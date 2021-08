Co vy na to? EU by měla zakročit a přinutit výrobce ke sjednocení nabíjecích konektorů

V tomto týdnu jsme se vás ptali na aktuální téma nabíjecích konektorů u telefonů. Evropská unie totiž zvažuje, že by je začala regulovat a nařídila výrobcům, jaký typ musí používat. V anketě jsme se tak podívali na to, jak se k tomuto tématu stavíte vy.

Z výsledků vyplývá, že více než 70 % z vás si myslí, že by k podobné regulaci mělo dojít. Nesouhlasilo pouze 26 % respondentů. V diskusi pod článkem se objevilo mnoho názorů z obou stran, pojďme se tak podívat na některé vybrané:

Sjednocení zjednoduší hledání nabíječek

Jak píše jendau, sjednocení nabíječek zjednoduší jejich hledání a půjčování: „Jelikož ještě pamatuju doby, kdy v kanceláři zněly výkřiky "nemáte někdo nabíječku na Nokii?" a pak bylo ještě potřeba ujasnit jestli je to ten starý tlustý, nebo ten nový tenký konektor a podobně to bylo i u ostatních značek, kdy doslova každý výrobce měl svůj konektor, tak říkám, že tlak na standardizaci v určitých oblastech má smysl.“

Sjednocení by mohlo omezit inovace

Objevuje se i názor, podle kterého by vynucené sjednocení mohlo omezit inovace. Píše to třeba uživatel s přezdívkou Vindis: „Na jednu stranu jsem pro, aby tu byl nějaký jednotný standard. Ale narovinu napíšu, že jsem zásadně proti.

A to proč? Jak už naznačil i Apple, zamezí se tím inovace. Nevím, jestli si vůbec uvědomujete, ale konektor není jen nabíjecí, ale i datový. A o tu datovou část právě jde. Inovace zajistila, že nemusí sloužit jen pro napájení, ale i pro přenos do počítače, ale i pro přenos zvuku i obrazu. Vždyť kdo by si v minulosti pomyslel, že se mobil připojí k televizi nebo k monitoru?

Vezměte právě ten odstrašující příklad, kdyby byl povinný microUSB. Právě tím, že by byl microUSB povinný, by dnešní USB-C na mobilech ještě vůbec nebyl, protože výrobci by byly v rozporu s nařízením. Kdyby se nějaký odvážil a proti nařízení zavedl USB-C, tak by buď byl osočován, nebo by jej nikdo nekupoval, nebo je kupovalo jen pár odvážlivců, a nebo by se to uchytilo a přidali by se další. Jenže to by pak ale to nařízení postrádalo smysl. A ta ztráta inovace je v tom, že microUSB má nějaké omezení, které nedokáže zajistit vysoké přenosové rychlosti (ať už rychlejší přenos dat, nebo vysoké rozlišení pro přenos obrazu), nedokáže zajistit rychlonabíjení o desítkách wattů a tak.

Jasně teď si říkáte, že díkybohu by tu byl povinný USB-C. Jenže časem i USB-C přestane stačit a budeme tu mít něco nového. A jsme tam, o čem jsem psal v předchozím odstavci. Povinnost držet se USB-C zamezuje inovaci v tom zavést něco nového. Samozřejmě kdykoli se to nařízení může změnit. Jenže znáte byrokracii? Než se rozhodnou to změnit, tak uběhnou roky než se ten nový konektor prosadí. To už bude ten konektor zastaralý a možná na cestě bude zase něco nového.

Pokud jde o Apple a Lightning, tak je třeba si uvědomit, že Lightning je v oběhu déle než USB-C a působil právě v době, kdy existoval microUSB. A tady musíte dát za pravdu, že Lightning byl na mile lepší než microUSB. To jako chcete, aby Apple v technologii degradoval a byl nucen používat zastaralé a pomalé microUSB? Dneska to samozřejmě nedává smysl, když USB-C dorovnal Lightning. Takže nic nebrání Applu přejít na USB-C. Ale jak se tu píše, Lightning už tu má nějaký ekosystém, tak hromadný přechod na USB-C by znamenalo zbavovat se existujících nabíječek, kabelů, příslušenství a nucený nákup nových nabíječek, kabelů a příslušenství. Což je jaksi v rozporu s tím, co se od toho očekává - snížit ekologickou zátěž.

Jediné co v tomhle všem by mělo smysl regulovat, je jednotný napájecí adaptér. Přesněji řečeno jednotný výstupní konektor z adaptéru. Napájecí adaptér může být jakýkoli. Jen by musel splňovat dva základní požadavky - minimálně jednu standardizovanou technologii napájení (ať už základní 5V/1A nebo třeba Quick Charge) a jednotnou USB-C zásuvku. Napájecí kabel pak může být jakýkoli, jen by musel na jedné straně obsahovat právě regulovaný USB-C konektor. Co bude na druhé straně, to už je na každém výrobci. Ať už microUSB, USB-C, Lightning nebo něco nového.

Vždyť kabel přece nepřestavuje zásadní ekologickou zátěž. Všemožných kabelů je po světě mnohonásobně víc. Je skladný, přenosný, lehký a levný. Pokud bude mít někdo atypický konektor, tak si prostě do tašky vloží svůj kabel nebo adaptér.“

Nyní je pozdě, trh si poradil sám

takový uživatel Sobcz ale třeba uvádí, že regulace nejsou potřeba proto, že si trh poradil sám: „Je to s křížkem po funuse. Tohle se dalo považovat za problém v době, kdy každej druhej mobil měl svou unikátní nabíječku. Dneska už má dávno všechno nějaký standardní usb, no a Apple má něco extra, ale to už fakt není problém.“

Mnozí nesouhlasí s dalšími regulacemi

Opakujícím se tématem v diskusi byl nesouhlas s dalšími regulacemi a nařízeními.