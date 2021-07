Co vy na to? Měl by Apple otevřít iOS pro služby třetích stran?

Tlaky na regulaci operačních systému přichází poměrně často, terčem je ale většinou Windows či Android. Na přetřes ale přichází i Apple s jeho iOS. Otázkou tedy je – měl by výrobce otevřít tento systém pro služby třetích stran? Bavíme se tu nejen o nastavení výchozích aplikací, jako je hudební přehrávač, prohlížeč, ale třeba i možnost obejít App Store či jeho platební metody. Pojďme začít anketou:

Na jedné straně je tu velmi dobře fungující systém, který od svého počátku má velmi svázaná pravidla pro to, jak funguje. Mnozí je mohou nesnášet, jiní je ale vyzdvihují. Jak se k této problematice stavíte vy? Měl by Apple otevřít brány, nebo ne? Podělte se o svůj názor s ostatními v diskusi.

My jsme se pro začátek zeptali v redakci:

Filip Kůžel

Pouze umožnit změnu všech výchozích aplikací

Velmi komplexní problém, ale spíše stojím za Applem. Před lety přišli s revoluční myšlenkou (AppStore), stanovili pravidla, vývojáři byli rádi, že vzniká nový trh, že mají novou příležitost. Střih, o pár let později má Apple superúspěšný produkt, jde o obrovské peníze, vývojáři v čele s Epic Games vykřikují něco o omezování konkurence, autority na to naskakují a Apple je na pranýři.

S přístupem třetích stran je nutné rozlišovat, o co konkrétně jde. Alternativní appstore? To opravdu může zhoršit bezpečnost celé platformy, takže v tomto případě jsem proti. Jiné je to v kauze Spotify vs. Apple Music. Také u platebních metod bych byl benevolentní. Volba výchozích aplikací už se rozjela (mailový klient a internetový prohlížeč), snad bude Apple pokračovat. Diskutovat se dá také o alternativách pro Siri, ale tu vidím jako hluboce integrovanou součást systému, tam by bylo připuštění alternativy složité.

Na druhou stranu Apple už předvedl, že své pevné zásady dokáže ohnout, když jde o obří čínský nebo ruský trh, takže proč by se neměl sklonit před požadavky evropských autorit, které mají přede jen vznešenější motiv?

Vladislav Kluska

Ano, u co nejvíce služeb

Tahle otázka vůbec není snadná na odpověď. Já jsem osobně zastáncem minimálních zákazů a zákonů a pravdou je, že Apple si zde vybudoval velmi úspěšný systém a svým způsobem je na něm, jak jej řídí. Na stranu druhou ale žijeme ve světě, který je svázán pravidly, hlavně co se týče trhu a monopolního postavení. Microsoft i Google jsou často popotahováni za to, že propagují své vlastní služby ve svých vlastních produktech, u Applu se to ale neděle. A to je dle mého špatně a pokřivuje to trh. Applu prochází věci, které by nikomu jinému neprošly a dávno by dostali obří pokuty.

Celé iOS již dávno není minoritní platforma (např. jen v USA je počet nových aktivací Android vs iOS vyrovnaný) a zabírá dostatečně velkou část trhu na to, aby se na něj vztahovala pravidla jako na ostatní. A to, jak Apple vede iOS je dle mého pohledu naprosto jasné zneužití dominantního postavení. Nepouští konkurenci do systému (vezměte si prohlížeče a jejich jádro, případně nemožnost změnit většinu výchozích aplikací), často ji blokuje, jakmile přijde s vlastní službou (tyhle smutné události se v minulosti děly téměř vždy, kdy Apple v iOS přišel s novou funkcí, kterou dříve poskytoval někdo jiný) a ještě drží vývojáře a uživatele jako rukojmí – nezaplatíš, nebudeš na App Storu. Neberte mě zle, má všechno právo na to chtít poplatek. Ale pouze v případě, že nabídne i možnost obejít tento platební systém či App Store jako takový. Argument s bezpečností dnes již také neplatí a hlavně říká, že uživatel je hloupý a nesvéprávný.

A to vlastně ani nemluvím o tom, že sám Apple může v rámci iOS využít vše (ještě aby ne, je jeho tvůrce), sám ale ostatním přístup k těmto funkcím blokuje. Synchronizovat notifikace a další obsah z iPhonu? Zapomeňte. Nějaké hlubší propojení s jiným systémem? Ha ha. Microsoft to s Androidem umí, na iOS je to ale naprosté sci-fi. A to ne proto, že by Microsoft nechtěl, ale proto, že to Apple blokuje.

V tomto případě jsem tak pro otevření a poněvadž Apple se k tomu sám příliš nemá, ať jej k tomu donutí Evropská unie či někdo jiný.

Lukáš Václavík

Ne, nic by se měnit nemělo

Dal jsem zápornou odpověď, ALE… Rozhodně bych nechtěl, aby otevírání iOS Applu někdo nařizoval, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby to přišlo z jeho iniciativy. Například tím, že se by si Spotify, Netflix a další velcí hráči dupli a řekli, že už dál nechtějí tolerovat monopol App Storu a Apple Pay a z jeho platformy by se stáhli. To by Apple donutilo jednat, jak kážou pravidla tržního prostředí.

