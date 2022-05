Co vy na to: DVB-T2, IPTV, satelit, nebo kabel? Jak sledujete televizní vysílání?

Na našich webech se to hemží samými netflixy a hbo, ale sleduje ještě někdo klasickou lineární televizi? A když už ano, stačí mu základní pozemní vysílání bez jakékoliv interaktivity, nebo si zaplatí za IPTV s archivem a dalšími funkcemi? Na to odpoví dnešní anketa.

Redaktoři se již k tématu vyjádřili, teď budeme rádi za hlasování i postřehy vás – čtenářů. Jak televizi sledujete vy, pokud vůbec?

Marek Lutonský

TV nesleduji

Televizní vysílání nesleduji. Kolem puštěného televizoru samozřejmě občas procházím a něco při tom vnímám. Nepamatuji si ale, kdy bych ho sám zapnul s cílem podívat se na pořad, který zrovna vysílá některá televizní stanice.

Zpravodajství mi ve vhodnější formě nahrazuje Twitter a web. Vizuální zábavu, dokumenty a jiné informace pak Netflix, HBO, YouTube. A když už si chci výjimečně pustit třeba nějaký sportovní přímý přenos, vytáhnu si z webu ČT Sport okénko do rohu monitoru. Jinak doma máme DVB-T2.

Martin Miksa

TV nesleduji

Osobně jsem sledování tradiční televize opustil před mnoha lety a nahradil ji u mě Netflix, HBO MAX (dříve GO) a Apple TV+. Přesto ale musím přiznat, že si jednu IPTV službu platím, konkrétně SledovaniTV. Tu jsem na chytrou televizi nainstaloval rodičům, aby si už nemuseli pořady v televizi nahrávat, ale mohli si pohodlně sledovat, co chtějí až 7 dní zpět a také obraz pauznout či přetočit reklamy, což jim velmi vyhovuje. Účet mám přihlášený i na svém telefonu, ale prakticky ho nepoužívám.

Jiří Kuruc

DVB-T2

Klasické televizní vysílání se u nás v podstatě rovná pouze Česká televize, ta naše tužby po dětských a dokumentárních pořadech bohatě uspokojuje. Kvalita vysílání je zcela dostačující, často nechybí prostorový zvuk, takže nevidím důvod, proč trápit své mrzké internetové připojení stabilní IPTV. Avšak iVysílání sledujeme rádi a často. Suma sumárum je u nás koncesionářský poplatek daleko lepší investicí než Netflix a HBO Go dohromady.

Markéta Mikešová

IPTV

Fyzickou televizi nemám připojenou k vysílání, mám ji v ložnici za účelem Netflixu, PS4 a Nintenda Switch. Takže DVB-T2 padá. Nicméně jsem hojným uživatelem IPTV – v pracovně mi na druhém notebooku prakticky neustále během práce běží iVysílání s ČT24. Je to trochu profesní deformace člověka, kterého zpravodajství živí.

Každopádně IPTV tím pádem sleduji úplně ze všeho nejvíc, daleko to přesahuje i moje sledování všech streamovacích služeb. Na iVysílání občas zavítám i ke klasické tvorbě ČT, z poslední doby doporučuji třeba dokumentární sérii Polosvět, co běžela souběžně s Devadesátkami, RapStory nebo dokument o Volodymyru Zelenském (ten 5. 5. zmizí, tak si pospěšte).

Lukáš Václavík

DVB-T2

Kdysi v pravěku jsem si platil Skylink kvůli sportům, dokumentům a vlastně i filmům, protože nebyly „netflixy“. Dnes už ale na lineární televizi moc nekoukám. Občas mi při nějakých domácích pracích běží ČT24 nebo regionální Polar, protože zapnout to je jednodušší než vybírat něco vhodného na streamu. Navíc se u zpráv aspoň dozvím něco nového.

Cíleně naživo spouštím akorát ČT Sport, ale i ten už minimálně, protože práva postupně skupují komerční TV a jejich předplatná mi nedávají smysl. Během různých akcí jsem si ale v minulosti platil internetový Eurosport Player. Ostatně sport je dnes podle mě jediný důvod, proč si nějakou televizi platit a sledovat ji opravdu lineárně. I když jsem nedávno jako skoro každý koukal na čétéčkové Devadesátky, stejně jsem si je pustil vždy až zpětně z iVysílání, kdy se to hodilo mně.

Jan Láska

IPTV

Používám internetovou televizi od operátora z prozaických důvodů. Když před dvěma lety končilo vysílání v DVB-T, byla moje plazmová televize ještě příliš dobrá na to, abych ji nahrazoval novějším modelem (a jinou technologií, protože plazmy už se nevyráběly) jen proto, že jí chybí DVB-T2. A tak jsem řešil, zda pořídit ošklivou jednoúčelovou krabičku podivné značky místo tuneru (set top box), anebo méně ošklivou krabičku modemu internetové TV od operátora, kde sice budu platit paušál, ale dostanu i více funkcí.

