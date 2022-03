Co vy na to: Mělo by skončit střídání času? A u kterého zůstat?

Příští týden nás to opět čeká, ručičky hodin budeme opět o hodinu přetáčet. Američané už od příštího roku zůstanou trvale u letního času, v Evropě je na stole návrh na zrušení střídání, státy se ale ještě nedohodly na tom, jak to konkrétně bude probíhat.

V dnešní anketě proto rozebíráme, co by nám vyhovovalo nejvíce. Někdo je za střídání rád, jiný jej nenávidí. Měli bychom však trvale zůstat u toho letního, či standardního pásmového času (nesprávně označovaného za zimní)? Fungovat by přitom mohl i kompromis v podobě posunu o půl hodinu. Ve světě se ostatně pásma připočítávající 30 (či dokonce 45) minut již používají.

Marek Lutonský

Ano, ať se zachová letní čas

Je to naprosto subjektivní odpověď. Protože jsem pracující sova, která ráda jezdí na kole, ocením hlavně světlo déle večer. Ráno to mám při vstávání stejně špatné, ať už svítí Slunce, nebo je tma, takže časový posun rozbřesku by mě v takovém případě netrápil. Jinak mi ale střídání času nijak zvlášť nevadí, hodinovou změnu při přechodu na letní nebo standardní čas nevnímám.

Karel Javůrek

Ano, ať se zachová letní čas

Po tom, co jsem si pročetl důvody zavedení a argumenty pro a proti na Wikipedii, chápu, že není vůbec jednoduché zjistit, co je vlastně lepší. Přikláněl bych ale velkou váhu právě argumentu přizpůsobení Slunci a vstávání, což je pro zdraví těla a mysli extrémně důležité. Z toho důvodu volím spíše zachování letního času, byť pro finální verdikt bych musel problematiku nastudovat mnohem hlouběji.

Lukáš Václavík

Je mi to jedno, přizpůsobím se

Střídání mi nikdy nedělalo problém, tělo i mozek si zvykly okamžitě. Vyhovuje mi sice mít co nejvíce světla po práci, ale protože jsem spíš ranní ptáče a mám dost flexibilní pracovní dobu, tak si to umím zařídit sám. Až si státy čas mezi sebou zkoordinují, nějak se tomu přizpůsobím.

Ta debata mi stejně vždycky přišla trochu absurdní, když si uvědomím, že třeba v Helsinkách se v zimě rozednívá až o půl desáté a stmívá po třetí hodině. A v létě mají světlo od čtyř ráno do jedenácti večer. Tady už šedesát minut tam a zpět podle mě nehraje velkou roli. A pravé poledne přesně ve 12:00 stejně nikdy pro velkou část obyvatel nebude, i na úrovni malého Česka jsou až půlhodinové rozdíly.

Markéta Mikešová

Ano, ať se zachová pásmový čas („zimní“)

Jsem přesně ten člověk, kterému změny času nedělají dobře, vždycky se z toho vzpamatovávám několik dní (únava a nevolnost, podotýkám, že mám hodně nízký tlak). Víme, že ekonomický přínos není. Před časem jsem k tomu zpracovávala text z expertní debaty v Senátu, ze které vyplynulo, že na fungování společnosti i zdraví by nejlépe seděl zimní čas. To podtrhuji, spí se mi v tomhle období o něco lépe.

Debaty v Bruselu byly utlumeny kvůli covidu, snad se k tomu brzy politici znovu dostanou. Je jasné, že z hlediska globální dopravy a všech možných systémů ta změna bude organizační peklo a bude se to muset připravovat dlouho dopředu, ale věřím, že to jednou zvládneme.

Tomáš Holčík

Ano, ať se zachová pásmový čas („zimní“)

Pokud rušit nějaké střídání času, ať se zvolí takový čas, který má poledne nejblíže astronomickému poledni, tedy nejvyšší poloze Slunce nad obzorem. Půlka lidí vstává raději dřív, půlka raději pracuje do noci, každá část populace tak bude mít na časové pásmo jiný názor. Proto je nejlepší to nenastavovat podle názoru, ale podle objektivního faktu.

Pokud by se navíc dalo na názor různých států v Evropské unii, hrozí chaos různých časových pásem skákajících nahoru i dolů při pohybu jedním směrem napříč Evropou. Ať tedy vyhraje objektivní astronomická pravda, nikoli subjektivní názor.

Jan Láska

Ne, střídání času je správné

Střídání času má i v dnešní době smysl. Už se asi tolik neprojevují energetické benefity, kvůli kterým byl letní čas v 70. letech 20. století v tehdy hodně průmyslovém Československu zaveden, ale stále má význam pro náš denní lidský biorytmus.

Člověk je obvykle nejaktivnější za denního světla, za tmy přichází naopak útlum činnosti a únava. Nemáme takové štěstí jako obyvatelé rovníkových oblastí, kde mají celoročně den a noc takřka pravidelně „od šesti do šesti“, a tak nám velké rozdíly v času rozbřesku během roku pomáhá v našich zeměpisných šířkách částečně eliminovat právě změna času.

