jde (teď nedávno jsem kupoval nový výkonný notebook a ten jinak nenabiju než přes dodávanou nabíječku s dostatečným výkonem).

A pak jsou tu vychytávky typu magnetická nabíječka na Surface, o kterou by bylo škoda přijít. Tady bych tak byl za zachování, případně prodávání v balíčcích s jasnými specifikacemi, kde by si člověk mohl ověřit, zda náhodou tuto nabíječku již nemá a tím pádem ji nepotřebuje. To je ale naprosté sci-fi, když výrobci často nejsou schopni na internetu zveřejnit podrobné informace o svých strojích a člověk to musí naživo vyzkoušet, jinak kompatibilitu nezjistí (nebo horko těžko).

Markéta Mikešová

ano, u všeho

V tuhle chvíli volím variantu, ať se stále dodávají ke všemu. A to jak u mobilních zařízení, tak notebooků. Až bude povinný u všech produktů jednotný konektor, jak navrhuje Evropská unie, tak změním názor, ale v tomhle stavu ještě nejsme. Nabíječky, co jsem měla já v ruce, nikdy neměly bůhvíjakou životnost (zdravím Apple), docela to odpovídalo cyklu obměny zařízení. Chápu, že se někomu mohou nahromadit, ale v tom případě buď kupuje zařízeních moc (což není eko samo o sobě a nabíječky to nespasí), nebo se o ně stará s mimořádnou péčí. Pokud je to druhý případ, tak chci znát jeho tajemství.

Marek Lutonský

ne, žádné nabíječky v balení

Dřív bych bych byl asi zastáncem nabíječky v každé krabici, ale letos jsem v Ikea koupil na zkoušku USB roztrojku Lörby. Teď si uvědomuji, že už téměř žádné originální nabíječky nepoužívám. Lörby magnetem drží na kovové noze stolu, čouhají z ní dva kabely miniUSB a jeden USB-C, nic víc nepotřebuji. Vlastně už jen Qi nabíječku na nočním stolu pro mobil. Takže Lörby – nebo něco podobného – do každé rodiny!

Víc než nabíječku bych ale často ocenil dva kabely v balení. To je spotřební materiál, který u denně připojovaných zařízení nevydrží a kvalita neoriginálních, následně dokupovaných kabelů, bývá nejistá.

Jan Láska

ano, ale jen u něčeho

Výrobci by měli nabíječku dávat k těm zařízením, která využívají nějaký specifický způsob nabíjení – ať už je to atypický konektor, nekompatibilní technologie rychlého dobíjení nebo specifický nabíjecí proud a napětí. Naopak u běžných levných telefonů s USB-C konektorem a nízkým dobíjecím příkonem bych nabíječku z balení klidně vynechal. Je ale potřeba vždycky myslet na prvouživatele a pro ně přibalit alespoň kartičku s poučením, jaký typ nabíječky si mají případně pořídit, pokud žádné podobné zařízení předtím nepoužívali.

U zařízení, kde lze nabíječku rozložit do dvou částí – adaptéru do zásuvky a dobíjecího kabelu – by měl být alespoň kabel v balení samozřejmostí. Poničí se totiž obvykle mnohem rychleji než samotné zařízení a uživatel by si stejně dřív nebo později kupoval nový.

Martin Miksa

ano, ale jen u něčeho

Můj názor je takový, že by nikdo neměl diktovat, zda tam nabíječka být má, nebo nemá. Podle mne by výběr měl být na koncovém zákazníkovi. Proto by bylo rozumné, kdyby výrobci minimálně u masově prodávaných produktů nabízeli variantu balení s nabíječkou, ale i bez nabíječky, které by mohlo být třeba i cenově zvýhodněné. Kdo nabíječku potřebuje, koupí si variantu s ní a ostatní ušetří. O všem by rozhodl trh.

Pokud je trh opravdu přesycený nabíječkami, budou v prodejích telefonů převažovat varianty balení bez nich. Trochu se ale obávám, že firmy spíše půjdou cestou zvyšování zisků a balení telefonů budou bez nabíječek, protože poté mohou vydělat i na prodeji samotného adaptéru. Navíc to dobře zapadne i do jejich „zelené” firemní strategie.

Karel Kilián

ano, u všeho

Na jedné straně chápu ekologickou stránku i důvody, proč se někteří výrobci rozhodli nedodávat nabíječku jako součást balení svého produktu. V mém případě však zůstávají bezprizorní pouze nabíječky s dnes již nepoužívanými proprietárními konektory (např. od starých Nokií). Ty s microUSB či USB-C rozhodně nevyhazuji do koše, ale používám je k nabíjení dalších produktů.

