Co vy na to? Má by Evropská unie přinutit všechny výrobce telefonů ke stejným nabíjecím konektorům?

Témata o stejném nabíjecím konektoru tu již jednou byla a vyústila v zavedení micro USB a to dokonce bez nutnosti přímého nařízení. Nyní se chce na téma Evropská unie podívat znovu a vyvstává tak otázka – měla by donutit výrobce, aby používali stejný konektor pro nabíjení? Pojďme začít anketou:

Hlavní „boj“ u nabíjecích konektorů dnes probíhá de facto jen mezi Applem a ostatními. Většina výrobců mobilních telefonů, ale i dalších zařízení, totiž buď již přešla, nebo pomalu přechází na USB-C. Vyvstává tak tedy otázka, zda by vůbec mělo sjednocující nařízení existovat, případně co konkrétně by mělo být obsahem.

Pojďme se pobavit o tom, jak se k této problematice stavíte a napište nám svůj názor do diskuse!

Jako vždy jsme začali u nás v redakci:

Filip Kůžel

Ne

Hned na úvod je potřeba říct, že tu budeme trochu fabulovat a předjímat, protože tohle „USB-C law“ ještě není ve schvalovacím procesu, v Bruselu se teprve diskutuje o obsahu prvního návrhu. Nicméně pokud se budeme držet základní myšlenky, že všechny mobily budou mít stejný konektor… Má to bolet hlavně Apple. Už to tu párkrát bylo, takže víme, že můžeme čekat obvyklou sérii PR bullshitů. Hlavním motivem pro EU je snížení ekologické zátěže a pohodlí pro uživatele. Obojí je diskutabilní.

Ekologie typu „nedáme nabíječku do krabičky, protože už ji lidé mají“. Už to pár firem zkusilo (nutno zdůraznit, že Apple byl průkopníkem), vysloužily si leda tak hejt, část lidí už má opravdu nabíječky nakoupené, část bude kupovat nové samostatně, takže je nutné je samostatně zabalit a samostatně je poveze kurýrní dodávka. Zase je to téma k diskuzi, ale hádám, že ekologický efekt bude slabý.

typu „nedáme nabíječku do krabičky, protože už ji lidé mají“. Už to pár firem zkusilo (nutno zdůraznit, že Apple byl průkopníkem), vysloužily si leda tak hejt, část lidí už má opravdu nabíječky nakoupené, část bude kupovat nové samostatně, takže je nutné je samostatně zabalit a samostatně je poveze kurýrní dodávka. Zase je to téma k diskuzi, ale hádám, že ekologický efekt bude slabý. Pohodlí – ano jistě, kdyby všechny telefony měly stejný konektor, bylo by snazší půjčit si nabíječku, když zapomeneme. Ale není větší nepohodlí (a znovu připomínám ekologii) vzít všechny Ligtningové nabíječky, docky a další příslušenství, vyhodit je a nakoupit místo nich USB-C verze?

Ze strany Applu zase můžeme čekat prohlášení typu „tato regulace brzdí inovace“. Nerad bych se přidával k prvoplnánovým protievropským hejtům, ale myslím si, že jsou důležitější problémy, kterými by se mohli eurokomisaři a europoslanci zabývat. Navíc i když něco vymyslí a schválí, logicky tam musí být tak volné lhůty, že Apple do té doby udělá iPhone bez konektoru a nabíjet se bude jen bezdrátově. Apple znovu uteče hrobníkovi z lopaty – stejně jako v roce 2011 při „microUSB unifikaci“ a stejně jako při prvním USB-C pokusu v roce 2018.

Marek Lutonský

Ano

Pere se ve mě názor, že by to byla velmi užitečná změna, a současně přesvědčení, že takové věci by si měl trh vyřešit sám a nikdo by do nich neměl výrobcům mluvit. Nakonec jsem ale vybral Ano, protože standardizace má u věcí, které jsou funkčně stejné, smysl. A tohle by bylo pro uživatele vážně přínosné. Jsem pro, aby mobilní zařízení měla stejný nabíjecí konektor nebo používala stejný bezdrátový standard pro nabíjení.