Obecně ale otevřené věci mám rád. Pokud můžu, věci si sám ladím a upravuji, takže bych uvítal, kdybych tu možnost měl i v jablečných ekosystémech. Dnes už mám například problém trvale používat iPhone, protože se cítím omezený a plně bych jeho potenciál využil jen s dalšími iVěcmi. Chtěl bych totiž těsněji propojit iOS a Windows, jako to teď mám s Androidem. Chtěl bych, aby hodinky Garminu měly ve vztahu k iPhonu stejné možnosti jako Apple Watch. Chtěl bych si na iPad instalovat aplikace, které jinak nemohou být v App Storu. Tohle a další věci mi teď Apple nenabízí. Respektuji to, rozumím jeho snaze o bezpečnost, nulovou toleranci k pirátství a vysoké výdělky, ale jako zákazníka mě tato politika neoslovuje.

Martin Miksa

Ano, u co nejvíce služeb

Ačkoliv jsem letitý Applista a alternativní obchody a služby na osobním iPhone nechci, ctím svobodu volby a ta na iOS skutečně chybí. Na druhou stranu otevření systému může být skutečně na úkor bezpečnosti. Ideální by z mého pohledu byla existence dvou verzí systému iOS. Jedna, která zůstane nadále uzamčená pro ty uživatele, kteří věří Applu, vysokému zabezpečení a nechtějí ve svém zařízení vytvářet prostor pro zranitelnosti. A druhá - otevřenější verze, kterou si uživatel nainstaluje na vlastní riziko s tím, že si bude moci využívat služeb a obchodů aplikací, jakých bude chtít. Myslím, že pouze toto řešení dokáže uspokojit obě strany. Ostatně podobnou cestou, šel kdysi Microsoft s Windows a časem se ukázalo, co je ta správná cesta.

Jan Láska

Ne, nic by se měnit nemělo

Na mobilním trhu jsou dvě dominantní platformy – Android a iOS. Každá je postavená na jiném principu, každá dokáže svým uživatelům nabídnout benefity. Více otevřený Android vychází vstříc pokročilejším uživatelům, ale i kreativnějším

vývojářům, kteří mohou díky svým nápadům pomoci rozvíjet celý ekosystém. Naopak uzavřený iOS dává přesně vymezené mantinely, v nichž se musí každý uživatel této platformy pohybovat a většina z nich tak činí dobrovolně a ráda. Z tohoto pohledu má každá z platforem na trhu své místo a logicky své příznivce i odpůrce. Přístup Applu k vlastní mobilní platformě by se proto od základu nijak

zásadně měnit neměl, v roli druhého Androidu zde totiž dost možná brzy bude HarmonyOS.

Karel Kilián

Ne, nic by se měnit nemělo

Obecně nemám rád, když se kdokoli vměšuje výrobcům čehokoli do jejich byznysu. Vadilo mi to už v době, kdy Evropská komise donutila Microsoft zobrazovat „Ballot screen“ - tedy nabídku alternativních webových prohlížečů. Stejně tak mi vadí, když nyní Google nutí zobrazovat na Androidu nabídku s výběrem vyhledávačů.

Osobně míním, že pokud někdo vymyslí operační systém, pak by mělo být jen a jen na něm, zda a jaké aplikace do něj zahrne. Když si půjdete kupovat škodovku, také vám v autosalonu také nenabídnou sedačky z BMW či Dacie, ačkoli se obě značky mohou cítit ukřivděné, že jejich sedačky ve škodovkách nenajdete. A jistě by se našli i zákazníci, kteří by ve Fabii ocenili posezení z BMW X6.

Apple má svůj operační systém, svou platformu, kterou léta budoval, tak ať tam platí jeho pravidla. I díky této konzistenci garantuje Apple určitou míru soukromí a bezpečnosti. Zákazníci, kterým se to nelíbí, mají možnost používat alternativu - v tomto případě třeba Android. Jen dodám, že rozhodně nejsem fanouškem Apple, ale nevidím důvod, proč by se mělo zvenku jakkoli zasahovat do jeho filozofie.

Tomáš Holčík

Ano, ale jen pro platební metody

Z pohledu mne jako uživatele ani jedna z uvedených možností nezmění můj názor na iOS a důvod, proč raději používám Android. Stejně tak z pohledu uživatele iOS, ani jedna z těchto položek netvoří nějaký zásadní bolestivý problém. Všechny možnosti se týkají více vývojářů aplikací a zejména těch největších, kteří jsou schopni vytvořit vlastní platební systém nebo obchod s aplikacemi. Horší mi připadá důsledné vyžadování podmínek ze strany Applu, který nedovolí ani zmínit, že existuje třeba cesta, jak si předplatné pro nějakou aplikaci koupit na webu. Nejen tedy že nepustí do obchodu nějakou alternativní cestu, ale žádá vymýtit i jakékoli zmínky, že jiná cesta, nad kterou nemá plnou kontrolu, existuje.

Jakub Michlovský

Ne, nic by se měnit nemělo

Jako dlouholetý a spokojený uživatel iOS říkám, nechte to na Applu. To, že iPhony fungují a fungují tak dobře, je především zásluhou toho, že do toho Applu nikdo nekecá. Má to svá úskalí, některá omezení jsou fakt na prd, ale je to drobný ústupek, který dovedu překousnout. Kdo chce otevřenou platformu, kde může skoro všechno, ať si koupí Android. Domluvil jsem.

Karel Javůrek

Ne, nic by se měnit nemělo

Rozhodně ne, je to hlavní bezpečnostní výhoda oproti Androidu, která je pro extrémně důležitým důvodem, proč mám iPhone/iPad. Nutnost otevření nepřipadá v úvahu, protože Apple nemá žádný monopol, ale naopak pouze asi 15 % trhu. Něco jiného by bylo, kdyby to bylo třeba 80 % nebo 90 % jako má Android nebo Windows, tam je to z logiky věci nutné otevřít.

Jaký máte názor na celou situaci vy? Podělte se o něj s ostatními v diskusi pod tímto článkem!