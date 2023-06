Co si v redakci myslíme o brýlích Apple Vision Pro. Od průšvihu po opatrný optimismus

Vision Pro podle mě nejsou „novým iPhonem“. Je to něco jako Mac Pro. Zařízení pro naprostou minoritu uživatelů se sebevědomou cenou zaručující, že na výrobě Apple neprodělá. O něco větší skupina lidí půjde po případných základních Vision, naprostá většina bude brýle ignorovat. Já jsem někde uprostřed. Hodně jsem zvědavý na ty snížené latence, které snad minimalizují riziko kinetózy. Současné VR brýle totiž nemůžu používat, aniž by se mi nedělalo špatně.

Jsem rozpolcený. Víc odvážné a futuristické mi sice ve své době přišly Google Glass i Hololens od Microsoftu, ale Apple ukázal krásný kus hardwaru s příslibem toho, že vychytal mouchy, které současné brýle mívají (s výjimkou baterky). Šel na to opačně než ostatní. Nacpal dovnitř ty nejlepší technologie a svět bude čekat, až to s dalšími generacemi bude levnější. Ostatní velcí konkurenti dělají levné brýle s tím, že zase čekáme na technologický pokrok.

Čekal jsem, že na keynote zazní něco k AI. Apple stále dělá, že téma neexistuje a taková Siri je už zralá na pohřbení a představení úplně nového asistenta. Ale není to nic nového. Apple se do hypu málokdy zapojuje s ostatními, naopak dlouho čeká… a potom přijde s něčím, co skvěle funguje.

Apple určitě ví, co dělá. Možná mu úplně nerozumím, ale těším se. Bude to zajímavé sledovat.

Virtuální realitě moc nevěřím a dosavadní pokusy mě v tom jen ujišťují. Ale Apple není radno podceňovat, vždyť podobná situace byla před lety i s tablety, než přišel iPad. Nebo s přehrávači hudby. A jestli bych nějakému výrobci věřil, že virtualitě prošlape cestu, tak to bude právě Apple. Takže snad se po desítkách let něco konečně rozjede.

Představte si ruční editaci dokumentu v Excelu nebo editaci různých vzorců pomocí gest ruky - to je situace naprosto neřešitelná. Celkově tak mám z brýlí rozporuplné pocity, na druhou stranu je zřejmé, že kvůli Applu se do podobného segmentu pustí spousta dalších firem (některé z nich už dříve oznámily vývoj brýlí), takže si všichni pomohou navzájem. A to bude třeba, protože se musí vymyslet, proč vlastně mají uživatelé prahnout po chytrých brýlích. Důvod číslo jedna totiž dříve nenašel ani Samsung, a zatím se to nepovedlo ani Applu. A náhrada za všechny ostatní obrazovky domácnosti - to je pro mě prostě málo.

Brýle jsou doslova nacpané technologiemi, které potěší každého fanouška high-tech zařízení. Spousta kamer, snímačů, kvalitní displeje, ovládání gesty, průhledný kryt, focení 3D fotek, prolínání s reálným světem..., to v ukázkách vypadá nádherně. Ale, je to první generace zařízení, takže třeba boční kabel vedoucí k baterii, který Apple při představení nechtěl moc ukazovat (většina záběrů byla z druhé strany), společně s brýlemi připomíná "potápěčský komplet". A představa, že si brýle nasadím, když budou děti slavit narozeniny, nebo je bude používat prodavač při současném obsluhování zákazníků - to je hodně přitažené za vlasy.

Jasně, technologicky nejde oba produkty srovnat, protože Samsung se zastavil v roce 2017 a dovnitř brýlí dával telefon, ale přesto je vidět podobné tápání i u Applu. Nebude to on, kdo přijde s nějakou revoluční myšlenkou, budou to muset být vývojáří. A ti musí překonat nemalou úvodní investici. Bez patřičného obsahu budou brýle poloviční, možná třetinové...

