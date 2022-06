Co vy na to: Chráníte mobil pouzdrem nebo krycím sklem?

Velké skleněné placky si přímo říkají o to, aby se poškrábaly či praskly. Věnujete proto ochraně mobilu nějakou zvláštní péči? Pouzdra a krycí skla či fólie mohou při pádech a neopatrném zacházení hodně pomoci, byť ale nošení či používání určitým způsobem ztíží.

V dnešní anketě se proto ptáme, jestli dáte přednost „naháčům“ a vzhledu tak, jak jej navrhl výrobce, případně mobilu dopřejete nějakou ochranu navíc. A co používáme my v redakci?

Tomáš Holčík

Mobil mám v pouzdře

Není otázkou zda, ale kdy mi spadne mobil na zem. A odpověď je: překvapivě často. Mobil mám proto v elegantním ale robustním pouzdře Moment, které jsem si zprvu koupil kvůli možnosti připevňování objektivů, ale nakonec si jej oblíbil hlavně kvůli zpracování. Potřebuji, aby obal sahal nad displej, aby chránil i při pádu na čelní stranu.

Nepoužívám totiž ochranná skla natož folii, protože to zhoršuje čitelnost a pocit z ovládání dotykového displeje. Aktuálně mám na displeji mobilu dva škrábance, naštěstí ale nic prasklého. Kdyby se mi na displeji objevil pavouk z nárazu, nejspíš jej půjdu vyměnit, nebo koupím rovnou nový telefon. Nejsem z těch, co by nosili prasklý displej či záda telefonu jako důkaz svého aktivního života.

Lukáš Václavík

Mobil mám v pouzdře

Naprostou většinu mobilů, co jsem v posledních 20 letech měl, jsem nějakým způsobem chránil. V dobách tlačítkových telefonů to byly takové ty průhledné „šprcky“, pod kterými se držel prach a ztěžovaly psaní. Na smartphonech jsem pak kombinoval různé typy pouzder, lepil fólie (a bojoval s bublinami) i tvrzená skla. Současný telefon mám v plastovém flipovém pouzdře a bez skla.

Jen jednou se mi podařilo mobil rozflákat fakt pořádně, protože v žádném pouzdře nebyl. Sony Ericsson K750i mi při jízdě na kole vypadl z kapsy a byly z toho popáleniny nejvyššího stupně. Vzal jsem to jako příležitost a koupil kryt ze sesterského modelu W800i, přeflashoval firmware a měl „nový“ mobil, který na svou dobu úžasně fotil a skvěle přehrával hudbu.

Smartphony jsem ale vždy chránil, na konci jejich života vypadaly pořád jako nové, takže jsem je mohl s čistým svědomím poslat dál do rodiny, případně prodat za vyšší cenu. Navíc raději přetrpím pouzdro či sklo, než bych se koukal na škrábance či snad praskliny. Na designu telefonu mi stejně nezáleží, vždyť to jsou dnes všechno stejně zaměnitelné placky

Petr Urban

Používám pouzdro i sklo/fólii

V minulosti jsem míval telefony bez obalů a někdy i bez fólie. Teď sázím na silikonová pouzdra na zadní stranu. Mám rád nevkusné věci, nebojím se tudíž tlustých pouzder se třpytící se výplní. Tyhle kryty mi už nejspíš i zachránily obrazovku, když mi telefon upadl. Pruží a tvrdý dopad na roh by byl pravděpodobně horší. Flipová pouzdra mi připadají otravná, vyhýbám se jim.

Fólii na telefonu mám, dokonce tam byla přilepená z výroby, což je podle mne ideální stav, dokud ovšem někdo nevymyslí, jak udělat sklo nepoškoditelným. Nutnost chránit sklo, které samo o sobě slouží jako ochranný prvek, být ideální samozřejmě nemůže. Já sám jsem velice nešikovný a prakticky si sám fólii na displej nenalepím, takže cením, že se o to nemusím starat. 🤘🏻

Martin Chroust

Ne, používám mobil bez ochrany

Nejsem zastáncem doplňkových pouzder, nelíbí se mi nárust rozměrů i finální design telefonu, který je úplně někde jinde. A pokud už využívám fólii na displeji, je to jen ta od výroby. Není sice příliš kvalitní, ale mám odzkoušeno, že pokud se displej nepoškrábe v prvních dvou týdnech od vybalení telefonu, tak pak už snad nikdy. Jistě, si třeba na telefon dávat větší pozor, ale telefon přenáším v kapse u kalhot a nikdy jsem nenarazil na větší problém.

Pár kosmetických škrábanců se tu a tam objeví, ale telefon je především spotřební zboží, pouzdra od následků pádu často neuchrání, tak proč si kazit design telefonu nevzhlednými kryty? Výjimkou jsou kryty s přídavnou funkcí, např. kryt pro Galaxy Z Flip3 či Galaxy S21 Ultra, do něhož zasunete stylus S Pen. V tomto případě jsem schopen udělat výjimku, ale jen kvůli dotykovému peru.

Jakub Čížek

Mobil mám v pouzdře

Ale výhradně jen v tom silikonovém, co nejtenčím a samozřejmě transparentním. Kožené a další ošklivé věci v žádném případě nesmí na můj mobil. Ne! Nikdy! Stejně tak ochranná skla na displej. To ať se mi ten telefon raději rozbije a já budu mít alespoň důvod koupit nový. A proč to všechno vlastně odmítám? Designér telefonu měl nějaký záměr a já si kvůli tomu ten mobil koupil.

