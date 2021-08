Co se zaplněným diskem? Poradíme, jak problém řešit s osvědčeným nástrojem Xinorbis

Když začne docházet místo, nastává dilema s kandidáty na smazání. Aby bylo tohle rozhodování snadnější, stačí podrobně zanalyzovat využití disku, k čemuž skvěle poslouží starší, ale podrobný nástroj Xinorbis.

Nedostatek místa trápí hlavně majitele notebooků s SSD disky, kam mnozí výrobci stále montují 128GB či 256GB modely. První stačí maximálně na základní použití, ale brzy se zaplní i dvojnásobná kapacita. V takovém případě nezbyde nic jiného než důkladná analýza využití kapacity a pročištění nepotřebných nebo méně potřebných dat.

Začít můžete třeba funkcí Čištění disku ve Windows, ta ale není všespásná a rozhodně nebude zasahovat do vašich dat. Pak přichází na řadu nástroje třetích stran a jedním z léty ověřených je Xinorbis. Ten nabídne jak hezký vizuální přehled s rozdělením do kategorií (známe z telefonů), tak podrobnou analýzu souborů a složek, které na disku užírají nejvíc místa.

Proklepne disk i složku

Po instalaci objevíte rozhraní, které je kompletně lokalizováno do češtiny. Prostředí aplikace sice nepatří k nejpřehlednějším, zároveň ale nabídne nepřeberné množství funkcí, které by se daly do opravdu jednoduchého rozhraní vecpat jen složitě. Jen škoda, že vývojář přepnul ze světlého do tmavého vzhledu, který podle mě designu spíše uškodil.

Každopádně prvním krokem bude volba místa na disku, který budete chtít analyzovat. Tím může být jak celý disk, 1 tak pouze jedna konkrétní složka. 2 Hlavním kandidátem v druhém případě bude především systémová složka Windows, 3 kde pravděpodobně mimo jiné objevíte soubor hibernace (hiberfil.sys), který si z drahocenného místa často ukrojí výraznou část. Ten můžete odstranit vypnutím funkce hibernace zadáním příkazu powercfg.exe/hibernate off do příkazové řádky.

Dříve než se tak stane, však budete muset analýzu spustit klepnutím na tlačítko Skenování. 4 To může trvat delší dobu v závislosti na velikosti i rychlosti disku. Pokud však zkoumání trvá déle než pět minut, zkontrolujte, zda aplikace odpovídá. I při testování jsem několikrát narazil na potíže se stabilitou.