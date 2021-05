Co vy na to? Mělo by být v Česku možné volit také online?

Tento rok nás čekají parlamentní volby a tak se opět objevují diskuse, zda již nastal čas pro online volby. Je něco takového reálné v našich podmínkách, nebo se jedná o naprosté sci-fi? A jak byste se k tomu postavili vy sami? Samozřejmě se tu bavíme o situaci, kdy jsou online volby doplněk a nenahrazují možnost běžného hlasování. Pojďme prvně na anketu:

Takto důležité téma se ale nedá shrnout jen v rámci hlasování v anketě. Otázku jsme tak rozeslali k nám do redakce a vyjádřit se můžete i vy.

Napište nám do diskuse, co si o online volbách myslíte a proč by měly, či neměly, být.

Jakub Michlovský

Ano, do budoucna je to nutné, ale s velmi důkladnou přípravou

On-line volby jsou do budoucna nutnost a možná i cesta, jak zvýšit volební účast. Přirozeně při zachování možnosti volit i klasickým způsobem. Je však třeba, aby bylo všechno neprůstřelně nachystáno, což je za současného vedení státu naprostá utopie. Když se člověk podívá na tragické začátky registrování k očkování nebo jakým způsobem se naprosto zdiskreditovala eRouška a stát vlastně ani nechtěl data od uživatelů, je představa on-line voleb, které nebudou hacknuté studentem z VUT za 10 minut, velmi naivní. Jako u mnoha zásadních projektů není ani tady vidět politická vůle něco takového dělat, takže bude možná lepší, když budeme ještě pár let chodit s obálkou než zase udělat něco napůl.

Marek Lutonský

Ano, ale jen pro občany v zahraničí a podobné výjimky

Nevěřím, že jsem to napsal. Administrativním úkonům, které nelze provést online, se přece důsledně vyhýbám a volby řešené online bych samozřejmě chtěl všemi deseti. Ale nevěřím, že by se je za současného stavu státního IT podařilo uspořádat tak, aby z toho nebylo fiasko. Až příliš čerstvé jsou zkušenosti s elektronickými dálničními známkami, sčítáním osob, registracemi na očkování. Český stát na tak náročnou operaci nemá. K tomu jsou zde bezpečnostní hlediska. Současný papírový systém mnoha sběrných míst s dohledem je obtížně napadnutelný. U elektronických voleb by bylo riziko mnohem větší a nemuselo by jít jen o sofistikované útoky, stačil by obyčejný DDoS. Na online volby v Česku bohužel ještě nenastal ten správný čas, a je to škoda.

Tomáš Holčík

Ne, kvůli bezpečnostním rizikům

Ve světle geopolitických událostí se ukazuje dosavadní nezbytnost papírové stopy voleb s dohledatelností a ověřitelností výsledků. Naštěstí se u nás nekladou do přístupu k volbám velké překážky a kdo chce, může jít volit bez problémů už nyní. Volby online by měly být až posledním krokem z kompletní digitalizace státu a samotná cesta k elektronickému hlasování by měla procházet několika fázemi testů od anket s místním dopadem postupně k větším územním celkům.

Karel Kilián

Ano, do budoucna je to nutné, ale s velmi důkladnou přípravou

Ohledně možnosti elektronických voleb jsem názorově poněkud rozpolcený. Na jedné straně mi připadá strašně retro muset dojít do volební místnosti, vyfasovat tam obálku, cpát do ní nějaké papíry a následně to hodit do urny a nevyužité volební lístky neekologicky hodit do koše. Na straně je jejich výhodou relativně snadná kontrolovatelnost – prostě v urně je určitý počet lístků, který nemůže být vyšší než počet odškrtnutých voličů.

Pokud by byly volby online, musely by být setsakramentsky dobře zabezpečené, aby na žádné straně nemohlo dojít k manipulaci s výsledky. Pak si myslím, že by to bylo velmi prospěšné, neboť by pravděpodobně volili i ti, kteří jinak zůstávají sedět doma či raději místo voleb odjedou na chatu. Své výhody by to mělo i z hlediska snížení rizika šíření epidemie. Samozřejmě by se muselo vyřešit, co s těmi, jež online způsob nemohou použít, protože nemají například počítač, internet atp.

Kromě možnosti zneužití online systému k podvodům se obávám toho, aby elektronické volby nedopadly jako všechny dosavadní projekty, které vznikly pod taktovkou státu (web očkování, dálniční známky, ...). Tedy aby systém hned v prvních hodinách nezkolaboval a neomezil tak možnost hlasovat.

