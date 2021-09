Co vy na to? Aplikace z Androidu ve Windows budou užitečné, tady jsou konkrétní příklady

V týdnu jsme se vás ptali na to, zda využijete aplikace z Androidu v rámci Windows. Microsoft totiž chystá jejich podporu zakomponovat přímo do Windows 11, byť nestihne vydání systému. No a podle výsledků ankety to vypadá, že většina z vás se na funkci těší: 70 % odpovědělo, že aplikace z Androidu využije:

Pouze 26 % odpovědělo, že o tuto novinku zájem nemá. Pro Microsoft může jít o pozitivní zprávu, že si funkce má šanci najít své uživatele. Vše ale záleží na tom, jak bude ve Windows 11 finálně fungovat. Na povrch již ale prosakují první informace třeba o hardwarové náročnosti.

Pojďme se ale nyní podívat do diskuse pod článkem na některé vaše zajímavé názory:

Snad bude dostupný Snapseed

Přemysl Vavroušek by ocenil dostupnost aplikace Snapseed. Ta je ale od Googlu, tak je otázkou, zda bude dostupná: „Osobně mě moc aplikací, které bych z mobilu ocenil i na desktopu nenapadá - až na jednu. Jako člověk fotící se mi neocenitelným pomocníkem stal Snapseed. Používám ho nejen na úpravu fotek pořízených mobilem, ale i na úpravy fotografií pořízených s bezzrcadlem. Fotografie z fotoaparátu tedy nenahrávám do počítače, ale do mobilu, kde se mi jednak automaticky zálohují do cloud služeb a současně upravím ty, které chci (samozřejmě pokud nechci dělat nějaké extra složité úpravy, kde bych dsktop appku použil) - ve Snapseedu.

Pokud tedy bude možnost používat Snapseed na počítači, sáhnu po ní všemi deseti. Jen se obávám, že jakožto aplikace Googlu možná právě tato použitelná nebude. A pokud ne, pak vlastně ani celý Androidí subsystém nevyužiji.“

Přehrávač audioknih i hry

Hodit se ale budou i přehrávače a hry, jak říká M0RGAN: „Teď z fleku mě napadají dvě: Hlavně to bude Smart AudioBook Player (super přehrávač audioknih pro Android, na PC jsem na nic podobného nenarazil) a Splendor (stolní hra, naprogramovaná pro Android, vhodná jako oddechovka).

Emulátory jsou otravné a neohrabané.

Navíc mám jako ultrabook Surface Pro 6, tam mi přijdou aplikace pro Android ještě využitelnější. Ve Windows a hlavně v MS Office jsou spousty funkcí, které nevyužívám a ani o nich nevím. Zrovna spouštění aplikací pro Android ale uvítám.“

Užitečné budou hlavně na dotykových zařízeních

KosKarel poznamenává, že aplikace z Androidu budou užitečné hlavně na dotykových zařízeních: „Za prvé záleží, jestli budu mít zařízení s dotykovou obrazovkou, tam bych viděl potenciál pro android aplikace.

Určitě bych využil nějaké ty otravné autentifikátory, aby se dali spustit přímo na PC a nemusel bych sahat po telefonu.

Pokud bych měl notebook se SIMkou, tak tam ch taky viděl potenciál Android appek. Je možné, že s Windows 11 se rozšíří tento segment okrajového zařízení.

Na druhou stranu u běžného zařízení bez dotykové obrazovky a LTE/5G modemu bych považoval aplikace za zbytečné a systémově náročné, oproti nativním Windows appkám.“

Občas je mobilní aplikace lepší, než desktopový web

U některých služeb je pohodlnější mobilní aplikace, jindy zase web. Zároveň bude důležité, jak se podaří zprovoznit hry, říká Vindis: „Tak bude dosti záležet, jak si s tím Microsoft poradí. Zda to bude použitelné nebo ne. Jinak obecně se využití najde. V androidu se najdou aplikace, které jsou užitečné a člověk by je uvítal i na počítači, kde odpovídající appka neexistuje. Těch možností je více. Třeba zobrazení počasí, jízdní řády, mapy apod. Obsahové (video, audio, informace, zprávy a tak) aplikace, kdy je obsah lépe prezentován v aplikaci než na webu. S tím souvisí i to, že někteří by napsali k čemu appka, když to samé se dá zobrazit na webu. To jo. Ale to se právě dá napsat i zobrazení v mobilu. K čemu tam mít appku, když si to mohu zobrazit na webu. Jde o pohodlí, přehlednost a již uvedené lépe prezentování obsahu. Samozřejmě toto je silně individuální. Někdy je lepší web, jindy lepší appka. Proto píšu, že to využití najde jen tam, kde to dává smysl. Přiznám se, že těch aplikací asi nebude tolik. Takže se uvidí, nakolik se to uchytí.

Velký potenciál to bude mít spíše u her, kdy daná hra existuje pouze v mobilní verzi. Tady bude záležet, jak si s grafikou a výkonem Microsoft poradí. Si myslím, že úspěch nebo neúspěch bude dán právě těmi hry a ovládáním a plynulosti na počítači.“