Trend vypouštět z balení nabíječku se mi pranic nelíbí. Pokud si zákazník nekupuje nový telefon každý rok, pak novější mobil zpravidla přináší podporu rychlejšího nabíjení. A k tomu je v drtivé většině případů potřeba výkonnější (nová) nabíječka.

Mnoho zákazníků z řad laiků přitom nemá ani představu o tom, jakým výkonem lze nabíjet jejich telefon. Myšlenka, že si dokážou sami vyhodnotit, zda potřebují k novému telefonu novou nabíječku, je podle mne naprosto lichá, Většina lidí používá tu, kterou najdou v balení. I proto bych tedy nabíječku z balení neodstraňoval.

Martin Chroust

ano, ale jen u něčeho

U telefonu dnes dominují dva směry, krabičky bez adaptéru a baleni s pomalejšími nabíječkami, byť samotné telefony podporují rychlejší dobíjení a tento adaptér si musíte stejně přikoupit. Pokud by to tak mělo jít dal, dokážu si představit všechny mobily bez nabíječek, stejně jich dnes má pár v šuplíku téměř každý. A pokud ne, vždy si můžete dokoupit ten s maximálním výkonem pro váš model. U hodinek a tabletu bych však udělal výjimku. Hodinky mají často vlastní konektor a tablety potřebují výkonnější adaptéry. Navíc se jich neprodá tolik, aby mohli výrobci vše svádět na ekologii.

Tomáš Holčík

ano, ale jen u něčeho

Ne vše má smysl nabíjet přes USB-C, stejně tak ne každá obyčejná USB-C nabíječka zvládne nabít náročnější zařízení. U telefonu či sluchátek přibalenou nabíječku nepotřebuji. Stejně používám spíš bezdrátovou než tu přibalenou, která mi jen plní šuplík. Pokud se ale výrobce chlubí extra výkonným drátovým nabíjením, měl by příslušnou nabíječku včetně kabelu přibalovat.

U notebooků i těch s USB-C je pak vhodnější používat dodanou nabíječku, případně jinou s minimálně stejným výkonem jako ta originální. Dá se tam mnoho věcí pokazit, proto bych u notebooků na přibalené nabíječce trval.

Lukáš Václavík

ne, žádné nabíječky v balení

Nerad bych výrobcům něco nařizoval, ale pokud se k nepřibalování nabíječek sami rozhodnou, nebudu s tím mít problém. Svět by sice byl růžovější, kdy se opravdu vše dalo nabíjet jediným konektorem (USB-C), dodržovaly se jednotné standardy (USB Power Delivery) a výrobci by jasně značili kabely (a nešidili jejich výrobu), ale i tak už jsme se posunuli do fáze, kdy bychom se bez dodávaných nabíječek většinou obešli. Kompromisem může být dodat kvalitní kabel, ale výběr adaptéru nechat na uživateli.

A to říkám, i přesto, že se mi doma tento „elektro odpad“ nijak nehromadí. Když se zbavuji starých mobilů nebo notebooků, prodám je nebo daruji i s původními nabíječkami. Ty obvykle používám u nočního stolku v ložnici. U počítače pak mám jednu dokoupenou nabíječku pro pohotovostní účely a podložku s Qi, na kterou odkládám mobil a sluchátka. Motivací pro lidi by mohlo být to, kdyby očesané produkty byly levnější o tolik, za kolik výrobci prodávají samostatné nabíječky. Viz Apple a jeho 5W adaptér za 590 Kč.

Filip Kůžel

ano, u všeho

Jako fanoušek udržitelných technologií budu rebelovat a hledat negativa. Tahle debata se zbytečně vyhrotila a polarizovala – jako kdyby šlo o to, jestli nabíječky zachrání, nebo zatratí planetu. Ale efekt odstranění nabíječky z krabice je přinejmenším diskutabilní.

Pokud člověk koupí nový telefon po třech a více letech, bude jeho stará nabíječka patrně už dost ožvejkaná, takže bude chtít novou. Takže se stejně vyrobí, vyrobí se pro ni samostatné balení a ještě jednou s ní pojede kurýr. Takže kde skončila ekologie? Navíc musíte řešit kvalitu, výkon a kompatibilitu s rychlonabíjecí technologií vašeho nového telefonu.

Bohužel na podporu mého postoje chybí tvrdá statistická data (a vzhledem k povaze problému je těžko kdy budeme mít), ale takhle novinka se mi nelíbí.

Co si myslíte vy? Měly by být u mobilních zařízení přibalené nabíječky?