Co vy na to? Mělo by se na základní škole učit programovat?

Systém výuky na školách je předmětem nespočtu debat, pojďme se ale tento týden podívat na jednu konkrétní věc. A to, zda by se mělo již na základních školách začít s výukou programování. Začneme jako vždy anketou:

Celá problematika ale rozhodně není tak jednoduchá a černobílá. Jak by měla výuka programování probíhat a jak moc do hloubky by měla jít? Měla by spíše naučit analytickému myšlení, či i konkrétní detaily? A nebo je to celé nesmysl? Podělte se s ostatními v diskusi o váš názor a pohled na celou problematiku!

My jsme jako vždy začali u nás v redakci:

Lukáš Václavík

Ano

Vidět svět binárně, to by nám šlo. Programovat už zase tolik ne. Dokážu si představit, že už na prvním stupni by se žáci měli učit o algoritmech a pak ty povely, podmínky a cykly převést do praxe v nějakých jednoduchých jazycích, jako byl kdysi Karel nebo je dnes Imagine Logo. Nebo proč se omezovat jen na pár pixelů monitoru, vždyť existuje celá řada programovatelných robotů určených pro děti. S takovou průpravou pak ve druhém stupni mohou pomalu začít myslet objektově.

Jasně, ne každému to půjde, to ale platí i pro další předměty. Napsat si jednoduchý script řešící nějaký konkrétní problém by ale u budoucích generací mělo být stejně samozřejmé jako používat Pythagorovu větu a mluvit anglicky. Jednou ty skutečné roboty stejně budou muset ovládat, jinak oni ovládnou nás. Otázka tedy není, jestli se učit programovat. Ale kdy s tím začneme, kdo bude učit a kde se na to vezme čas.

Karel Kilián

Ano

K otázce se sice vyjadřuji kladně, nicméně mám svou vlastní představu o praktické realizaci. Vzhledem k tomu, že manželka je učitelka informatiky, jsem měl možnost nahlédnout do zákulisí tohoto oboru. Očividně doby, kdy jsme začínali Pascalem, respektive Basicem, jsou dávno pryč. Pro mnohé naštěstí.

Netrval bych tedy na tom, aby se děti vysloveně učily programovat v nějakém konkrétním programovacím jazyku. Jako velmi užitečnou bych vnímal výuku základů algoritmizace – tedy rozložení problému na menší části, které na sebe logicky navazují a vedou ke kýženému výsledku.

Zatímco programování v původním smyslu tohoto slova využije v praxi jen malé procento žáků, algoritmy se budou hodit všem a mohou pomoci s řešením problémů z běžného života. Navíc jejich výuka může prohloubit logické a analytické uvažování žáků.

Hodně bych trval na tom, aby výuka probíhala především na praktické bázi. Určitě je super umět napsat program, který vypočítá a vypíše všechna prvočísla od jedné do milionu, ale praktické využití pro dítě školního věku je nulové. Výuka by měla žákům ukázat, jak lze využívat algoritmy v praxi.

Jakub Michlovský

Ne

Více než programování v nějakém konkrétním jazyce by se měla učit algoritmizace, která se pak dá uplatnit i mimo počítačový svět. Programování bych nechal na střední školy technického zaměření. Co by se ale na základní škole učit mělo, je bezpečnost práce s internetem, se sociálními sítěmi, jak platit on-line, jak obsluhovat internetové bankovnictví atd. Mám v okolí několik třicátníků, kteří netuší jak platit telefonem a elektronizace státu s ubývající papírovou válkou je přímo děsí. Sorry, ale z celé třídy budou programovat v dospělosti tak tři, možná čtyři žáci. Facebook, účet v bance a kartu bude mít drtivá většina.

