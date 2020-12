Co se skrývá uvnitř? Podívejte se na infračervené snímky hlavního čipu grafických karet GeForce RTX 3000

Nová generace desktopových grafických karet GeForce RTX 3000 od Nvidie už sice byla představená před několika měsíci, nyní se však objevily zajímavé fotografie od fotografa Fritzchense Fritze.

Nejedná se přitom o běžné fotografie, ale infračervené snímky, které ukazují reálné složení částí uvnitř samotného křemíkového čipu GA102. Tato verze čipu se vyskytuje ve výkonnějších modelech GeForce RTX 3090 a 3080.

Z pohledu velikosti jde o obří čip, který jen těžko v moderní době najde konkurenci. Plocha čipu je 628,4 mm², v rámci které je rozloženo 28,3 miliardy tranzistorů. Protože v infračervených záběrech lze jen těžko rozpoznat, co je vlastně co, uživatel Locuza skvěle obarvil původní snímek i s popisem, co jsou jednotlivé části.



Čip Nvidia Ampere GA102 s popisem jednotlivých částí

Díky tomu můžete perfektně vidět, jak jsou jednotlivé parametry čipu rozdělené v reálném křemíku. Čip GA102 má 7 GPC (General Processing Cluster, zelená řada vlevo), přičemž každý cluster je složen z 12 SM jednotek (Streaming Multiprocessor).

Každá jednotka SM, kterých je celkem 84, obsahuje 128 jader cuda, čtyři tensor jádra a jedno jádro pro akceleraci ray tracingu. V maximální konfiguraci lze tak dosáhnout na 10 752 cuda jader, 336 tensor jader a 84 jader pro ray tracing.

Nejvyšší model GeForce RTX 3090 využívá 82 SM jednotek, 10 498 cuda jader, 328 tensor jader a 82 jader pro ray tracing. Stejnými parametry by měla být vybavená i chystaná GeForce RTX 3080 Ti.

Video z uvedení karet GeForce RTX 3000