Mohutným obalem toto vše zničím, přijdu o pocit dotyku na sklo zadní stěny, příjemně hrubý kovový rám, různé vedení tepla napříč materiály – prostě o ten nezaměnitelný pocit, který odděluje tatranku za tři tisíce pro babičku od vlajkové lodi, kterou nosím v kapse.

Marek Lutonský

Ne, používám mobil bez ochrany

Na telefonu mám pouzdro. Je to ale jen tenká silikonová vrstva, která displej, o který tady jde, nijak nechrání. Telefon bez ní byl ale hodně kluzký a měl jsem strach, že mi vypadne. Jinak nevím, jak to dělám, ale mobil mi vlastně nikdy nespadl. Na displeji nemám žádný viditelný škrábanec, totéž platí i pro hodinky, které mám na ruce čtvrtý rok a jejich displej je přitom ještě exponovanější.

Fólii mám na turistické navigaci Garmin Oregon, která se přece jen setkává s drsnějším terénem. Sklo jsem koupil na displej zrcadlovky, protože tam hrozí poškrábání v brašně. Ale u mobilu to nějak zázračně zvládám.

Markéta Mikešová

Mobil mám v pouzdře

Ochranné fólie na displeji nesnáším, dlouho jsem měla jen venkovní silikonový kryt. Jenže pak jsem si jednou u minulého iPhonu displej rozbila, a pak znovu… ještě takovým hloupým způsobem, kdy mi spadl při čištění zubů na dlaždice v koupelně, tak jsem si řekla „a dost“ a pořídila si ještě velký kožený obal.

Takže mám aktuálně iPhone v silikonovém krytu a když ho někam nesu, ještě v jednom větším zasouvacím koženém obalu. Oba jsou od Fixed. Funguje mi to už roky skvěle. Ano, ten mobil to výrazně zvětšuje, ale takhle ho můžu hodit do batohu, střást s ním a nic se mu nestane, respektive nic se mu od „dvojobalového“ řešení nestalo. Doufám, že jsem to právě nezakřikla.

Karel Kilián

Mobil mám v pouzdře

Za celých dvanáct let, po které používám dotykové telefony, se mi stalo pouze jednou, že mi mobil spadl tak, že se fyzicky poškodil. Konkrétně se jednalo o Sony Xperii, jež dopadla nešikovně na dlažbu, následkem čehož prasklo zadní krycí sklo. I s tímto poškozením to však milý telefon doklepal až do jeho náhrady za jiný model.

I z tohoto důvodu nepoužívám žádné krycí sklo ani fólii. Snažím se být opatrný, a protože telefony po výměně za nový model neprodávám (dělám si z nich takové malé soukromé muzeum :-) ), je mi celkem jedno, když se na displeji sem tam objeví vlasový škrábanec. To prostě k životu patří.

Většinu telefonů jsem nosil v pouzdře, které do balení přibalil výrobce. Když časem zežloutlo, opatřil jsem si (nejčastěji v čínském e-shopu) nové, s podobnými vlastnostmi. Stále častěji si ale pohrávám s myšlenkou, že obal sundám, protože aktuálně vlastním Xiaomi 12, který považuji za mimořádně pěkný telefon, a i v průhledném silikonovém pouzdru jeho povedená designová stránka zaniká, což je pro mne větší škoda než riziko případného pádu.

Filip Kůžel

Používám pouzdro i sklo/fólii

S 15+ lety práce na MobilManii nejsem úplně typický uživatel. Svého času jsem měnil mobily (skoro) stejně často jako trenýrky, takže na pouzdra úplně nebyl čas a prostor. Taky jsem jich pár rozbil, takže vím, jak málo stačí, aby člověk procházel ceníky a hledal cenu výměny displeje (můj rekord je 12 tisíc).

V posledních letech už jsem tolik nerecenzoval a mobily mi zůstávaly v kapse déle, takže jsem je začal chránit. Fólii ani sklo jsem nelepil nikdy, ale čím dál častěji jsou aplikované už od výrobce. A pouzdro mám vždycky.

Buď nějaké vychytané přímo od výrobce, které přidá další funkci (např. stojánek, to aktuální má šachtu na stylus), nebo masivní „knížku“ Opus od prostějovské značky Fixed. Dělají je pro celý smartphonový mainstream, stojí lidové tři až čtyři stovky a ani při mé nešikovnosti se mi nepovedlo v nich rozbít jediný displej. A ještě jeden trumf – ve vnitřní kapse se úplně ztratí řidičák, takže jsem úplně přestal nosit peněženku.

Martin Miksa

Používám pouzdro i sklo/fólii

Dobře si pamatuji na dobu, kdy jsem používal zásadně telefon bez krytu i ochranné fólie. Přeci tak byl i vyroben ne? Musí něco vydržet. Pak ale přišel zlom. Nejdříve jsem si před cca 10 lety rozbil displej svého HTC Wildfire, což mě stálo nemalé peníze a ponaučilo i k poctivému lepení krycího sklíčka nebo fólie. Krytu jsem se ale bránil. Na co přeci zvětšovat rozměry zařízení pouzdrem a hlavně zakrývat s ním jeho povedený design?

Změna této filozofie přišla jen o dva roky let později s příchodem smartphonů se skleněnými zády. Můj tehdejší Apple iPhone 5S měl na zádech sice jen úzké pruhy skla na horní a dolní straně, ale to pocit naštvanosti po nešťastném pádu na dlažební kostky nijak nezmírnilo. Dnes tak na věc koukám už čistě z praktické stránky a nasazení ochranného krytu a nalepení krycího sklíčka bývá to první, co dělám, když pořizuji nový telefon.

A co vy, chráníte mobil pouzdrem nebo krycím sklem?