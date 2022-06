Co vy na to: Kindle, mobil, nebo snad notebook… Na čem nejčastěji čtete e-knihy?

V roce 1999 odstartovaly Palmknihy a s nimi i první velký český zdroj elektronického čtení. Osm let na to Amazon začal prodávat první Kindle, kterým zpopularizoval čtečky postavené na elektronickém inkoustu, jenž se skutečně podobal tradičnímu papíru. Dnes již existují tucty obchodů, několik specializovaných čteček v různých cenových hladinách a spousta aplikací, které nám umožní nosit tisíce knih třeba mobilu.

Naši redaktoři popsali, jaký vztah k elektronickým knihám mají oni. V anketě jsou ale vždy hlavní názory a hlasy čtenářů. Kliknutím proto můžete vybrat, na čem e-knihy nejčastěji čtete. V diskuzi se pak můžete podělit o to, kde e-knihy kupujete, jak spravujete knihovnu, případně jestli jste se e-knihu někdy sami pokusili vytvořit či nějakou již hotovou upravit.

Petr Urban

Na čtečce typu Kindle

Je to zhruba 10 let, kdy jsem se o e-knihy začal zajímat. Nejdříve jsem si pořídil Kindle Touch, kvůli studiím jsem ho následně vyměnil za Paperwhite 2. Šlo mi o podsvícení, protože bez něj jsem za šera v autobuse nemohl číst. Tenhle Kindle mám dodnes (na poměry technologického světa je to už solidní fosilie) a nejspíš ještě dlouho sloužit bude, jen v něm vyměním akumulátor.

Občas se pustím do čtení e-knihy na mobilu, je to ale nouzové řešení na cestách, kdy s sebou zrovna nemám čtečku. Kindly mají dodnes nespornou výhodu v zobrazování obsahu – na e-inkoust se opravdu příjemně dívá, neunavuje oči zdaleka tolik jako běžná obrazovka v mobilu, tabletu apod.

Navíc má Kindle výhodu v tom, že mě na něm při čtení nic neruší. Žádné sociální sítě, žádné emaily, žádné jiné aplikace, jen kniha. Někdy si do něj i pošlu delší článek. Je to jedno z mála zařízení, které podle mě obhajuje svou existenci vedle smartphonů, které jinak požraly, co mohly.

Lukáš Václavík

Na tabletu

S e-knihami jsem začínal na svém prvním PDA, kde bylo tak drobné písmo, že bych to už dnes nepřečetl. Dlouhé roky jsem používal Kindle, ale v posledních asi pěti letech čtu jen na iPadu. Tam je všechno dostatečně pohodlné, u různé technické literatury si můžu rychle dohledávat kontext, hezky zobrazí všechny možné PDF a stejně mám tablet věčně po ruce.

Ano, teď v létě na sluníčku mám už zase tendenci si nějaký Kindle koupit, protože čitelnost bude nesrovnatelná, váha nižší a menší velikost je na beletrii tak akorát. Mnou vyhlížený Paperwhite 5 už je navíc vodotěsný a s USB-C. Zatím odolávám, ale nějaká pěkná sleva na Amazonu mě možná zlomí.

Zároveň se musím přiznat, že netrpím žádným sentimentem k papíru a když dnes můžu, sáhnu raději po elektronické formě. Papírovou knihu jsem si nekoupil ani nepamatuji. A knihovny mi k srdci také nikdy nepřirostly k srdci, když si vybavím všechny ty olíznuté prsty smáčející nebohé stránky při listování. Fuj.

Marek Lutonský

Na čtečce typu Kindle

První čtečku s e-inkovým displejem jsem si koupil v roce 2009, byl to jakýsi model Sony. V roce 2010 jsem chvíli experimentoval se čtením na iPadu, ale už koncem roku začala moje éra s Kindlem od Amazonu. První byl s klávesnicí, další s tlačítky, pak s dotykovým displejem, podsvíceným displejem… Dnes jsem u nejnovější verze Paperwhite s větším 6,8" displejem a načervenalým světlem pro noční čtení. Kindle je u mě vedle mobilu a tabletu nejpoužívanější elektronické zařízení. Miluji ho.

