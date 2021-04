Co vy na to? Budeme v budoucnu využívat kryptoměny pro každodenní platby?

Kryptoměny zde máme již několik let a za svou dobu existence prošly značným vývojem. Objevilo se také velké množství různých variant, nejznámější ale stále zůstává Bitcoin. A byť s nimi již v některých obchodech zaplatíme, stále se nejedná o nic běžného. Jak to ale bude v budoucnu? Pojďme si zaspekulovat o budoucnosti placení s kryptoměnami. Začněme anketou:

Na názor jsme se zeptali i u nás v redakci. Co si o tom ale myslíte vy? Mají kryptoměny budoucnost pro platby za služby a produkty? Pojďme se o tom pobavit v diskusi pod článkem.

Martin Miksa

Ano, určitě

Ještě před lety by tato otázka byla pro mnohé nemyslitelná, dnes je téměř jisté že se tohoto scénáře dočkáme. A jsou způsoby jak toho lze docílit již dnes. K opravdovému masovému přijetí ale kryptoměny musí dospět. Musí to být rychlé, levné a hlavně jednoduché. Zkrátka ve fázi, kdy to zvládne každý, aniž by nutně musel vědět, že na pozadí dochází k převodu kryptoměny z peněženky na peněženku.

Zda vyhraje bitcoin uvidíme, nicméně projekty na jeho vyšší vrstvě jako je Lightning network určitě tento potenciál mají. Možné ale pro tyto účely vznikne úplně nová kryptoměna. Tou správnou cestou mohou být i stable coiny, tedy kryptoměny cenou navázané na tradiční aktiva (tradiční měny, zlato apod.), kde odpadá problém s volatilitou. Před očima nám tu každopádně vyrostl nový finanční systém a bude zajímavé sledovat, jak se s ním popasuje ten stávající.

Karel Kilián

Spíše ne

Ač jsem osobně kryptoměnám velice nakloněn a líbí se mi především proto, že na ně nedosáhne stát, obávám se, že v budoucnu situace tak růžová nebude. Například Indie chystá zákon zakazující kryptoměny, a to nejen jejich těžbu, ale i vlastnění a používání. Neumím si sice představit, jak tohle bude vymahatelné v praxi, ale je to ona pověstná první vlaštovka. Ta sice sama o sobě jaro nedělá, nicméně je to náznak, že by státy mohly chtít tento segment nějakým způsobem potírat. A obávám se toho, že se mnoha státům nebude líbit měna, která nespadá pod jejich kontrolu.

Marek Lutonský

Ano, ale ne ty dnešní nejznámější

Věřím tomu, že se kryptoměny – nebo jiné nezávislé platební prostředky – prosadí i v běžném životě. Blockchain ve své současné podobě je ale pro velké množství malých transakcí dost neohrabaná technologie, bude potřeba vymyslet něco nového. V první fázi to bude třeba spojení se současnými platebními giganty, jak to plánuje Mastercard. Dokážu si představit třeba dočasné ručení za transakci měnou na běžném účtu, než se vypořádá kryptoměnová transakce. Ale v budoucnu to určitě půjde rychle i napřímo a těším se na to.

Tomáš Holčík

Spíše ne

Kryptoměna je vhodná na přímé transfery mezi běžnými měnami, případně jako spekulativně držená komodita. Pokud se objevily pokusy o kryptoměnu vhodnou pro přímé platby, po chvíli převážilo její spekulativní držení. Samozřejmě už dnes je možné koupit něco za kryptoměnu, hodnota se ale přepočítává aktuálním kurzem z běžné měny. Kryptoměna tedy běžnou měnu zatím nenahrazuje.

Jakub Čížek

Ano, ale ne ty dnešní nejznámější

Aby mohly kryptoměny fungovat jako běžné peníze se všemi jejich výhodami, stále jim chybí hromada esenciálních věcí. Vysoká volatilita bude problém asi vždy, ale podstatnější je spíše absence ekosystému mikroplateb s nízkými gas poplatky. Výrazně by s tím mohla zamávat kryptoměna Ethereum, která je z těch velkých zdaleka nejprogresivnější a už roky slibuje přechod z PoW na PoS – tedy na ověřování transakcí bez potřeby velmi náročných matematických výpočtů a energeticky drahé těžby. Jestli některá z velkých (ergo relativně důvěryhodných) kryptoměn v dohledné budoucnosti prosadí levné a rychlé mikroplatby v řádu milisekund a bez bizarních poplatků, věřím, že to bude právě Ethereum na bázi PoS.

Vladislav Kluska

Spíše ne

Kryptoměny zažívají neustálý boom a s tím, jak se o ně začínají zajímat i velké firmy (viz třeba investice Tesly), se dostanou do povědomí čím dál více lidí a nabydou na důvěryhodnosti. Zda se ale stanou standardem pro placení? Nemyslím si. Osobně netuším, proč bych já osobně to měl teď řešit, hlavně s ohledem na jejich nestabilitu. A nemyslím si, že se to v blízké budoucnosti příliš změní.

Lukáš Václavík

Ano, ale ne ty dnešní nejznámější

Nahradí klasické měny? Ne. Půjde s nimi běžně platit v obchodech? Ano. Ono to tedy leckde jde i dnes, ale myslím si, že pro běžného smrtelníka je příliš velká divočina něco takového používat. Zaplatit něco krypto peněženkou je složitější než kliknout na Google/Apple Pay v e-shopu nebo je použít na terminálu v kamenném obchodě. Nehledě na to, že schválení nemusí proběhnout tak rychle a s dnešními transakčními poplatky se placení za drobné věci prodraží.

Pak je tady problém s daněmi. Kdybych si pořídil bitcoiny za 100 000 Kč, mezitím desetinásobně vzrostla jejich cena a já si za ně pak koupil třeba auto, budu z toho muset odvést daň z příjmů. Kryptoměny jsou super jako investiční nástroj, ale dokud se nezmění legislativa a nevyřeší se jejich vysoká volatilita, pro běžné utrácení budou zkrátka nevhodné. Upřímně jsem také zvědavý, jak odolají případné recesi. Podle Šichtařové a Pikory je hospodářská krize za rohem (a to už několik let), takže budeme svědky, nakolik jsou všechny ty coiny opravdu nezávislé. :-)

Karel Javůrek

Že jsou kryptoměny budoucnost, bylo jasné už před deseti lety. Otázkou pouze je, jak dlouhý bude přechod na novou technologii. Zrychlí se to vždy při problémech, můžeme to vidět například v různých zemích s vysokou inflací, kde lidé masivně utíkají k prověřeným decentralizovaným kryptoměnám. Stále předpokládám, že jedním z významných tahounů v budoucnu budou stále pokročilejší hackerské útoky s využitím umělé inteligence na běžné bankovní systémy, které používají normální centralizované databáze a hesla.

Co si o placení s kryptoměnami myslíte vy? Je to budoucnost, nebo slepá cesta? Pojďme se o tom pobavit v diskusi.