Co s novým počítačem: Tohle udělejte, než ho začnete používat

Je-li dárkem stolní sestava, může na vás čekat kompletní instalace krabicové varianty Windows. V takovém případě zvažte rozdělení diskových oddílů. Pokud není mezi hardwarem SSD, může být vhodné klasické plotnové úložiště rozdělit na oddíl pro systém či aplikace a zbytek pro běžná data. Možná to oceníte při zálohování a případném přeinstalování systému.

Pokud máte nový počítač, je vhodné dbát na několik prvních úkonů, které by se měly s novým strojem provést. Pomohou vám nejen při počátečním používání, ale i do budoucna, kdy se časem mohou vyskytnout problémy.

Celý proces by především v případě desktopu měla ukončit instalace ovladačů grafické karty. V případě Nvidie vás bude čekat instalace balíku Nvidia Experience , který se bude v budoucnu starat o stahování aktuálních ovladačů. U AMD to potom bude AMD Software .

Zamiřte proto do Nastavení , kde najděte Windows Update . V případě Windows 10 se schovává v sekci Aktualizace a zabezpečení . V tomto okamžiku si můžete odskočit pro zbytek bramborového salátu a naložit si talíř cukroví. Instalace totiž jistě zabere dlouhé minuty, ačkoli to již není zdaleka tak dlouhý proces jako před lety. Instalace se pravděpodobně neobejde bez restartování zařízení.

Po připojení k síti by měla být prvním krokem instalace všech dostupných aktualizací. Kromě toho, že jsou staženy všechny podstatné záplaty, si zároveň ve volitelných aktualizacích můžete doinstalovat i nové ovladače hardwaru.

Nezřídka se potom objevují nelichotivé zprávy o jejich nebezpečnosti, často to mohou být spíše díry do systému. Pryč i s nimi! Kdybyste náhodou některý později potřebovali, bezesporu jej najdete ke stažení na webu výrobce.

Mohou to být nástroje pro ladění výkonu, správu multimediálních kláves, vlastní cloudová úložiště, prohlížeče obrázků a videí... prostě software pro nastavení počítače a základní použití. Jenomže i tyto programy jsou většinou zbytné a vše obstojně zvládne i samotný Windows.

Kromě softwaru třetích stran, které si mohou předinstalování do systému de facto koupit, se v novém systému mohou objevit i aplikace přímo od výrobce počítače, které jsou zde zcela záměrně a výrobce věří, že mají přidanou hodnotu. Zpravidla tomu tak ale není.

Ačkoliv se již výrobci s instalací bloatwaru do nových počítačů krotí, bloatware si stále žádá vaši pozornost a případnou odinstalaci. Mezi nejčastěji instalované patří různé multimediální přehrávače, demoverze antivirů, software k webové kameře, doplňky pro prohlížeče nebo klienty pro instalaci zkušebních verzí her.

Opřít se nadále můžete i o lokální řešení. Historie souborů ve Windows 11 nezmizela, Microsoft ji ale schovává, takže kdoví, jak to s ní bude za pár let. Dnes však funguje a najdete ji jen v odcházejících Ovládacích panelech . Jejím cílem je nabídnout dřívější verze souborů, podobně jako Time Machine v macOS.

Windows si takhle pamatuje i nainstalované aplikace ze Storu a do cloudu ukládá i část systémového nastavení. Při přeinstalaci systému pak vyberete uloženou zálohu, která se z cloudu stáhne. Použití OneDrivu navíc řeší verzování souborů. Vše by mělo fungovat automaticky, podobnosti najdete v Nastavení | Účty | Zálohování Windows .

V samotných Windows najdete několik cest, jak své soubory zálohovat, abyste o ně nepřišli při možné budoucí poruše. V průběhu času se přístupy mění. Dnes se jako nejsnazší cesta jeví ukládání do cloudu. Ve Windows je integrovaný OneDrive, která zálohuje i základní složky včetně pracovní plochy.

Jistota pro případ reklamace nebo krádeže

Než propadnete poblouznění z nového stroje, myslete trochu na budoucnost. Zjistěte si, jak dlouhou má počítač záruku, nezřídka to bude déle než dva roky. Datum vypršení záruky si ideálně zapište do kalendáře. A nezapomeňte si uschovat účtenku či záruční list. Pokud jde o dárek a „Ježíšek“ nechce hned tak napřímo prozrazovat, kolik za něj utratil, nechť účtenku vloží do zalepené obálky. Až jestli bude potřeba, tak se otevře.

Kromě poruchy může počítač postihnout jiná nepříjemnost, byť ta se týká víceméně jen počítačů přenosných – krádež. Samotnému odcizení často nejde zabránit, vhodným softwarem však můžete alespoň do jisté míry zvýšit pravděpodobnost nalezení, případně ochrany dat.



Pokud se počítač ztratí, lze jej zamknout a sledovat na dálku. Nesmí chybět ani pořizování snímků webkamerou

Pokud nespadá váš notebook do firemní kategorie, které bývají již z výroby vybaveny vhodným softwarem i hardwarem, budete se muset spokojit s vlastní aplikací. Ačkoliv její odstranění z počítače nebude pro znalého zloděje problémem, v případě odcizení neznalým chmatákem, můžete svůj stroj snadno nalézt.

Jednou z nejoblíbenějších aplikací je Prey, který existuje jak pro mobilní systémy, tak i pro Windows nebo OS X. Po instalaci lze vaše zařízení v případě krádeže sledovat, vzdáleně pořizovat snímky obrazovky a také si fotit útočníka webkamerou.

Pokud jste pod stromečkem nalezli nový Macbook, pak se můžete spolehnout na vestavěnou funkci Find My Mac. Ta je přímo svázaná se strojem, takže pokud dojde k jeho zamknutí, zloděj bude mít téměř nulovou šanci se do systému a k datům dostat.

Kromě toho byste však neměli zapomenout na to nejjednodušší – poznamenat si sériové číslo notebooku. I to může vést ke zdárnému nalezení počítače.

Pro případ ztráty nebo zcizení počítače Microsoft po vzoru mobilních platforem do Windows přidal možnost zaznamenávat polohu. Jde o funkci spojenou s online účtem a její použití jste buď odsouhlasili, nebo zamítli při prvotním nastavení Windows po instalaci. Spravujte ji v Nastavení | Soukromí a zabezpečení | Najít moje zařízení.



Pokud počítač ztratíte, můžete jeho polohu sledovat na webu ve svém účtu Microsoft