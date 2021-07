Co přinesou Raspberry Pi 4A a Pi 5? Šéf firmy naznačil možnou budoucnost

Už to jsou dva roky od uvedení poslední generace malinového počítače. Zároveň jde o první sérii, která zatím přišla jen v plnohodnotné verzi označené jako Model B. Na levnější Model A se stále čeká. Podle šéfa projektu Eben Uptona, který se rozpovídal v pořadu Tom's Hardwaru, je však možné, že se áčka hned tak nedočkáme.

Modely B tradičně stojí 35 dolarů, A pak 25 dolarů. Kvůli aktuální čipové krizi se ale všechna SoC od Broadcomu – faktického mozku RPi – používají v béčkách. Upton si ani není jistý, jaké ústupky by se musely udělat, aby se na výrobě dalo ušetřit deset dolarů. Potenciální RPi 4A by teoreticky měl obsahovat méně RAM, přišel by o řadič USB 3.0, ale výměnou za něj by nesl slot PCIe pro možné rozšiřující moduly. Také by místo dvou microHDMI mohl obsahovat pouze jediný velký konektor HDMI. Stále však nejde o oficiální/závazné specifikace, spíš jen takový brainstorming.

A co Raspberry Pi 5? Britská společnost prý zatím na nové generaci nepracuje. Upton má v hlavě jen nápady, které by v budoucnu rád prosadil. Pátá malina by mohla opět přinést rychlejší procesor, podporu více než 8 GB RAM, rychlejší USB i Wi-Fi a 2,5Gb/s Ethernet.

Dříve než „pětky“ se ale kutilové možná dočkají druhé generace oficiálního dotykového displeje. Ten stávající 7" s kapacitní vrstou a rozlišením 800 × 480 px je už šest let starý. Nástupce, který by mohl dorazit v příštím roce, zřejmě nabídne jemnější pixelovou mřížku. Upton nicméně ani zde nebyl příliš konkrétní.