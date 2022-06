Co vy na to: Kolik mobilních dat obvykle spotřebujete za měsíc?

Podle výroční zprávy ČTÚ se loni zvýšila průměrná spotřeba dat na jednu SIM kartu na 4,5 GB za měsíc. S jednotkami gigabajtů si překvapivě vystačí i většina našich redaktorů. Operátoři nás holt roky trénovali, jak s daty šetřit. Co ale vy, naši čtenáři?

Už máte neomezené tarify a na spotřebu nehledíte, nebo se ještě pořád omezujete, abyste nepřekročili měsíční limit? Které aplikace a služby u vás spolknou nejvíce dat?

Tomáš Holčík

Mezi 5 a 10 GB

Na firemním tarifu jsem měl 3 GB a často narážel do stropu. Po zvednutí limitu na 10 GB jsem přestal řešit, zda mi náhodou nedocházejí data. Po čase mi sice firma zkrouhla limit na 8 GB, ale přes obavy z omezování v podstatě netrpím. Před nárazem do zdi si můžu případně dokoupit pár giga navíc, ale spíš si odpustím sledování YouTube cestou mezi domovem a prací. Chvíli jsem jako sekundární testoval 100GB simku od O2, ale mé chování to nezměnilo, a víc dat jsem nedokázal plně využít. Mému synovi se ale minulý měsíc podařilo těch 100GB vyčerpat, takže vím, že to jde.

Filip Kůžel

Mezi 5 a 10 GB

Mám 10 GB a už několik měsíců jsem nedostal SMS upozorňující na vyčerpání 80 % objemu, takže to vypadá, že jsem se naučil žít se svým FUP limitem. Omezuji se prakticky jen ve sledování videa, na mobilních datech se podívám jen na to „nejnutnější“, jinak to nechávám na Wi-Fi.

Lukáš Václavík

Mezi 1 a 5 GB

Mám 3GB tarif a v běžných měsících se do toho vejdu. Jednak pracuji přes home office, takže většinu dat odbavím doma na Wi-Fi. A jednak na mobilu nedělám vše. Oblíbenou hudbu, podcasty a audioknihy si stáhnu předem. Mapy mám také offline. Video v terénu na mobilu prakticky nesleduji, ze sociálních sítím používám jen nenáročný Twitter a pár messengerů. Nejvíce mi tak spokne běžné surfování na webu.

Jsou ale měsíce, kdy jsem schopný to přestřelit. Dovolené nebo práce v terénu, kdy mi mobil slouží jako hotspot pro notebook, tam bych neomezený tarif ocenil, abych se nemusel tolik krotit nebo doplácet za extra data.

Stanislav Janů

Mezi 5 a 10 GB

Množství spotřebovaných dat je u mě výrazně závislé na roční době. Zatímco přes zimu mi obvykle stačí polovina z 5GB limitu, přes léto přepínám na 12 GB. Ty většinou těsně nevyčerpám. I proto jsem přešel k virtuálnímu operátorovi, který umožňuje snadnou změnu konfigurace tarifu každý měsíc, případně zvýhodněné resetování limitu FUP.

Vedle Safari, jsou největším žroutem Mapy.cz, které nerad používám v offline režimu, Spotify, okamžité zálohy fotek na iCloud Drive a hotspot pro notebook. A občas také Netflix – ten v případě, že se mi na nádraží automaticky tablet připojí k CDWifi, která mi následně odjede z vedlejšího nástupiště.

Jakub Čížek

Mezi 1 a 5 GB

Nicméně je to pouze odhad podle aktivity v posledním měsíci, propálená data totiž prakticky vůbec nesleduji. V telefonu mám nastavenou notifikaci při překročení 8 GB, ale nevzpomínám si, že by kdy vyskočila. Na poměry čtenářů Živě.cz to bude asi děsně málo, ale data přitom normálně používám. Kdykoliv se vykutálím z domu, mám na uších sluchátka a zapnu podcast nebo YouTube Music.

V šalině a vlaku zase automaticky pročítám Twitter a Google Photos mi vše zálohuje v původní kvalitě. A abych nezapomněl, už dávno se nepřihlašuji k veřejným Wi-Fi v hospodách apod. Jak ale vidíte na obrázku, prostě to stačí. Nejspíše je to možné jen díky tomu, že mimo domov a práci prakticky vůbec nekoukám na streamovaná videa a Chrome mi efektivní komprimací běžných stránek spoří data.

