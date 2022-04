Co vy na to: Kartou, mobilem, nebo hotově? Jak nejčastěji platíte v obchodech?

Před šesti lety do Česka vtrhly moderní bezkontaktní platby pomocí mobilu, dva roky nato jsme mohli poprvé platit i chytrými hodinkami. Očarovaly vás tyto způsoby natolik, že jste přestali používat karty? Nebo ještě pořád nedáte dopustit na hotovost?

V dnešní anketě se proto ptáme, jak nejčastěji platíte v kamenných obchodech či službách, e-shopy do toho nemíchejme. Diskuzi tradičně otevírají naši redaktoři.

Filip Kůžel

Mobilem

Tak dlouho jsem se těšil, že budu mít platební metodu v chytrých hodinkách, až ji teď nepoužívám, protože mobil mám u sebe prakticky pořád a je to s ním pohodlnější. Hodinky jsou malé na zadávání PIN a menší NFC anténa znamená, že se častěji netrefím na anténu terminálu, trvá to, zdržuju.

Fyzickou kartu jsem v ruce neměl několik měsíců. Společně s hotovostí je v peněžence někde na dně batohu. Snad jen v zahraničí jde častěji do akce karta od Revolutu.

Lukáš Václavík

Kartou

Nejraději hodinkami, ale nejčastěji kartou. Pravidelně platím za potraviny firemní stravenkovou kartou a ta bohužel nepodporuje Garmin Pay, takže se se svými Vivoactive 4 můžu jít bodnout.

Mobil už po počátečním nadšení moc nepoužívám, protože jej nosím ve flipovém pouzdře, které podle mě dost tlumí dosah NFC, takže terminál někdy nepípne napoprvé. A to otevírání mě taky nebaví, zvlášť s optickou čtečkou otisků v displeji, která je hrozně nespolehlivá. To už fakt raději vytáhnu kartu z peněženky.

Po hotovosti už sáhnu jen výjimečně u kadeřnice nebo u různých stánků, které terminál vůbec nemají. Bez papírů a kousků oceli se ještě pořád stoprocentně neobejdu.

Marek Lutonský

Hodinkami

Už to jsou tři roky, co Apple spustil v Česku svoji službu Pay a od února 2019 jsem proto v obchodě nezaplatil jinak než hodinkami. Přeskočil jsem i fázi placení mobilem, protože Apple Pay najednou začal fungovat na obou zařízeních a přiložení ruky k terminálu je prostě jednodušší. Často s sebou už ani nenosím fyzickou platební kartu, hodinky mě ještě nikdy nezklamaly. Jak čtu příspěvky kolegů, jsem rád, že na Apple Watch nemusím zadávat PIN a podporují běžnou platební i stravenkovou kartu.

Zhruba ve stejné době jsem také zrušil hotovost, v tenké peněžence mám jen dvě stovky pro případ největší nouze a od tohoto rozhodnutí jsem bankovku ještě nemusel použít. Jsem rád, že se bezhotovostní a bezkontaktní placení v Česku tak rozšířilo.

Jakub Čížek

Hodinkami

Hodinkám podléhá vše počínaje volbou banky a konče hospodou, do které půjdu večer na tlačenku s octem a cibulí. Kazí to jen naše stravenková karta, která nepodporuje Garmin Pay, a tak musím večer v samošce vytahovat z kapsy těžký mobil s Google Pay. Takové ty papírky s legračními obrázky a roztomilá vyražená kovová kolečka – bankovky a mince – používám jen sporadicky, abych si pokaždé připomněl, jak se žilo v dobách uhlí a páry. Slovy čísel, od propuknutí pandemie před dvěma lety jsem služeb bankomatu využil přesně dvakrát.

Doplněno těsně před vydáním článku. Jakub právě jede domů z práce a...:

Karel Javůrek

Hodinkami

Hned jak to bylo u nás možné, začal jsem platit přes Apple Watch. Je to nejrychlejší a nejpohodlnější. Primárně mám na to nastavenou virtuální kartu Revolut, kterou si podle potřeby dobíjím, a když zapomenu, přes Apple Pay to přímo v iPhonu dobiju za pár sekund. Ale bez hotovosti to na mnoha místech stále nejde, takže tu nosím také.

Markéta Mikešová

Kartou i mobilem

Záleží, co mám zrovna blíž po ruce. Někdy je mobil hozený hluboko v batohu, jindy je naopak hozená peněženka. Vychází to vážně fifty fifty. Karty (klasickou bankovní a stravenkovou) mám v mobilu nahranou do Apple Pay, funguje to naprosto bez problémů. Hotovost používám extrémně nerada a pokaždé bručím, když někde terminál nemají. A hodinky? Po nich nesahám jen proto, že v mých Apple Watch už je hodně mizerná baterka a doteď jsem se nedonutila to vyřešit.

