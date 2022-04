Co vy na to? Aplikace, fotky i videa… Kolik dat máte uložených na mobilu?

Z mobilů mizejí paměťové karty, do některých se nikdy ani nedostaly. O to je důležitější správně zvolit kapacitu úložiště ještě před koupí. Bude stačit 64 GB, dvojnásobek, čtyřnásobek? Která data ukládat a která posílat pryč do cloudu, NASu či počítače?

V redakci jsme se proto podívali, kolik volného místa máme v mobilech a co je jeho největším žroutem. Udělat to můžete i vy. Na iPhonech mrkněte do Nastavení > Obecné > Úložiště. Na Android se cesta liší podle výrobce, ale v Nastavení prostě vyhledejte Úložiště. To vás odkáže na stránku s přehledným grafem. Tak kolik gigabajtů využíváte?

Markéta Mikešová

26 až 50 GB

Nejvíc prostoru mi zabírají aplikace a vlastně mě to ani nepřekvapilo. Mám jich několik desítek, z hlavy si vybavím zhruba šest komunikátorů (protože všichni preferují něco jiného a neustále musím měnit, kam komu psát), čtyři mapové aplikace, čtyři bankovní aplikace, tři na ovládání chytré domácnosti, čtyři sociální sítě, pět aplikací Googlu, tři taxi aplikace… ráda bych to omezila, ale je to těžší a těžší. Už i můj elektrický kartáček na zuby má vlastní aplikaci.

Jiří Kuruc

101 a více GB

Tak se na to podívejme: z 256 GB prostoru mám zabráno 49 %, a to také vyjadřuje můj způsob řešení nedostatku volného místa: než stihne dojít, pořídím nový telefon s dvojnásobnou pamětí. Nejvíce místa zabírají samozřejmě fotky a videa, která s sebou vláčím někdy od roku 2018, kdy jsem přešel z iPhonu na Android. Fotky a videa láduju přes domácí Wi-Fi rovnou na NASku, o ty přijít nesmím!

Karel Javůrek

Do 25 GB

U minulého iPhonu s kapacitou 64 GB jsem už u stromečku narazil, když jsem nahrával rozbalování dárků dětmi – asi 30 minut videa ve 4K@60, ale jak je vidět u nového iOS/iPhonu s 128 GB, už Apple nějak optimalizoval to využívání úložiště lépe a rychleji odkládá do cloudu. Jsem tak překvapen, že je to aktuálně jen 23,4 GB z 128 GB. Je to ale tak správně, abych v případě potřeby mohl točit dlouhé video, respektive prostor mi stačí asi na 4 hodiny 4K@60 s HDR. To potěší.

Vladislav Kluska

51 až 75 GB

Nedávno jsem upgradoval z telefonu s 64 GB pamětí na 128 a myslím, že mi to zase pár let vydrží a nemám potřebu mít více, natož paměťovou kartu, kterou už dlouhé roky ani nemám kam dát. Ten jediný důvod, proč jsem chtěl upgradovat, byly stále se zvyšující nároky aplikací. Tam to roste pořádně – většina moderních věcí má okolo 1 GB a když samotný systém zabírá 16 (protože si nechává místo na plynulé instalování aktualizací), tak se to napočítá.

Fotky mi zabírají aktuálně jen 2 GB, protože víc není třeba – mám nastavené, že se starší automaticky mažou z telefonu. V době cloudu a Google Fotek nemám jediný důvod je nechávat lokálně v telefonu, při používání pak stejně rozdíl nepoznám.

Petr Urban

51 až 75 GB

I poměrně banální aplikace mají dnes tendenci se neskutečně roztahovat. Zejména takovou povahu mají všemožné programy od Microsoftu. Nakonec mi ale stejně většinu prostoru vyplňuje audio. Vlastních fotek – natož videí – nemám tolik, aby se to na úložišti dramaticky projevovalo. Navíc se nahrávají do cloudu, takže je můžu promazávat. Video streamuji přes „netflixy“, ale nemám potřebu jej uchovávat v paměti trvale.

Na cestách, kam řadím i pravidelné procházky, se však neobejdu bez hudby a podcastů. Ty tedy tvoří většinu zabraného prostoru. Za drahá a vlastně do značné míry zbytečná mobilní data neutrácím, protože mít v zásobě pár pořadů a alb, která mi vycházky pokryjí, je snadné. Pevné připojení mám doma i v práci, ale také na mnoha dalších místech. Některé podcasty se mi stahují automaticky, u některých přidávám epizody do fronty ručně. Pocket Casts dovedou stáhnout epizody přidané do fronty, takže je to brnkačka.

Jakub Čížek

26-50 GB

Za týden to ale bude zase o nějaký gigabajt více, na anketu totiž odpovídám necelý měsíc od nákupu nového mobilu. Jedním z důvodu byl právě skok z už opravdu nedostatečných 64 GB na 128GB interní úložiště. Pominu-li velké aplikace jako offline Mapy.cz a staženou poličku Audioteky, tvoří největší část fotky a videa z kamery.

Ty se mi nicméně neustále synchronizují na placené úložiště Google Photos, takže až zaplní zbytek paměti, Files se postará o dokonalý úklid. Mobilní hry mě nebaví a na filmy mám vedle IPTV ještě HBO Max a (stále méně častěji) Netflix, takže stále zbývá hromada místa.