Zvolil jsem druhou možnost a u IPTV už zůstal. Přece jen možnost zpětného přehrání pořadů je skvělý benefit proti lineárnímu vysílání, a přetočení otravných reklam je dokonce k nezaplacení. Přesněji řečeno právě i za tuto funkci si platím v rámci měsíčního paušálu, alespoň tak to chápu já. Proto moc nerozumím argumentům FTV Prima, která se aktuálně snaží prolomit zaběhnuté pořádky a zabránit přetáčení reklam i na IPTV. Vynucované sledování reklam na placené platformě je pro mě nepřijatelné, takže sorry, Primo, od června už beze mě jakožto diváka.

Vladislav Kluska

TV nesleduji

Televizní vysílání je pro mě absolutně mrtvá věc a jsem překvapený, že to ještě stále funguje v takovém měřítku. Představa, že budu sledovat jen to, co mi někdo dá v moment, kdy se rozhodne, ještě obalené obřím množstvím reklamy, je pro mě zcela mimo. S novým zařízením jsem dostal půl roku jedné SledováníTV a fakt nechápu, kdo to používá.

Neberte mě zle – služba jako taková funguje fakt dobře, ovládání je skvělé, běh bezproblémový, ale ten obsah… když pominu fakt stupidní výplody místních televizí, tak je to celé vlastně jen reklama obalená pořadem. A to nemluvím o naprosto otřesné obrazové kvalitě a zvuku. Full HD to připomíná možná s přimhouřenýma očima, i YouTube vypadá ve srovnatelném nastavené lépe. A to nemluvím o absenci 4K, které je na nové televizi se základní úhlopříčkou nutnost.

Za tohle bych měl platit? Nebo si pořídit anténu, abych se připravil o přetáčení a byl opravdu vázaný na aktuální program? To je absurdní. V době YouTube, Netflixů, HBO Maxů, Amazonů, Disney+ a dalších mi existence televizních dinosaurů přijde absolutně neobhajitelná.

Petr Urban

TV nesleduji

Lineární televizní vysílání u mě skončilo, když jsem se osamostatnil. V té době jsem pohodlně žil na internetu a radši jsem si dávkoval pořady na vyžádání. Televizor nevlastním, uznávám ale, že si na počítači nebo mobilu někdy přes internet pouštím živé vysílání ČT24. Blíž se ke klasické televizi běžně nedostanu. U zpravodajství a publicistiky mi linerání vysílání dává smysl, méně pak u filmů a seriálů.

Většinou ale i v případě ČT vyhledávám konkrétní pořady v iVysílání, jinak sleduji Netflix, HBO Max a v neposlední řadě YouTube. Baví mě, že s nástupem VOD jsem se zase trochu naučil sledovat pořady, které jsou v těchto službách nabízené. Chybí tam prvek linearity, ale nakonec si vyberu něco z nabídky Netflixu a spol. a dál to neřeším. Dřív jsem důsledně stahoval právy ty filmy nebo seriály, které jsem chtěl vidět.

Jakub Čížek

IPTV

Patřím k těm zaprášeným konzervám, které mají doma jak televizor a domácí kino, tak také set-top-box s Android TV a v něm apku s internetovou televizí. Poskytovatel není důležitý, vzhledem ke své profesi je totiž často střídám a zkouším, který funguje nejlépe. IPTV jsem si pořídil hlavně z toho důvodu, abych z lineární televize udělal nelineární – abych mohl zpětně kouknout na večerní zprávy třeba až v devět po příchodu z továrny a stejně tak abych si mohl přehrát pořad, který běžel na některém z mnoha kanálů kdysi ve tři ráno.

Většina internetových televizí na tento přístup už naštěstí pamatuje, takže jejich aplikace vybírají to nejzajímavější, seskupují lineárně vysílané filmy v posledních několika dnech podle žánru atp. IPTV proto dokáže udělat z lineární televize v podstatě takový Netflix. Kdykoliv ale zároveň mohu přepnout jako za stara na libovolný kanál, vypnout a nechat se vést jeho lineární dramaturgií. Jak stárnu, dělám to stále častěji.

Karel Kilián

TV nesleduji

Televizi nejen nesleduji, ale ani doma žádnou nemám, což je prý dnes takový trend :-). Důvod je prostý: nechci být přikovaný k obrazovce v někým určeném čase. Když už mě (výjimečně) něco zajímá, pustím si to z archivu.

Martin Chroust

IPTV

Platím si IPTV kvůli určitým kanálům, jednu IPTV mám kvůli sportu, druhou kvůli dětským kanálům. Využívám i mobilní aplikace, pokud ve stejnou chvíli běží dva pořady, které chce vidět více lidí. Hojně využívám též EPG, čím delší, tím pro mě lépe. V poslední době jsem se často stěhoval, s IPTV mám stále stejnou programovou nabídku.

A co vy, jak sledujete televizní vysílání?