Jakub Michlovský

Hodinkami

Mám Apple Watch a co se u nás spustilo Apple Pay, tak prakticky neplatím ničím jiným. Pochopitelně mám Apple Pay i v telefonu, ale to mě během pandemie přešlo. Na iPhonu se totiž autorizuje platba pomocí FaceID, což za poslední dva roky kvůli rouškám a respirátorům moc nešlo. Tohle se hodinek naštěstí netýká, takže s nimi platím v autobuse, obchodě i hospodě. Před lety jsem si založil Twisto, které u nás bylo průkopníkem s Apple Pay a už jsem u něj zůstal.

Karel Kilián

Mobilem

Většinu věcí nakupuji přes internet, ale pokud je nutné něco platit fyzicky, volím vždy platbu mobilním telefonem. Největší výhodu proti placení kartou spatřuji v tom, že nemusím zadávat PIN na terminálu, jehož tlačítek se přede mnou dotkly desítky lidí, kteří se svými prsty předtím šťourali v nose, ústech a raději nevím, kde ještě. Nedělám si iluze o tom, že by personál věnoval čistotě tohoto zařízení nějakou zvláštní pozornost.

Uvažoval jsem o pořízení hodinek s možností bezkontaktních plateb, ale když sleduji svou manželku, která platí hodinkami Apple Watch, jak kvůli platbám někdy kroutí zápěstí do skoro až gymnastických pozic, usoudil jsem, že přiložení mobilního telefonu je tak nějak pohodlnější a asi i krapet rychlejší.

Kartou neplatím prakticky vůbec, protože bych musel z tašky vytahovat pouzdro s doklady, zatímco mobil mám neustále po ruce. Hotovost nosím pouze pro případ nákupu v nějakém stánku, kde se sice také začínají prosazovat platby kartou, ale neplatí to vždy a všude.

Jiří Kuruc

Hodinkami

„To jsem ještě neviděla!“ povídá slečna pokladní v Jednotě v naší příhraniční vísce poté, co jsem mávnul nad terminálem hodinkami. Psalo se léto 2020 a já musím být první, kdo zde za rohlíky a vánočku zaplatí čipem v ruce. Vidíte, musím zjistit, jestli už jsou někde reálně k dostání!

Martin Miksa

Hodinkami

Abych byl přesnější, tak je to hodinkami nebo hotovostí. Hodinky jednoznačně převažují, přesto s sebou vždy nosím alespoň minimální hotovost, abych se občas vyhnul té trapné situaci, kdy z obchodníka vypadne, že karty nepřijímá a já měl čím zaplatit. Naštěstí už dnes karty přijímá drtivá většina obchodů i restaurací. Co se týče mobilu, tak tím neplatím vůbec, protože placení hodinkami je pro mne rychlejší a pohodlnější, než ve frontě u pokladny lovit mobil z kapsy.

Fyzickou platební kartou jsem neplatil roky, přesto s sebou stále jednu nosím – konkrétně kartu od Revolut. Tu mám hlavně z důvodu levného výběru hotovosti z libovolného bankomatu, kde se bezkontaktní výběr zatím moc nenosí. Druhým důvodem je to, že na ní mám už roky vedenou brněnskou eŠalinkartu pro jízdu MHD a stále jsem se neodhodlal k tomu ji převést na hodinky. To vše je ale jen otázkou času a těším se na dobu, kdy v hodinkách budu moci mít i digitální doklady a peněženku už opravdu budu moci nechat v klidu doma.

Petr Urban

Mobilem

Když to jde, tak platím bezhotovostně. Což jde skoro vždycky (a místům, kde nemůžu platit bezhotovostně, mám mírnou tendenci se vyhýbat). V tom případě platím mobilem. Dlouho jsem se takovému způsobu placení vyhýbal s tím, že u sebe mám přece vždycky peněženku, tj. není problém vytasit platební kartu.

S určitým odstupem jsem pochopil, že mobil s sebou mám a můžu mít častěji než peněženku. A že vytahovat kartu je otravné. A že je super, když si odběhnu pro pár věcí přes ulici do obchodu, tak nemusím peněženku tahat vůbec. Nezastírám, že jde o problém prvního světa.

Jan Láska

Mobilem

Poprvé jsem mobilem na bezkontaktním terminálu v obchodě zaplatil v roce 2012, kdy jsem dokázal splnit všechny čtyři tehdy nutné podmínky najednou („správný“ operátor, typ mobilu, banka a vydavatel karty). Od té doby se naštěstí přístup k NFC platbám mnohem zjednodušil, a tím pádem masově rozšířil, ale z mého pohledu už nikdo nevymyslel praktičtější řešení než mobil.

Pípací karta je fajn, ale musíte ji nosit s sebou, hrozí ztráta a zneužití snadným opsáním údajů z karty. Chytré hodinky zase musíte skoro pokaždé odemykat a zapínat příslušnou aplikaci, u některých je dokonce potřeba vždy zadávat PIN. U mobilu stačí jen rozsvítit displej (klidně se zamknutou obrazovkou) a jednoduše přiložit. Žádné vykloubené zápěstí jako při snaze platit hodinkami. A hotovost? Ta měla zůstat v minulém století…

A co vy, jak nejčastěji platíte v obchodech?