Petr Urban

Mobilní data nevyužívám

Je to svým způsobem paradox, protože mobilní tarify včetně dat mají tendenci v průběhu času zlevňovat. Mobilní data jsou u nás nicméně pořád relativně drahá, já přitom většinu času sedím v dosahu Wi-Fi. Pokrývat malé výpadky mobilními daty mi připadá jako zbytečný luxus a nechce se mi cpát peníze operátorům za jejich drahé služby.

Procházky pokryji stažením hudby nebo podcastů do úložiště mobilu. Je to sice méně pohodlné a flexibilní, ale současně pořád velice přijatelné řešení. Na cestách se pak chovám jako chodící Čech–stereotyp, a všude jako první hledám Wi-Fi. Ve vlacích většinou najdu, v kavárnách také. Byly časy, kdy jsem platil paušál za 750 Kč, tehdy za to byl „úžasný“ gigabajt v ceně. Pak jsem hledal levnější tarify a dnes už mám jen předplacenku na nouzové volání.

Chtěl bych tímto pogratulovat českým operátorům, že mě úspěšně přesvědčili o významu jejich služeb, které se pro mě staly do značné míry nerelevantními.

Karel Kilián

Mezi 1 a 5 GB

Většinu času trávím doma, kde je mobil připojený k Wi-Fi a mobilní data tedy nečerpá. Nejvíc datových přenosů tak probíhá při výletech za keškami – část padne na navigaci, další část pak na samotnou aplikaci pro geocaching. Mimo dosah bezdrátové sítě si z internetu nepouštím hudbu, videa, ani jiné datově náročnější aplikace. I záloha fotek probíhá až po připojení k Wi-Fi.

Vlastně ani nevím, jaký mám u operátora datový limit. Mám dojem, že okolo 2,5 GB, ale s jistotou to nevím, protože už jsem ho hodně dlouho nepřekročil. Každopádně do 5 GB měsíčně se vejdu stoprocentně.

Vladislav Kluska

Přes 10 GB

Dlouhé roky jsem měl tarif s 30 GB dat, který mi následně zkrouhli na 20 a poznal jsem to minimálně. Další snížení přišlo až nyní s přechodem na pracovní tarif a těch 10 GB již bolí a často narazím, takže si stejně ve finále kupuju přes předplacenku 100 GB. To je sice overkill, ale v dnešní době považuju alespoň 20 GB za životní minimum.

Opravdu totiž nehodlám řešit, co mám zrovna stažené, co ne, zda jsem na Wi-Fi (kterou mám uloženou jen doma a jinde to nechci řešit, akorát to otravuje), apod. Hudbu prostě přehrávám, fotky zobrazuju roky nazpět. Samotný Instagram často za měsíc sebere i 2 GB, Youtube podobně, YouTube Music také. K tomu připočtěte Chrome, Telegram (posíláme hodně fotek v rámci rodiny) a další a hned se to nasčítá. A to nemluvím o automatické záloze na Fotky Google, kterou bych jinak musel oželet.

Jan Láska

Přes 10 GB

Datově neomezený tarif mi dovoluje nehlídat se v objemu spotřebovaných dat. To znamená, že se nikde nepřepínám na Wi-Fi a veškerý provoz mi na telefonu zajišťují mobilní data. Moje průměrná měsíční spotřeba v tomto režimu dosahuje zhruba 50 GB, přičemž největší zásluhu na tom má internetový prohlížeč, YouTube, Vodafone TV, Spotify a sociální sítě. Svého času jsem telefon používal i jako hotspot pro připojení notebooku, pak se spotřeba vyšplhala klidně až na dvojnásobek, ale to už není typicky zamýšlené využití mobilních dat v rámci smíšeného tarifu s volnými hlasovými i datovými jednotkami.

Ze zkušeností vím, že pokud bych se na všech místech, kde je to možné, připojoval k Wi-Fi a mobilní data nechal běžet opravdu jen „na cestách“, ani tak bych měsíční spotřebu mobilních dat nedokázal stáhnout pod 10 GB. Jsem proto přesvědčen, že právě tento objem by měl být operátory nabízen jako minimální základ, a to za přiměřenou cenu odpovídající dnešním nejnižším tarifům s 1 GB. Cokoli pod 10 GB je směšné a zhruba na úrovni toho, jako kdyby vám operátor nabídl balíček 8 volných minut a 4 SMS.

A co vy, kolik mobilních dat obvykle spotřebujete za měsíc?