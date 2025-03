Co vám v současných mobilech stále chybí? Co byste zlepšili kromě výdrže?

Umí už dnešní mobily vše, co potřebujete, nebo se ještě mají kam posouvat? Co by se ještě dalo změnit, vylepšit, přidat? Kterou jinou elektroniku doma používate, přičemž stejnou funkci by mohl zvládnout i mobil?

Lukáš Václavík

Se současným iPhonem 13 mini jsem spokojený, zlepšil bych jen výdrž. Tu nijak zvlášť neposunují ani novinky, které navíc mají nesmyslně velké displeje. Aby mi mobil při běžném použití vydržel týden, toho se ani nikdy nedočkám. Z praktického hlediska by se mi pak líbila hlasová asistentka, která se mnou bude mluvit česky. Ideálně aby fungovala lokálně přímo na mobilu, aby nemusel zdlouhavě čekat na odpovědi z cloudu.

V ostatních ohledech bych si už ale musel vymýšlet. Tu a tam doma při práci potřebuji laserový dálkoměr, ocenil bych termokameru, detektor kabelů ve zdi nebo vlhkoměr. Jenže mi nedává smysl tím prodražovat mobil a přidávat do něj další kurvítka, když takové funkce nepotřebuji denně. Dost dobře je zastoupí jednoúčelová zařízení k tomu určená.

Filip Kůžel

V dnešní „AI všude“ době to bude znít jako klišé, ale chci lepší integraci AI. A stejně jako to je přání, tak je to kritika pro Samsung.

Trvalo mi dva roky naučit se, že s řadou každodenních problémů mi pomůže AI. Na pracovním monitoru má Perplexity své vyhrazené místo, je pořád po ruce a teď chci stejný komfort i na mobilu. Chci stisknout tlačítko na zamčeném mobilu a mluvit. Jenže to by mi Samsung nesměl házet klacky pod nohy. Takhle se chová jen Samsung Bixbi, který v Česku nikdy nedával valný smysl. Když chci cokoliv jiného, mám smůlu. Musím odemknout mobil (pomocí stále ještě mizerné čtečky otisků prstů integrované v displeji), pak trefit divné gesto z pravého dolního rohu displeje a teprve pak můžu mluvit.

Jednoduchá věc, která se dá vyřešit aktualizací softwaru. Tak uvidíme, jaké šance má rok stará vlajková loď.

PS: A ještě prosím vodotrysk. Do hodinek se nevejde, to je jasné, ale v mobilu už by se místo na slušnou nádrž našlo ;-)

Petr Urban

Dlouhodobě mě trápí výdrž, tam bych revoluci ocenil. Výkonu máme dost, displeje jsou krásné. Dál snad jedině skvělý fotoaparát, který by se vyrovnal profesionální technice za desítky tisíc, což je zřejmě technicky nemožné. Na úrovni softwaru je vždycky co zlepšovat, ale kdybych neměl zásadně měnit koncept toho, jak dnes chápeme smartphone, tak řeknu, že nic. V opačném případě bych řekl, že mi chybí aktivní dlaždice. Windows Phone nabídl nadčasový design, který skloubil spouštěč s centrum oznámení. Bylo to skvělé.

Jakub Čížek

Vlastně vůbec nevím a těším se na další revoluci. Ve stejné fázi jsem se totiž nacházel krátce před nástupem iOS a posléze Androidu. Tehdy jsem v batohu nosil HTC se stařičkými kapesními Windows a měl pocit, že je telefon už hotová věc a ťukání stylusem na drobotinké ikonky rezistivního displeje naprostý vrchol technologického pokroku 21. století.

Zhruba o 18 let později jsem na tom úplně stejně. Mám opět pocit, že je můj telefon prostě hotový. Už dávno nesleduji počet GB RAM a papírový výkon čipsetu, protože rychlost mi s naprostým přehledem stačila už před lety na Pixel 4. Teď mám Pixel 9 a subjektivně vzato je to v podstatě stejný telefon. Jen s odlišným designem a trošičku lepším fotoaparátem.

A právě proto přešlapuji nedočkavostí a děsně se těším na toho, kdo nám snad už brzy zase totálně vytře zrak a stejně jako Apple nastolí nějaké nové UX, které poté všichni v dobré víře úspěšně zkopírují. Chci zase zažít ten pocit, kdy si budu říkat: „Ježišmarjá, jak jsme mohli v tom roce 2025 používat tak legrační technologie!“

Netuším kdy to nastanane, nemám vůbec páru o tom, co to bude a kdo s tím přijde, ale je fyzikální jistotou, že se to stane. To jsou už prostě zákony termodynamiky.

A co vy, co vám v současných mobilech stále chybí?