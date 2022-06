Co vy na to: Chtěli byste nosit občanku a řidičák přímo v mobilu?

Na digitalizaci osobních průkazů pracují Apple i Google. Na toto téma se po celém světě chystá také úprava legislativy. V Česku by první krůčky v podpoře elektronických ID měly platit od příštího roku. Tento pokrok v eGovernmentu slibuje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Je pro vás digitalizace průkazů tak důležitá? Na toto téma můžete hlasovat v dnešní anketě a přidat k tomu i názor v diskuzi. Inspirací budiž postřehy našich redaktorů.

Lukáš Václavík

Ano, už ať je to tady

Uvítám cokoliv, co mi uvolní místo v peněžence. Ideálně tak, abych ji jednou vůbec nemusel nosit s sebou. Dnes to ještě pořád nejde nejen u těchto dvou průkazů. Například kartu pojištěnce, kterou sice mám zdigitalizovanou v oficiální aplikaci pojišťovny, ale na jednu polikliniku, kam chodím, potřebuji kartu na příjmu v čekárně. Do fronty se zařadím tak, že ji vložím do čtečky u dveří. Mobil ani hodinky tam nenacpu.

Samozřejmě chápu, že někdo bude pořád dávat přednost kartě ať už ze zvyku, nebo z obavy z možného sledování. Stejní lidé uznávají jen hotovost a používají hloupé mobily. Já ale tak paranoidní nejsem. (Což neznamená, že po mě nejdou!)

Filip Kůžel

Ano, už ať je to tady

Jak se to týká státní správy, tak to zavání průšvihem, ale uklidňuje mě, že tady tu technologickou a bezpečnostní stránku pohlídají Apple a Google. Tedy ano, ať už je to tady. Mobilům jsme svěřili své peníze i věrnostní kartičky do Billy, takže proč by neměly zvládnout i občanku? Vlastně je to poslední důvod, proč mám peněženku – abych tu občanku „někde měl“.

Petr Urban

Ano, už ať je to tady

Na položenou otázku musím opáčit: kdo by nechtěl? V mobilu už dnes mám platební karty, kartičku pojištěnce, InKartu aj. Chci mít všechno na jednom místě, plastové karty jsou hrozný přežitek, byť jako určitá forma zálohy pořád smysl mají. Dopisy jsme nahradily e-maily, telegramy a telefony okamžitými komunikátory a analogové fotoaparáty digitálními snímači v mobilech. Není o čem diskutovat.

Jakub Michlovský

Ano, už ať je to tady

Občanka mě zase tak netrápí, občan nemá povinnost ji mít u sebe, ale mít ji v mobilu by bylo fajn. Řidičák mě zlobí víc, protože tu plastovou kartičku u sebe prostě musím mít, kdykoli sednu za volant. Mít řidičák v mobilu by bylo super. A kdyby to bylo akceptované napříč Evropou, to by byla věc.

Marek Lutonský

Ano, už ať je to tady

Ano, chci všechny doklady v mobilu. Občanku, řidičák, kartu pojišťovny… Snažím se minimalizovat počet věcí, které s sebou nosím, proto jsem ze své minipeněženky odstranil už i kartičku s občanským průkazem. Pro případné prokázání mi stačí řidičák, ale i toho bych se rád v jeho současné fyzické podobě zbavil. Potom bych vlastně už vůbec nepotřeboval peněženku! Bylo by pěkné, kdyby aplikace dovolila nahrát doklady i do hodinek – třeba i kvůli záloze, pokud by telefon zrovna nebyl dostupný.

Jakub Čížek

Je mi to jedno

Abych pravdu řekl, občanku vytahuji z peněženky tak sporadicky – několikrát do roka –, že je mi to dnes už asi úplně jedno. Principiálně jsem samozřejmě pro digitalizaci a internetizaci úplně všeho, nicméně v roce 2022 mohu bez nadsázky konstatovat, že je pro mě občanský průkaz z hlediska důležitosti někde na 6. místě. Kdybych jej dnes ztratil, nejspíše to zaregistruji až někdy v létě na dovolené na hotelu.

Jan Láska

Ano, už ať je to tady

V mobilu už dnes nosím platební kartu, stravenkovou kartu, různé virtualizované slevové kartičky do obchodů, ještě nedávno bylo nutné se docela často prokazovat covidovým certifikátem, který bylo opět nejpraktičtější uložit do mobilu (aplikace Tečka). Takže není důvod, proč v mobilu nemít i občanku a časem snad i řidičák, cestovní pas, kartičku zdravotní pojišťovny a další doklady, které jen zabírají místo v peněžence. A pokud se jednou zavedou povinné bezhotovostní platby, zruší se bankovky a mince, nebudu muset peněženku nosit už vůbec. Jde jen o další nevyhnutelnou fázi digitalizace společnosti.

Martin Chroust

Je mi to jedno

Vše evidentně smeřuje k elektronickým dokumentům v mobilu, je ale jasné, že to ještě velmi dlouho potrvá. A raději, ať to trvá déle, než mít v ruce polovičaté řešení za miliony a miliardy à la Tečka. Osobně uvítám delší prodlevu a smysluplné napojení el. dokumentů na různé online služby, než kdyby ridičák a občanka v mobilu fungovala jen v pilotním režimu a jen pro pár vyvolených smartphonů...

Karel Javůrek

Ano, už ať je to tady

Už jsem někde na půli cesty a k iPhonu mám to magnetické pouzdro, kam se vejdou tři karty – občanský průkaz, řidičský průkaz a revolut karta, kdyby nefungovalo Apple Pay. Takže já už klasickou peněženku nemám, je to pro mě součást mobilního telefonu, takže vždy vím, že mám vše důležité s sebou.

Karel Kilián

Ano, už ať je to tady

Připadá mi trapné ve 21. století prokazovat svou totožnost plastovou kartičkou. Také nechápu, proč musíme mít další kartičku jako řidičský průkaz a jinou coby potvrzení, že jsme pojištěni u nějaké zdravotní pojišťovny.

Nápad mít vše v mobilním telefonu zní dobře, byť mě samozřejmě napadá otázka, jak budeme prokazovat totožnost či oprávnění řídit, když se nám telefon vybije. Že by u sebe policisté nosili powerbanku? Každopádně když takto mohlo fungovat potvrzení o očkování a prodělání covidu, nevidím důvod, proč by stejným způsobem nemohly fungovat i běžné doklady. Včera bylo pozdě!

A co vy, chtěli byste nosit občanku a řidičák přímo v mobilu?