U myšlenky zachování celoročně stejného času vycházejí oba návrhy špatně. Při celoročním standardním středoevropském času (někdy nazývaném jako „zimní“) by se v létě kolem slunovratu začínalo rozednívat už zhruba ve 3:30 hodin. Tato doba je dnes chápána jako hluboká noc, citlivější lidé by mohli trpět nespavostí.

Při celoročním letním času, tedy času o hodinu posunutém dopředu vůči tomu běžnému, by byla situace asi ještě horší, a to v zimním období, kde z dnešního střídavého pohledu tento čas nemá vůbec co dělat. Od poloviny prosince by se rozednívalo až po deváté hodině, a to je pro spoustu lidí nepředstavitelné.

Mimochodem tato skutečnost, že je ráno dlouho tma, vede například v severských zemích k mnohem většímu podílu psychických problémů u citlivějších osob. Proto je třeba si případné návrhy na změnu velmi dobře promyslet – jak se jednou ustanoví, už nikdy nebude cesty zpět.

Pokud se změny odsouhlasí, bude nutné zvolený čas harmonizovat s ostatními zeměmi na úrovni EU. Vzhledem k tomu, že už současný letní čas je zejména pro západněji položené státy EU (Španělsko, Francie, Benelux) nevýhodný (v létě ráno relativně dlouho tma, večer relativně zbytečně dlouho světlo), padne nejspíš volba na standardní pásmový čas (CET). To je každopádně menší zlo, než kdyby byl zaveden celoročně letní čas (CET +1). Ale nebyla by to ani žádná výhra.

Vladislav Kluska

Ano, ať se zachová letní čas

Střídání času je za mě neuvěřitelný přežitek, který v dnešní době nemá opodstatnění a akorát přidává problémy a zbytečné zmatky. Nevidím jediný důvod, proč to zachovávat. V zimě stejně člověk nestihne po pracovní době za světla jít ven a v práci je to u většiny lidí jedno – naštěstí někdo vynalezl, jak svítit něčím jiným než svíčkama.

Petr Urban

Ano, ať se zachová pásmový čas („zimní“)

Střídání času je mor, rozhodí celý biorytmus. Jsou lidé, kteří tvrdí, že si zvyknou lehce, ale střídání narušuje pravidelnost a není to pro tělo dobré. Děláme to ze setrvačnosti, užitek v tom nevidím žádný. Kdyby nám zůstal letní čas, který je pro tělo nepřirozený, tak bychom na to podle odborníků a odbornic doplatili v zimě. V tomto bodě není nad čím přemýšlet, z vědeckého hlediska je jasné, co bychom měli udělat.

Jiří Kuruc

Ne, střídání času je správné

Vrrrr vrrrr, snažím se dělat, že ještě spím... vrrrr vrrr... už se blíží... Sotva odbila šestá ranní a kočka Lota se dožaduje své snídaně. Na konec března čekám jako na smilování, kdy se čas opět o hodinu posune a slunko nám oční víčka propálí – alespoň na pár týdnů – o něco později. Co to je za nápad ponechat jen zimní čas? Vždyť do naší ložnice by slunko začalo 21. června svítit už v 3:52! Tři, padesát dva! Vždyť to nemusím jít ani spát, kde jsou zastánci absolutní tmy? Prý změna času vadí lidem i zvířatům, našim uzurpátorským kočkám tedy rozhodně ne. Vrrrr vrrrr...

Karel Kilián

Ano, ať se zachová pásmový čas („zimní“)

Jsem velkým odpůrcem jakéhokoli střídání času, protože ho považuji za nepřirozený zásah člověk do základních jevů a jakousi zvůli mocných. V první řadě posouvání času tam a zpět nepřináší žádné hmatatelné pozitivum. Už na to přišli i ve Spojených státech, kde prodloužili letní čas o tři týdny, avšak spotřeba elektrické energie se změnila jen o 0,03 %. Nejen z tohoto důvodu tam s nesmyslným posouváním ručiček příští rok definitivně skončí.

U nás se bohužel snaha o zrušení střídání letního a středoevropského času zasekla v byrokratickém soukolí Evropské komise. Občané EU si sice odhlasovali, že změny času nechtějí, a vypadalo to, že také poměrně záhy skončí. Jenže země se neshodly na tom, zda zůstat u letního, nebo středoevropského času, a vedoucí orgány z jakéhosi nepochopitelného důvodu trvají na tom, že ve všech zemích to musí být stejně.

Z hlediska toho, zda bychom měli zůstat u letního, nebo takzvaně „zimního“ času, se kloním spíše ke druhé variantě. Několik vědeckých studií potvrzuje, že středoevropský čas je více v souladu s našimi cirkadiánními rytmy. Osobně jsem téhož názoru a fakt, že bude v létě o něco dříve světlo a tma, mě nijak nedrásá. Každopádně bych byl opravdu rád, kdyby tento pomník lidské hlouposti jednou provždy přestal existovat.

A co vy, mělo by skončit střídání času?