Lukáš Václavík

76 až 100 GB

Uf, 82 GB gigabajtů. Zvažoval jsem koupi 64GB iPhonu, ale evidentně by mi to nestačilo, když appky na iOS jsou klidně dvakrát třikrát větší než na Androidu. Na druhou stranu jsem ale telefon nijak nešetřil a neoptimalizoval. Mám tam mraky aplikací, které jsem testoval nebo jednou použil, ale už se k nim nevrátil a byl líný je smazat. Samsung uvádí, že ty nepoužívané mi zabírají skoro 9 GB.

A když se podívám důkladněji, mám hromadu dat, které s sebou nosím jen proto, že můžu. Hudbu jen streamuju, zato ukládám přes 13 GB empétrojek s audioknihami, dalších 5 GB vláčím v Audiotéce a v mobilu najdu i 7 GB videí, která ve skutečnosti jen poslouchám. Jsou to stand-upy Rickyho Gervaise, k nimž se tu a tam vracím pro zlepšení nálady. Byly doby, kdy jsem takhle na paměťovce nosil celého Červeného trpaslíka.

Martin Chroust

26 až 50 GB dat

Přijde mi, že, čím větší úložiště v telefonu je, tím méně jej potřebuju. Je to asi tím, že v rámci redakce dost často střídám telefony, takže nemám šanci paměť telefonů zaplnit ani z poloviny. Při dlouhodobém používání jsem si dříve vystačil i se 128GB pamětí bez microSD, pokud ale telefon využijete i jako flashku, měla by být povinností alespoň dvojnásobná kapacita. Cloud na zálohu větších souborů nevyužívám, větší soubory nechávám na SSD v PC. Nejvíce vždy zabírá složka DCIM s fotkami a videi.

Karel Kilián

26 až 50 GB dat

Snažím se v telefonu neuchovávat zbytečně mnoho dat – zejména fotky a videa zálohuji do dvou cloudů (Fotky Google a Dropbox), přičemž přes Dropbox je dále synchronizuji s NASem Synology. Přesto se mi povedlo za poměrně krátkou dobu obsadit 15 GB videy, 10 GB fotkami a 22 GB aplikacemi a jejich daty.

Nenosím v telefonu žádný audiovizuální obsah, jako například filmy nebo seriály, protože by mě rozčilovalo dívat se na tak malý displej. Podobně neposlouchám z telefonu písničky. Velkou část prostoru určitě zabírají několikeré offline mapy, protože se při geocachingu často dostávám do míst, kde je slabý nebo žádný signál mobilních sítí. Pak se náramně hodí mít po ruce funkční mapové podklady.

Martin Miksa

51 až 75 GB

Při pohledu do nastavení telefonu je to přesně 51 GB. A tato hodnota už dlouho neroste. Několik let jsem žil s 64GB iPhonem, který mě naučil šetřit s daty a plně využívat iCloudu, protože se do telefonu zkrátka více nevešlo. Z toho, co jsem ale na začátku bral jako limit se nakonec vyklubal pohodlný systém a zvyk, který jsem si zachoval dodnes.

Dnes už mám sice telefon s mnohem větším úložištěm, ale z většiny ho stejně nevyužiji. Nejvíce mi v něm zabírají samotné aplikace a hrstka nejnutnějších dat. Fotky, hudbu, videa, dokumenty od toho všeho mám cloudové úložiště, které mám díky neomezeným datům stále přístupné a navíc sdílené s dalšími zařízeními. Aktuální zvyšování velikosti úložiště v telefonech tak jde mimo mě, ač vím, že pro ty, kteří hodně natáčí a fotí je to skoro nutnost.

Stanislav Janů

51 až 75 GB

Protože hraní na cestách obstarává tablet, na telefonu převážnou část zabírají audioknihy a fotky. V případě fotek i přes dostatečnou zbývající kapacitu využívám optimalizaci úložiště, takže lokálně zůstávají uložené v nižším rozlišení a v plném se stahují až na vyžádání. U audioknih jsou data stáhnutá pro offline použití spíše setrvačností, nová verze Audiotéky už umí běžný streaming.

PS: V přehledu využití úložiště se audioknihy či aplikace Audiotéka nezobrazuje jako samostatná položka, ale jsou zahrnuty do Systémových dat.

Filip Kůžel

76 až 100 GB

Ve starém telefonu mám zaplněných 94 z celkových 128 GB, takže už jsem se začínal blížit zaplnění. Do nového jsem se přestěhoval před dvěma týdny a už jsem stihl zaplácat 67 GB, ale celková kapacita poskočila na „čtvrt tera“, tak značné rezervy.

Obecně musím říct, že jsem se začal hlídat při pořizování fotek a videí. Impulzem bylo loňské omezení Google Fotek. Méně fotím, pak třídím hned v telefonu, momentky pořízené pro okamžité sdílení mažu, smysluplná videa přesouvám do počítače ke střihu, nebo na YouTube. Kromě toho, že šetřím objem dat v cloudu, tak mám mnohem lepší přehled v galerii, důležité fotky nejsou utopené v haldách balastu, jako to bylo dříve.

Co se aplikací týče, mám jich nainstalovaných 72. To číslo mě docela překvapuje, protože i v tomhle ohledu se snažím uklízet a mažu třeba i ty aplikace, o kterých vím, že je znovu použiju až za pár měsíců. Co myslíte – budu ještě někdy potřebovat aplikaci Tečka?

A co vy, kolik dat máte uložených na mobilu?