U elektronických knih mi kromě obvyklých výhod vyhovuje, že si je mohu naformátovat, jak chci. Každou knihu proto v Calibre hned uložím do formátu RTF, ve Wordu následně makry a jinými hromadnými úpravami zruším formátování na úrovni odstavců a veškerou další typografickou kreativitu nakladatelů. Z Wordu jde TXT s formátovacími značkami jen pro tučné písmo a kurzívu. V Calibre mám potom nastavenou konverzi do AZW3, který posílám do Kindlu. Všechny knihy díky tomu vypadají přesně tak, jak mi to vyhovuje a jak to mám rád. Z papíru už čtu jen časopisy. Pokud kniha nemá elektronickou verzi, nekoupím si ji.

Karel Kilián

E-knihy vůbec nečtu

Vzhledem k tomu, že před obrazovkou (nejčastěji notebooku) trávím i více než dvanáct hodin denně, čtu knihy raději v papírové podobě. V elektronické podobě nečtu knihy vůbec, byť nepopírám, že by mě možná nějaká čtečka s e-inkovým displejem někdy v budoucnosti mohla zaujmout.

Jsem ale v tomto směru „stará konzerva“ a čtení papírových knih mám spojené s otáčením stránek, (většinou) příjemnou vůní a určitou úctou, ke které mě od malička vedli rodiče. Máme tedy doma poměrně velké knihovny, které nám pomalu ale jistě přestávají svou kapacitou stačit. I to však považuji za součást kouzla papírových knížek.

Vladislav Kluska

E-knihy vůbec nečtu

Poslední dobou bohužel nečtu skoro vůbec, což mě mrzí. Když už se k tomu ale dostanu, tak chci číst knížku. Papírovou a mít ji v ruce. Knížku, nad kterou seděl grafik, někdo si pohrál s typografií a kromě obsahu to má i kulturu z hlediska formátu. E-knihy mě navíc ani trochu nezajímají proto, že na telefonu je číst odmítám (není to pěkné a ani pohodlné) a samostatné zařízení jen na jednu konkrétní věc si kupovat nehodlám.

Filip Kůžel

E-knihy vůbec nečtu

Marně hledám odpověď, ve které je něco jako Audiolibrix, Audiotéka, nebo Audible. Aha, tady jde o ty digitální knihy, které se čtou očima. Tak to nedělám. Moc se mi líbí všechny ty drobné Kindly, které pohltí hromady knih, a až jednou budu mít hodně času na čtení, tak si nějaký koupím, ale teď sjíždím audioknihy. Je mi jasné, že se v hlavě neudrží tolik informací, ale zkrátka mi lépe zapadají do života.

Občas knihy čtu i očima, ale to zase ze skutečného papíru – těch pár, které jsem chtěl mít ve fyzické podobě, v těch pár vzácných momentech, kdy si zalezu někam s kávou a mám chvíli klid.

Martin Chroust

Na čtečce typu Kindle

Dlouhodobě čtu knihy na čtečce Pocketbook. Používal jsem starý model Pocketbook Touch HD, který jsem kvůli jedné řadě pixelů nedávno vyměnil za Pocketbook Inkpad 3. Větší čtečka je pro mě daleko komfortnější, ale přiznám se, jednou za čas si místo ebooku pořídím klasickou knihu. Vůni a pocitu fyzické papírové knihy se nic nevyrovná… Na druhou stranu, čtení knih na telefonu ani tabletu mě dlouhodobě nepřesvědčilo, zvláště při horším světle je na tom čtečka s podsvícením daleko lépe.

A co vy, na čem nejčastěji čtete e-knihy?