Filip Kůžel

Ano, do budoucna je to nutné, ale s velmi důkladnou přípravou

Myslím, že je nesmysl se tomu vyhýbat, ale docela mě děsí, že takhle velký a důležitý IT projekt bude dělat stát. Víme, jaký je hospodář, víme, jak obdobné projekty dopadaly a kolik stály v minulosti. Při posledních amerických volbách jsme také viděli, jaká propaganda se kolem nové formy odevzdání hlasů (baloots) rozjela, kolik hoaxů a fake news bylo. Stačí aby některému z populárních českých populistů vytanula myšlenka, že pro něj online volby nejsou výhodné, a čeká nás to taky.

Vladislav Kluska

Ne, kvůli bezpečnostním rizikům

Já osobně jsem zastánce všeho online a zrušení papíru všude, kde je to jen trochu možné. U voleb je ale situace jiná. Samozřejmě, že bych chtěl volit online, z pohodlí domova, přes státní web, kde jen zadám volbu a čau. Jen to je naprostá utopie, co má tolik problémů, že by se nedaly vypsat ani do celých knih, natož jednoho odstavce. Zaprvé nevěřím, že by stát (natož náš, který není schopný udělat pitomý eshop na dálniční známky) dokázal vytvořit bezpečnou, stabilní a aktualizovanou platformu, co by nestála miliardy, protože někdo dohodil zakázku firmě, co ji předražuje a používá software z devadesátek. No a zadruhé nevěřím státu (a prostředníkům, skrze které bych hlasoval), že by to reálně bylo anonymizované, nedohledatelné a že by to nějak fungovalo.

Pro mě je to tedy pěkná idea, ale nemyslím si, že by to mělo, minimálně v dohledné době, nastat. A pokud by na to přišlo, volil bych proti. Prvně musí stát vyházet lidi odpovědné za šílený stav státního IT, dát to celé do kupy a pak se můžeme o něčem bavit. To by ale politici museli vědět aspoň něco o počítačích :)

Lukáš Václavík

Ano, do budoucna je to nutné, ale s velmi důkladnou přípravou

Chodím poctivě ke všem volbám, ale z obálek plných velkých nepřehledných papírů a „uličky smrti“ podél komisařů nijak odvázaný nejsem. Naprostou většinu úředních věcí už dnes vyřizuji online, takže bych takhle jednou chtěl i volit. Uvědomuji si výhody i nevýhody a věřím, že ty plusy převažují a mínusy nejsou do budoucna neřešitelným problémem.

Všechny volby mohou přes internet probíhat zatím jen v Estonsku, takže Česko se ještě pořád může vyšvihnout mezi lídry. Máme tu spoustu šikovných společností, které by mohly světu ukázat, jde jde volby udělat online, aby byly anonymní, bezpečné a nešlo jimi manipulovat. Jenže zároveň vidíme ty poslední státní IT zakázky, kde je to jedna pohroma vedle druhé. Poddimenzované servery, podivné předražené smlouvy, úniky dat, hrozné UX/UI… Jednou se to určitě změní, ale zatím to světlo na konci tunelu opravdu nevidím.

Karel Javůrek

Ne, kvůli bezpečnostním rizikům

Zásadně jsem proti online volbám kvůli zcela jasnému bezpečnostnímu riziku. Podrobně tuto problematiku rozebral Tom Scott ve videích a aktualizovaně i tady. Je tam detailně vysvětleno, jak extrémně nebezpečná je to věc.

Jakub Čížek

Ano, do budoucna je to nutné, ale s velmi důkladnou přípravou

Když jsem se mohl v roce 2000 poprvé účastnit voleb do Senátu, žil jsem v naivní představě, že u těch dalších už budu hlasovat online. Pokud totiž z Napsteru stáhnu za pět minut jednu empétrojku, tyto kosmické technologie zítřka se jistě prosadí i ve státní správě. Čas plynul a můj bláhový pohled postupně obrousila realita. O dvacet let později jsou parlamentní volby online ve většině zemí i nadále tabu a to nehledě na jejich technologickou vyspělost. Překážkou totiž nejsou schopností programátorů z Francie, Německa nebo třeba Česka, ale principiální otázka, jak v případě voleb přes web zajistit jejich hlavní atribut: tajnost. Nikoliv tajnost před hackery, ale třeba před hlavou rodiny v domácnosti, kde bují nějaké to násilí a nátlak. Principiálně jsem tedy sice pro hlasování přes internet, ale až ve chvíli, kdy se vyřeší tento ožehavý problém.

Jak jste na tom s online volbami vy? Podělte se o svůj názor v diskusi!