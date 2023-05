Co uvidíte na Maker Fairu. Powerbanku z cigarety nebo tiskový filament z PET lahví

Pražský Maker Faire se uskuteční 10. a 11. června v Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha a všechny podrobnosti k němu najdete zde. V článku jsou vyjmenované i některá hlavní lákadla, dnes naopak nahlédneme mezi „řadové makery“, kteří tvoří ducha festivalu, jdou s kůží na trh a přináší své neotřelé nápady.

Powerbanky z e-cigaret

Čtrnáctiletí studenti Kryštof Slouka a Viktor Vlček se zabývají tvorbou videí, modelováním v 3D, fotografováním, designem nebo 3D tiskem. Navíc vymysleli způsob, jak využít recyklované jednorázové e-cigarety. Ty rozkládají na části a použijí jejich obal a baterie. Ty jsou následně osazovány moduly s redukcemi vytištěnými na 3D tiskárnách. Výsledkem jsou plně funkční powerbanky, které lze použít k nabíjení mobilních zařízení. Kryštof a Viktor jsou příkladem toho, že věk není překážkou v kreativním myšlení a tvorbě. Jejich zájem o elektroniku a 3D tisk přináší nové nápady a řešení do oblasti DIY projektů.

Filamenty z petek

Miroslav Batěk je tvůrce, který se specializuje na výrobu filamentu pro 3D tisk z PET lahví. Na festivalu ukáže všechny kroky, které jsou pro získání recyklovaného materiálu potřebné. První krok zahrnuje přípravu a vyhlazení PET lahve, druhý spočívá v nařezání lahve na pásek, což provádí pomocí vlastnoručně vyrobené řezačky. Třetím krokem je tvarování pásku na filament pomocí protažení zahřátou tryskou na vyrobeném přípravku. Zájemci si budou moci prakticky vyzkoušet jednotlivé kroky výroby a vidět výsledné výtisky z podomácky vyrobeného filamentu.

Cykloelektrárna

Akademie soběstačnosti představí cykloelektrárnu, pomocí které je možné vyrábět elektřinu pro dobíjení baterií, vaření vody nebo pohon různých spotřebičů. Zájemci si mohou vyzkoušet, kolik elektrické energie vyrobí vlastní silou, a to třeba podle toho, za jak dlouho budou schopní pomocí jízdy na kole uvařit 2 dcl vody. Prezentovanou cykloelektrárnu lze doplnit například baterií a fotovoltaickým panelem a získat tak energetickou soběstačnost a dobrou fyzickou kondici zároveň.

Robotická stavebnice

Maker Ondřej Tůma představí návštěvníkům robotickou stavebnici m-Bitbeam. Ta představuje konstrukční a prototypovací platformu, která vychází z Bitbeam konceptu a přidává řadu speciálních dílků, jako jsou různá kola, držáky, krabičky apod. Elektronická programovatelná část stavebnice je založena na běžně dostupném Arduinu, BBC Micro:bitu, octopusLAB ROBOT board (ESP32) a dalších. Jedním z důvodů pro vznik m-BITBEAM bylo šíření povědomí o technologii 3D tisku na našich školách. Po absolvování základů 3D modelování si děti mohou vyrábět vlastní stavebnicové dílky přesně podle potřeb svého projektu.

Katamarán z 3D tiskárny

Chtěli jste se někdy plavit po vodě? Bastlíř Martin Velíšek vám ukáže, jak s pomocí 3D tiskárny můžete brázdit vlny pomocí dálkově ovládaného katamaránu. Také si s ním můžete popovídat o vývoji a jak vám PrusaSlicer ušetří filament a čas při prototypování vašeho projektu. Kdo přijde, dostane od autora zdrojové kódy úplně nové, značně vylepšené verze 3D katamaránu. Z vaší domácí dílničky se tak může hned stát malá loděnice.

Evoluce artefaktu

Projekt Přírodovědecké fakulty UK se zaměřuje na modelování dědičnosti kulturních projevů, jako jsou artefakty, a porovnávání s biologickou evolucí. Cílem je najít parametrické vyjádření, jak funguje vynalézání a inspirace v dílech mistrů a porozumění rozdílům mezi biologickou a kulturní evolucí, které vedly ke vzniku nového světa antropocénu.

Na stánku projektu budou prezentovány 3D tiskem vytvořené artefakty a návštěvníci budou mít možnost udělat nové, a to pomocí jednoduchého rozhraní vytvořeného průmyslovým designérem Danem Krejčím. Projekt vede teoretický a evoluční biolog Petr Tureček, computation designéři Daniel Krejčí a Peter Kutsos jsou zapojeni do vývoje technologií.

3D tisk a umění

Projekt Lampygnon vznikl jako snaha vyrobit originální dárek, šperk sestávající z pevného rámu vypleteného barevnou nití. Do této techniky zvaný string art přináší nový rozměr 3D tisk, a to nikoli pouze obrazně, ale i zcela doslovně. Nyní je možné opustit svět 2D a vytvořit rám jakéhokoli tvaru, libovolně složitý, schopný využívat prostor ve všech dimenzích. Tato jedinečná kombinace otevírá dveře nové generaci umění, kde možnosti jsou nekonečné a limit je až tam, kde si ho sami stanovíte. Přijďte si vyzkoušet sami, co díky propojení technik dokážete.

Robot R. U. R.

R. U. R. je robotický tým reprezentující Českou republiku na mezinárodní soutěži First Robotic Competition (FRC). Cílem týmu je inovovat výuku technických předmětů na středních školách a ukázat, že slovo robot nepochází z České republiky nadarmo. Tým na Maker Fairu představí letošního soutěžního robota a umožní návštěvníkům zblízka si prohlédnout jednotlivé součásti a mechanismy. Zároveň si návštěvníci budou moci vyzkoušet robota řídit. V neposlední řadě bude připravena ukázka robotických mechanismů.

Průšovy tiskárny

Stálicí na Maker Fairech je společnost Prusa Research. Tu založil v roce 2012 český vývojář a kutil Josef Průša. Dnes v ní pracuje přes sedm set lidí a každý měsíc odešle přímo z Prahy přes deset tisíc 3D tiskáren do 160 zemí z celého světa. Na festivalu představí novou 3D tiskárnu MK4, která nabízí vysokorychlostní tisk, jednoduché ovládání a zároveň spolehlivost. Výrobce slibuje také dokonale hladkou první vrstvu díky Load Cell senzoru (není potřeba manuální ladění), extruder nové generace a 32bitovou platformu poskytují výhody, jako je vzdálený tisk, rychlá výměna trysek a přizpůsobitelné ovládání s možností spuštění tisku jedním kliknutím. Návštěvníci Maker Fairu si ji samozřejmě budou moci vyzkoušet.

Papír i železo

Stánek Muzea stavebnice Merkur a Muzea papírových modelů nabídne dvě zcela unikátní možnosti: vyzkoušet si práci papírového modeláře a práci s legendární stavebnicí Merkur. Návštěvníci uvidí modely z její robotické série – jedním z prvních robotických modelů, který vznikl ve výrobě Merkuru, je například robotická ruka. Na stejném principu fungují automatické a poloautomatické linky v továrnách celého světa. Na festivalu Maker Faire si bude moci návštěvník osahat ovládání tohoto jedinečného robotického modelu.