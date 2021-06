Co vy na to? Mají Nvidia a AMD blokovat těžbu kryptoměn, aby se grafiky dostaly k hráčům?

Pandemie také těžba kryptoměn zahýbaly s cenami a dostupností mnoha počítačových komponent. Někteří výrobci se na to snaží reagovat a tak třeba Nvidie zavedla omezování těžby na svých nových grafických kartách. Otázka tak zní – měli by výrobci grafických karet omezovat to, co s nimi můžeme dělat? A pomůže to v dostupnosti na trhu? Pojďme začít anketou:

Celá otázka blokování nebo omezování výkonu právě pro kryptoměny není jednoduchá. Na jedné straně jsou tu hráči, kteří netrpělivě čekají na nové karty. Ty se k nim často ale ani nestihnou dostat a už jsou vyprodané, případně se nabízí za několikanásobně vyšší ceny. Na stranu druhou se ale jedná o zásah výrobce do produktu, který si kupujeme. Pomůže tento krok vůbec? A je správný?

Pojďme se o tomto tématu pobavit v diskusi. Napište nám svůj názor a pohled na věc. My jsme začali u nás v redakci:

Lukáš Václavík

Ne

Netěžím a štve mě, že si teď nemůžou koupit novou kartu, ale zároveň bych tu politiku blokovat/neblokovat nechal na výrobcích. Věřím, že v tomhle případě se trh napraví sám. Kdyby navíc blokovali těžbu X, popularitu získá Y. Plošně omezit všechna crypta nepůjde, protože by tím omezili i výkon v jiných výpočetních úlohách. A protože je teď celkový nedostatek čipů a kapacita výroby neporoste tak rychle, hráčům nezbývá než čekat, nebo za karty zaplatit trojnásobek doporučené ceny. Ani přechod na konzole nehrozí, protože i na ty se stojí fronty (s výjimkou „pomalého“ Xboxu Series S). Hraní je nový luxus.

Jakub Čížek

Ne

Výrobcům (čehokoliv) má být úplně jedno, k čemu jejich výrobek používám, pakliže tím neporušuji místní předpisy. Je to nepříjemný precedens, protože potenciálně dělá z univerzálního počítače specializovaný, který můžete používat jen k něčemu. Není to vlastně nic jiného než firmwarová paralela otázky síťové neutrality. Stejně jako si od svého poskytovatele připojení nakupuji konektivitu 600 Mb/s a mělo by mu být naprosto šumák, k čemu ji používám, nemá to zajímat také výrobce hardwaru. Když to posunu ad absurdum, příště bychom se mohli dočkat třeba zase toho, že na procesoru XYZ bude kvůli obchodním dohodám povoleno jen spouštění kancelářského balíku MS Office a LibreOffice bude blokovaný.

Karel Kilián

Nemám na to jednoznačný názor

Na nedostatek grafických karet jsem narazil, když rodinní známí chtěli sestavit trochu slušnější počítač. Ukázalo se, že to je v podstatě nereálné, neboť sehnat výkonnější grafickou kartu prostě nelze. V názoru na to, zda by výrobci měli zakazovat těžbu, jsem však lehce rozpolcený.

Na jedné straně vnímám (a sám jsem pocítil) problém s nedostatkem zboží. Na straně druhé to výrobci může být jedno. On si prostě prodá to, co vyrobil, a měl by být spokojený. To, k čemu pak zákazníci karty využívají – tedy zda na nich hrají hry, těží kryptoměny, nebo si z nich staví bunkry, už není jeho věc. Pokud se na to podívám z pohledu volného trhu, pak je to prostě otázka nabídky a poptávky. Pokud si zákazníci žádají karty na těžbu, nechť je mají. Místo zákazů by výrobci měli spíše vyvíjet kroky k posílení výroby - ostatně je to i v jejich vlastním ekonomickém zájmu.

Vladislav Kluska

Ne

Mně osobně se nedostupnost komponent příliš netýká – nový hardware teď nemám v plánu (a když už, nebude to stolní PC) a hraji pouze přes GeForce Now a tak své železo nepotřebuji. Když se dívám na celý problém, tak chápu pozici Nvidie, která je pod tlakem hráčů a snaží se k nim dostat alespoň nějaké grafické karty. Nemyslím si ale, že umělé omezování toho, co můžeme dělat s nakoupenou věcí, je správný krok. Když by se jednalo o hardwarové omezení stylem „když to vyrobíme takhle, tak to bohužel znevýhodní toto“, tak bych to bral. Úmyslné úpravy ale dle mého otevírají nebezpečná vrátka různým dalším úpravám podle toho, jak si výrobce usmyslí.

Jak se k tomuto problému stavíte vy? měli by výrobci blokovat těžbu? Podělte se o svůj názor v diskusi!