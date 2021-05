Co vy na to? Kryptoměny bude běžné využívat pro každodenní platby

V tomto týdnu jsme se vás ptali, zda bude běžné používat kryptoměny pro každodenní platby. Již nyní s nimi lze platit na vybraných eshopech, do běžného života se ale dostávají pomalu. Podle výsledků ankety jim ale věříte – 56 % z vás si myslí, že určitě budou běžným platidlem a dalších 14 % si to myslí také, ne ale o současných nejznámějších kryptoměnách.

Nevěří jim tak třetina z vás, přičemž jen 14 % udává, že určitě nebudou používány pro běžné placení. Pojďme se ale podívat do diskuse, která se rozhořela a zaznělo v ní několik zajímavých názorů:

Kryptoměny přímo ne, využití najde blockchain

Radek Holeček například říká, že současné kryptoměny se takto používat nebudou, blockhain na pozadí ale ano: „Ono záleží na tom, čemu říkáte kryptoměna. Podle mě brzy přijde doba, kdy se klasické měny budou převádět právě pomocí blockchainu, ale pro nás uživatele to bude transparentní, takže to ani nebudeme vědět. Tedy nebudeme mít pocit, že používáme kryptoměny, ale používat je budeme. Šance, že bychom používali k placení ty současné kryptoměny, je skoro nulová.“

Kryptoměny dnes trpí vysokou volatilitou

Jak uvádí uživatel Vestor, kryptoměnám dnes pro použití u plateb brání velké kolísání jejich hodnoty: „Ač sám něco málo v kryptu mám, tak myslím že na běžný platby krypto jen tak nebude. U těch s omezeným množstvím je problém deflace, proč bych platil 0,01 BTC teď, když za 2 roky bude cena jen 0,005 BTC? Další problém je volatilita, i když kvůli ní se ně zajímá tolik lidí, protože pořád je šance slušně na nich vydělat. No a pak je tu celá neefektivita potvrzování plateb. Pokud budete mít rychle potvrzovaný stablecoin s ohromným množstvím mincí, které se časem přidávají, tak proč se vlastně drbat s decentralizovaným blockchainem? Na takové převody už tu máme dávno kreditky, kde se transakce ověří přes pár centrálních důvěryhodných serverů karetních společností. Možná se uchytí nějaké nové crypto na smartkontrakty, kdy si nabijete kredity a pak s nimi platíte někde v půjčovně koloběžek, na P2P půjčky a online obsah (hry, filmy, hudba).“

Decentralizace je výhoda

Hned na to reaguje uživatel ednatv, který dodává, že hlavní výhodou je nezávislost: „Raději budu spoléhat a věřit decentralizované "autoritě" a milionu těžařů než dvěma/třem centrálním autoritám .. u těch těžařů mám jasnou predikci a mohu sledovat a reagovat na situaci když by hrozilo "porušení rovnováhy" a někdo se blížil k těm bájným 50% (jako např u Monera už delší dobu docela dráždí MINEXMR pool)... u bankovní autority neovlivním NIC – a navíc do ní nevidím.“

Kryptoměny jsou jako vynález kola a nyní musí přijít vylepšení

Uživatel hugo z hor přirovnává kryptoměny k vynálezu kola. A dodává, že i kolo se v průběhu času vylepšilo: „V určité podobě určitě, ale ne se stávajícími měnami. Vynález kryptoměn občas přirovnávám k vynálezu kola. Také to dramaticky změnilo následující vývoj. Ale je třeba si uvědomit, že se nejdřív vynalezlo kolo kamenné (=Bitcoin,) ale co teď s tím? Je to pomalé, těžké a hrká to. Ale to, že je kulaté, přineslo pokrok. I úžasné Ethereum, které přišlo se smart kontrakty, je už překonané. Dneska se vyvíjí mnohem pokročilejší systémy, které jsou velmi rychlé, široce programovatelné, škálovatelné, plně decentralizované a bez nesmyslného energeticky náročného miningu. Třeba takový #Metahash zvládne transakce do 3s a přes 100 000 operací za sekundu. Na takovém enginu by už mohl běžet i Mastercard.

Nebo mě v posledné době zaujalo i Cardano, na kterém pracuje i akademická obec. Kryptoměny určitě změní budoucnost, jen těžko říct, v jaké to bude podobě. U internetu taky tvůrci netušili, jak moc změní náš svět. “