Jan Láska

Ne

Telekomunikace obecně jsou obor, který ze svého principu různé dílčí regulace vyžaduje, prodej koncových zařízení ale mezi ně nepatří. Sami výrobci hardwaru už v průběhu let přišli na to, že je pro ně mnohem výhodnější používat dobrovolně stejný USB-C konektor jako ostatní, ať už kvůli stejným nabíječkám nebo kompatibilitě dalšího příslušenství, a nepotřebují to befelem.

To, že si Apple stále dělá věci po svém, je jeho rozhodnutí a pokud to jeho zákazníci akceptují, nevidím v tom problém. Výhledově trendy stejně směřují k bezdrátovému nabíjení, takže nějaká eurostandardizace konektoru nedává do budoucna příliš velký smysl. Minimálně pro servisní účely ještě nějakou dobu konektor v telefonu zachován zůstane, ale běžnému uživateli bude naprosto lhostejné, jakého je typu.

Vladislav Kluska

Ano

Já obecně nejsem zastáncem regulací, někde ale dávají smysl. Co se týče nabíjecích konektorů, tak bych v tom neviděl ani tak regulaci jako spíše zavedení standardu. A ano, jedná se de facto jen o krok proti Applu, nikdo jiný z velkých hráčů svůj konektor nemá. Já to historicky chápu, dnes jsou ale již argumenty v „lepším řešení“ apod. naprosto liché a ze strany Applu se jedná o krok akorát mačkající peníze od těch lidí, kteří chtějí iPhone a drží je tak jako rukojmí.

Tohle Apple umí. Hamižné gesto a potřeba ovládat naprosto pevně jakýkoliv hardware jen trochu spojený s jejich telefony a vybírat desátky (mimochodem podívejte se, jak dlouho trvalo, než k iPhonům dal rychlonabíječky). V době USB-C mi to přijde mimo. A poněvadž se roky Apple ke změně nemá (byť v iPadech je USB-C od roku 2018), zřejmě bude muset pohrozit EU. Proč ne.

Jinak další argument, bezdrátové nabíjení, sice je částečně pravdivý a je to budoucnost, stále je ale mnohdy pohodlnější prostě ten kabel zapojit – třeba z powerbanky bez větších ztrát hodnotné energie.

Jiří Kuruc

Ne

Haloooo budíček! Tohle byl problém roku 2000-2010, dnes to máme vyřešeno. Stejně jako se po porodních bolestech vyřešily konektory elektromobilů. Teď si ještě protrpíme asi 15 druhů konektorů pro nabíjení elektrických kol, ale to se také vytříbí.

Karel Kilián

Ano

Ačkoli nejsem příznivcem centrálně plánovaného hospodářství, v této odpovědi jdu tak trochu proti svému vlastnímu přesvědčení. Jsem totiž pro, aby všechny mobilní telefony měly stejný nabíjecí konektor. Pokud má například pár nebo rodina mobily s Androidem a iPhony, pak musí neustále řešit, který kabel je který. Musí mít dva nabíjecí kabely v autě, dva kabely k power bance, prostě všude, kde může vyvstat potřeba nabíjet, musí mít dva typy kabelů. Nevím přitom o ničem, co by uměl konektor Lightning a neumělo to USB-C. Takže v tomto ohledu jsem jednoznačně pro sjednocení a dokonce i pro tvrdé vymáhání.

Lukáš Václavík

Ne

Plány na sjednocení nabíječek sahají někam před rok 2010, než ale EU zavedla nějaká závazná pravidla, trh si o tom rozhodl sám. Dnes už to podle mě nemá cenu. I do lowendu pronikají ty s USB-C na konci, takže případná regulace by postihla leda tak Apple, který s Lightningem stále vzdoruje.

Mým přáním by spíš bylo, aby se sjednotily ještě technologie rychlého nabíjení, ideálně povinnou implementací USB PD, aby se aspoň zvýšil ten společný základ a nabíječkou výrobce A by se dalo poslat třeba 20 wattů (místo 5) do mobilu výrobce B. Ta špatná kompatibilita je už nejspíš také jediný důvod, proč jsou nabíječky pořád součástí balení, i když je to hřích vůči přírodě. Raději bych se však obešel bez regulace a zase nechal to na výrobcích mobilů. Vždyť těch důležitých už je stejně jen pět a domluví se snadněji než stovky politiků.

Jaký máte názor na problematiku vy? Podělte se o něj v diskusi pod článkem!