Co přinese Wi-Fi 7? Nová generace bude teoreticky skoro pětkrát rychlejší

Intel na konferenci WBAWGC ukázal, jak pokračuje vývoj nové generace bezdrátového rozhraní Wi-Fi. Potvrdil přitom, že už to nejsou jen bláznivé nápady v hlavách inženýrů, ale že už vznikají první drafty – návrhy specifikací.

Verze 1.0 by měla být hotová příští rok v květnu, finální specifikace standardu dorazí o tři roky později. První reálné produkty ale nejspíš dorazí již v tomto meziobdobí. V historických zkušeností víme, že Wi-Fi routery často nasazují rané technologie ve formě draftu. Ale dost papírování, na co se skutečně můžeme těšit?

Wi-Fi 7 bude založeno na IEEE standardu 802.11be a vyjde ze stávajících verzí Wi-Fi 6 a 6E, oproti kterým přidá rychlost i funkce. Maximální teoretická propustnost Wi-Fi 6(E) činí 9,6 Gb/s, Wi-Fi 7 se dostane až na 46,1 Gb/s, tedy 4,8× víc.

Nárůst mají na svědomí tři hlavní novinky. Šířka kanálů se zdvojnásobí na 320 MHz, počet souběžných datových streamů se zdvojnásobí na 16 a využije se efektivnější modulace 4096-QAM, která oproti současné 1024-QAM zvládne na jeden Hertz přenést o 25 % více informací.

Srovnání generací Wi-Fi Název Standard Pásma Šířka Streamů Modulace Propustnost Wi-Fi 1 802.11b 2,4 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 11 Mb/s Wi-Fi 2 802.11a 5 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 54 Mb/s Wi-Fi 3 802.11g 2,4 GHz až 20 MHz 1 64-QAM 54 Mb/s Wi-Fi 4 802.11n 2,4 + 5 GHz až 40 MHz 4 64-QAM 600 Mb/s Wi-Fi 5 802.11ac 5 GHz až 160 MHz 4 256-QAM 3,5 Gb/s Wi-Fi 6 802.11ax 2,4 + 5 GHz až 160 MHz 8 1024-QAM 9,6 Gb/s Wi-Fi 6E 802.11ax 2,4 + 5 + 6 GHz až 160 MHz 8 1024-QAM 9,6 Gb/s Wi-Fi 7 802.11be 2,4 + 5 + 6 GHz až 320 MHz 16 4096-QAM 46,1 Gb/s

Maximálních hodnot ale dosáhneme leda tak v laboratořích, v reálných produktech se zpravidla nejede „na dřeň“ specifikací. Šestnáct streamů znamená 16 antén. Špičkové routery by se z pavouků pomalu měnily na stonožky. Rovněž vyšší úrovně modulace nejsou vždy nejlepším řešením, protože vyžadují kvalitnější signál, a mají tedy nižší dosah.

Kde však reálně půjde rychlosti násobit, jsou širší kanály. Wi-Fi 7 bude stejně jako 6E pracovat i v novém pásmu 6 GHz, kde je pro takové hrátky dostatek frekvencí. Problém je, že pásmo pro bezlicenční použití zatím uvolnily jen Spojené státy. Američané tak od letošního jara mohou 1200MHz šířku v pásmu od 5925 až po 7125 MHz.

Na starém kontinentu se zatím na uvolnění čeká. Evropská komise by jej zřejmě otevře v průběhu příštího roku. Příděl ale nebude tak štědrý jako v USA, uvolní se jen 500 MHz mezi frekvencemi 5925 a 6425 MHz. To však na jeden „sedmičkový“ 320MHz kanál bude stačit.

Jak se prakticky liší rychlosti Wi-Fi 4, 5 a 6?

Bratříček Wi-Fi

Vedle Wi-Fi existuje ještě technologie WiGig. Pracuje v bezlicenčním pásmu 60 GHz a je založena na standardu IEEE 802.11ad. V Evropě má čtyři velmi široké kanály (2,16 GHz), s nimiž lze dosáhnout propustnosti až 7 Gb/s, běžný hardware ale nabídne obvykle „jen“ 4,6 Gb/s. Problém je ten, že i onen běžný hardware je velkou raritou. V domácích podmínkách se bohužel WiGig příliš neuchytil, podpora v routerech, nedejbože počítačích a smartphonech, je velmi malá.

Takto vysoké frekvence sice umožní rychlou komunikaci, ale na krátké vzdálenosti a bez překážek v podobě stěn. Přesto by jeden takový router v místnosti mohl rychle propojit například NAS, desktop a televizor, aby se šetřila klasická pásma Wi-Fi pro mobily, notebooky a jiná přenosná zařízení.

U mobilů si však WiGig našel jiné uplatnění. Asus jej u telefonů (například ROG Phone 3) používá k bezdrátovému připojení dokovací stanice. Již zaniklý Essential Phone jej pak zužitkoval pro externí foťák. Pomocí magnetických pinů se k telefonu přichytil a bral z něj energii, datový přenos ale probíhal bezdrátově.

Frekvence využívané pro bezdrátové sítě Wi-Fi a WiGig v EU Pásmo Frekvence Šířka Využití 2,4 GHz 2400 až 2483,5 MHz 83,5 MHz indoor i outdoor 5 GHz 5150 až 5350 MHz 200 MHz indoor 5470 až 5725 MHz 255 MHz indoor i outdoor 5725 až 5875 MHz 150 MHz indoor i outdoor s omezeným výkonem 6 GHz 5925 až 6425 MHz 500 MHz indoor i outdoor, zatím neharmonizováno 60 GHz 57 GHz až 66 GHz 9 GHz indoor i outdoor *pásmo zatím nebylo uvolněno

Také WiGig se vyvíjí. V příštím roce bude zřejmě schválen nový standard 802.11ay. Měl by zužitkovat až čtyřikrát širší kanály, zavede MIMO s osmi streamy a opět i účinnější modulaci. Výsledkem má být propustnost až 176 Gb/s. Navíc se zvýší dosah sítě z jednotek metrů na nižší desítky metrů. To už by byla zajímavá technologie pro rychlé zasíťování celé domácnosti, ale také pro bezdrátový a bezztrátový přenos obrazu a zvuku pro VR brýle. Snad se díky vlastnostem konečně prosadí i toto pásmo.

V jiné oblasti se už mimochodem prosadilo. ČTÚ před rokem uvolnilo 60GHz spektrum pro venkovní využití a regionální operátoři na něm již poskytují internet s rychlostmi ve stovkách megabitů za sekundu. Wi-Fi takových rychlostí venku nedosáhne, navíc už je těch sítí v éteru plno. U úzkých 60GHz „paprsků“ rušení nehrozí.

Jak doma zrychlit Wi-Fi?