...vysoká cena (93 tisíc korun), a dostupnost, která se v měřítku Applu dělí na slova "today" nebo "next week" jenže brýle budou nejprve v USA, a to až začátkem příštího roku. Troufám si tvrdit, že tou dobou už bude na trhu několik konkurenčních modelů, které budou levnější a dostupnější, jen možná ne tak "bombastické" jako Vision Pro. Ale zpět k obsahu, který se týká v promítání aplikací na "prostorové plátno", přidávání objektů do reálného světa, sledování videí na soukromém plátně "v kině", výuka anatomie...to jsou dema, která mám ještě v hlavě z dob, kdy na trhu existovaly brýle Gear VR od Samsungu.

Na včerejší představovací akci mě zaujaly detaily. Akce byla předtočená a Tim Cook byl při oznámení brýlí viditelně nadšený i nervózní zároveň. U předtočené akce se nabízelo záběr natočit znovu, ale nestalo se tak. Nějak podprahově mám pocit, že ani Cook brýlím úplně nevěří. Ostatně, u takovéhoto produktu bych čekal někde na boku výrazné nebo alespoň decentní logo Applu, ovšem to tentokrát chybělo. Celkově vzato jsou brýle našlapané technologiemi, o tom není sporu, ale Apple nám neukázal žádný důvod číslo jedna, kvůli němuž musíme brýle používat. To je přitom tradice všech předchozích produktů, které nám Apple naservíroval na trh.

Pokud se mám přiklonit na jednu stranu, budu věřit marketérům nejbohatší firmy na světě, že udělali důkladný průzkum trhu a vidí potenciál. Co do počtu prodaných kusů to ani za 5 let nebude srovnatelné s iPady, ale konkurenty jako HTC Vive tyhle a následující applí brýle překonají několikanásobně.

Odrazuje mě, že je to one-man-show. Tenhle zážitek se bude těžko sdílet, nebude tak jednoduché předvést to kamarádům, večer se na tom s partnerem nepodíváte na film. I když Apple vymyslel vnější displej s „vašima očima“, stejně budete za asociála odříznutého ve virtuálním světě. A ta cena. Takhle vysoko nezačínal žádný z těch revolučních Apple-produktů minulosti. Ale počkejte za 3 roky. Lepší technologie, hromada aplikací a scénářů, poloviční cena.

No a dnes? Apple iBrýle mohou být jedna z těch věcí, které nepotřebujeme až do momentu, kdy nás někdo z early adopterů přesvědčí, že tohle mění všechno a nutně to potřebujeme. Funkce jsou už u první generace působivé, skvěle to zapadá do ekosystému ostatního hardwaru od Applu.

Vladislav Kluska

Asi už stárnu, ale tohle mi přijde mimo, hned z několika důvodů. Technicky je to samozřejmě fascinující kousek hardwaru, ale pro co? Je to klasická ukázka overengineeringu od Applu, spousta věcí tam šla vyřešit levněji, aniž by to zásadně ovlivnilo funkčnost. Jasně, je to Apple, takže si může dovolit tam fláknout co ho napadne - fanouškům je jedno, kolik platí a sám uznávám, že při vysoké cenovce se pár stovek dolarů za blbiny navíc (např. displej vepředu) už ztratí.

No a pak je tu to důležitější - kdo chce na hlavě nosit takto těžké zařízení s displeji? Na práci v Office/prohlížeči? Rozhodně ne, děkuji - lépe, pohodlněji a rychleji ji udělám na PC s velkým monitorem. Na hraní? Dá se to udělat levněji. Na filmy? Opět, dá se to udělat levněji. Na komunikaci s lidmi? Jakože... fakt ne, já se nechci na lidi okolo sebe dívat skrze bizarní displej.

Asi tu budu za starého prudiče, ale tady budoucnost nevidím, kromě velmi velmi úzké skupiny lidí, co to využijí. Jediné řešení je dostat tuto techniku do normálních brýlí s výdrží třeba těch 8 hodin. A to je hudba pro filmy, ne realitu.