Filip Kůžel

Ano

...a nečekám, že by čtenáři technologického webu hlasovali jinak. Debata nad tím, jak naše školství připravuje děti na budoucnost, by byla dlouhá a nehezká, takže tuhle část přeskočím. Můžeme meditovat nad tím, kdy a jak začít, ale v tomhle směru si netroufám kázat. Každopádně je to taková naše malá fantazie, zodpovědnost je zatím na rodičích a do začátku může vřele doporučit computerovský speciál Programování pro děti.

Tomáš Holčík

Ano

Programování nespočívá ve znalosti syntaxe C++ natož matematiky, ale ve schopnosti rozebrat větší na pohled složitý úkol na menší jednodušší jednotlivé dílky, ze kterých se následně vytvoří něco většího. Stejně tak dnes hraje roli schopnost sdílet vlastní vytvořené dílo, aby jej jiní mohli využít, a naopak pochopit a začlenit dílo někoho jiného pro své potřeby. Děti by se tedy měly učit hraním logických her, schopností automatizování nudného pro získání prostoru na kreativitu. Tedy více Minecraftu a Scratche a neděsit je alokací proměnných a ukazateli na pole.

Vladislav Kluska

Nevím

Tohle je téma, kde odpověď nemám a myslím, že by to měli řešit povolanější. Z mého pohledu by se, spíše než zavádění programování, mělo vyhodit do povětří celé školství a předělat. A co se týče IT, učit reálné věci – tedy jak se chovat na internetu, základní bezpečnost, jak se orientovat, co dělat, nedělat. Aby prostě ze škol lezli lidi, kteří se nebojí používat techniku a hlavně – vědí jak na to.

Trochu problém je, že učitelé sami časti netuší, která bije a zoufale nezvládají se orientovat v moderních technologiích. Kdo by jim to zazlíval, když kromě učení žáků a sebe novým věcem musí nonstop řešit věci, které vůbec řešit nemají. Stačilo mi rok a půl dělat ve škole abych viděl, jak absurdní situace ve školství je. Chce to systémovou změnu a u zavedení programování na základkách si nejsem jistý, zda je teď to pravé ořechové.

Jakub Čížek

Ano

Ale nemám to slovo rád, protože si do něj už projektujeme vlastní profesní zkušenost, anebo ještě častěji nějakou pochybnou karikaturu. Programování je v prvé řadě zcela přirozené hledání jednoduchých automatizovaných cest, jak vyřešit složitý problém. Na prvním stupni ZŠ programujeme svůj mozek nejčastěji tak, že jej učíme, jak nespadnout z prvního bicyklu.

Podobně by tedy mělo vypadat i programování počítače. Měla by to být především interdisciplinární zábava, jak oživit hodiny fyziky nebo chemie a jak vystřídat šedou nudu teoretických učebnic aplikovanou každodenní vědou, kdy třída v některém z mnoha univerzálních blokových programovacích jazyků roztočí třeba malý elektromotorek.

Stručně řečeno, stejně jako by dějepis neměl být strohým biflováním letopočtů, ale vyprávěním poutavých příběhů a hledáním kontextů, programování na základní škole si dokážu představit jako cestu, jak podpořit důvtip, improvizaci a další kompetence, které budou v reálném a stále rychlejším světě mnohem důležitější než biflování nějakého dalšího rigidního Pascalu, který bude o dvacet let později zcela mimo hru.

Marek Lutonský

Ano

Mám jen trochu problém se slovem programovat, protože to už připomíná výuku konkrétních programovacích jazyků. A v českém školství možná styl „Děti, opište si a naučte položky, které má Word v menu Soubor“. Důležité je vést děti k algoritmickému myšlení, k hledání postupů po jednotlivých krocích, k řešení problémů počítačovým způsobem. S tím bych začal už na prvním stupni. K dispozici je řada pěkných vizuálních nástrojů, kde vůbec není potřeba řešit syntaxi programovacích jazyků. Ale jak dál? Tam se to asi už bez konkrétního jazyka neobejde a někdo musí vybrat, jakým směrem jít.

Jaký názor máte na problematiku vy? Podělte se o něj s ostatními v diskusi!