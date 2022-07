Co vy na to: Kdy nejčastěji nabíjíte mobil? Přes noc, nebo průběžně přes den?

Jaké jsou vaše nabíjecí návyky? Doplňujete mobilu energii především přes noc, v průběhu dne, nebo jakmile si o to systém sám řekne? A používáte při tom některé z adaptivních funkcí nebo doporučených rad, jak prodloužit životnost akumulátoru?

Telefony většiny našich redaktorů ulehají do nabíječky hlavně v noci, podobně jako jejich majitelé do svých postelí. O tom, jak k nabíjení přistupujete vy, můžete hlasovat v naší anketě a přidat komentář pod článek.

Karel Javůrek

Přes noc



Mobilní telefon vždy dávám na nabíječku, když jdu spát, v některé dny ho ani nevytahuju z nabíječky. Až na pár výjimek se mi nestává, že bych baterii vybil v ten samý den, protože když jsem vzdálený od domova, obvykle jedu autem a tam se telefon také nabíjí. Optimalizaci nabíjení nechávám na Applu, já jako uživatel se o to nechci starat, mám lepší věci na práci. Aktuální maximální kapacita baterie dle iOS je 89 % (iPhone 12 Pro z února 2021).

Jan Láska

Kdykoliv mám poblíž nabíječku

Můj mobil nepatří zrovna mezi rekordmany po stránce kapacity baterie, ani výdrže na jedno nabití, takže nabíječku využívám, kdykoli je to možné. Nabití přes noc je základ, přes den leží telefon na pracovním stole celou dobu na bezdrátové podložce. Když potřebuji rychlejší dobíjení a zároveň s mobilem pracovat, volím kabel. Na cestách používám powerbanku s rychlým kabelovým dobíjením. Hlavně v roamingu má telefon tendenci se vybíjet opravdu rychlým tempem a bez průběžného dokrmování energií by nevydržel ani půl dne.

Petr Urban

Kdykoliv mám poblíž nabíječku

Snažím se vyhýbat extrémům, tj. úplné vybití i nabití. Obecně dobíjím subjektivně často, protože se snažím udržet na nějakých přijatelných procentech. Abych neoddělal akumulátor co nejdříve, rovněž se snažím nevyužívat rychlonabíjení od výrobce, jen když ho nutně potřebuji. Když cestuji, nabíječku s sebou mám vždycky, zásuvek je ve světě dost. Navíc teď mám jednu kompaktní nabíječku pro laptop i mobil, takže i při cestování nabíjím a nestydím se za to.

Martin Miksa

Přes noc

K tomuto návyku mě překvapivě dovedly hodinky Apple Watch, které víc jak den stejně nabité nevydržely, a tak jsem je vždy přes noc nabíjel v bezdrátové nabíječce na stolku vedle postele. U telefonu jsem to nijak příliš neřešil a nabíjel dle potřeby. Pak jsem si ale pořídil univerzální bezdrátovou nabíječku 2v1 a to mé zvyky úplně překopalo.

Od té doby energii telefonu nějak neřeším a večer před spaním na podložku položím telefon i hodinky a o víc se nestarám. Ráno je z ní vyndám nabité a funguju dál. Samozřejmě když je náročný den občas telefon musím dobít i přes den.

Jakub Čížek

Kdykoliv mám poblíž nabíječku

Doma i v práci mám hromadu doků a všemožných talířků z Ikei pro bezdrátové napájení, na které telefon automaticky odkládám, takže charakter nabíjení nechávám výhradně na výrobci mého telefonu. Doba pokročila, mnohé poučky, jak nabíjet akumulátor z dob uhlí a páry, jsou už dávno překonané, takže spoléhám na stále pokročilejší obvody BMS a různé „inteligentní“ režimy v Androidu, jak co nejšetrněji řídit tok elektrické energie v nitru telefonu.

V životě jsem neměl potřebu měnit baterii v mobilu, protože zařízení mnohem dříve morálně zestárlo a já si prostě po pár letech koupil nový model. Powerbanku s kapacitou 20 000 mAh balím do tašky jen při cestování; do vlaku a letadla.

Karel Kilián

Přes noc

Ačkoli mám telefon, který se nevyznačuje dobrou výdrží na jedno nabití, stačí mi ho nabíjet přes noc. Přes den ho většinou nenabíjím, snad jedině v případě, kdy mu dám trochu víc zabrat. Pro jistotu ale zase po letech nosím powerbanku, což se už minimálně jednou (při celodenním lovu kešek v Olomouci) vyplatilo.

Marek Lutonský

Přes noc

Je to už dlouho, co jsem si zvykl na bezdrátové noční nabíjení. Telefon položím na nabíječku na nočním stolku a ráno je hotovo. Raději ale pokaždé kontroluji, že nabíjení opravdu začalo. Mobil jsem totiž párkrát neumístil příliš přesně vůči nabíjecím cívkám a všiml si toho až ráno. Přes den už potom nepotřebuji dobíjet ani nijak optimalizovat spotřebu. Kabel připojuji k telefonu jen při navigaci v autě, kdy je kvůli trvale rozsvícenému displeji potřeba víc energie.

Martin Chroust

Když si o to mobil sám řekne

Ze zbývající kapacity baterie si nedělám velkou hlavu. Telefonu dodám šťávu až tehdy, když si o ni řekne. To platí doma i v práci, nabíječky jsou vždycky po ruce. Na cestách mám s sebou 10 000mAh powerbanku a přiměřené úrovni nabití věnuji větší pozornost, ale ještě nikdy se mi nestalo, že bych potřeboval být s telefonem online, a měl jsem jen pár procent baterie. Kvůli rychlejšímu dobíjení volím i při práci tradiční metodu kabelového dobíjení, bezdrátové nabíjení je v mém případě pomalejší a časově neefektivní.

Markéta Mikešová

Přes noc

Jsem líná to řešit jinak, ani se mi nestává, že by mi baterka došla během dne dřív, než jdu spát. Takže nabíjím každou noc během spaní. Výjimkou jsou dlouhé cesty autem s navigací, ale to si mobil nabiju prostě v autě. Powerbanky používám jen na několikadenní výlety mimo civilizaci, pod stan apod. Pokud si něco v práci nabíjím, tak to je většinou iPad nebo AirPody, mobil ne.

Lukáš Václavík

Kdykoliv mám poblíž nabíječku

Nabíjím v průběhu celého dne, ale právě s výjimkou noci. I když to je teoreticky nejlepší možný způsob, protože operačnímu systému v mobilu a jeho adaptivní funkci nejvíce sedí pravidelnost, kterou pochopí, přizpůsobí ji průběh nabíjení, a tím prodlouží životnost.

Já akumulátor spíš trápím tou nepravidelností. K nabíjení mě obvykle vyzve nastavená funkce v Taskeru, která mi pošle notifikaci při 50 % kapacity. Když jsem u nabíječky, mobil do ní zapojím. Když ne, tak se nic neděje, protože vím, že i tak bez nějakých skopičin mi ještě zbývá asi den šťávy. Takhle mobil funguje v běžné dny.

Někdy na výletech nebo cestách, kdy musím pracovat, používat hotspot nebo mapy a displej s maximálním jasem, tak výdrž rychle klesá. Ale to si s sebou vezmu i powerbanku.