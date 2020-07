Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

Roky 2016 a 2017 byly pro české filmové a seriálové fanoušky klíčové. Oficiálně zde totiž zamířily služby Netflix a Amazon Prime Video. HBO Go navíc konečně bylo možné předplácet i bez televizního tarifu. Během tří let si však velké filmové a televizní společnosti spočítaly, že by vydělaly více, pokud by spustily vlastní streamovací platformy. Konec éry binge-watchingu? Disney+ i Apple TV+ budou jednotlivé díly seriálů vypouštět postupně Ve světě tak nyní dochází k tomu, že z „netflixů“ postupně zmizí licencovaný obsah a starší tvorba známá z kin a televize bude k vidění v jednotlivých katalozích mediálních korporací. A aby toho nebylo málo, pro tyto katalogy vzniknou i exkluzivní filmy a seriály. A o jakých katalozích mluvíme? V článku se zaměříme jen na ty mainstreamové americké, po kterých je největší hlad. Americká filmová asociace MPAA má aktuálně šest členů: Warner Bros, Sony Pictures, The Walt Disney Studio, Universal Pictures, Paramount Pictures a nově i Netflix. S výjimkou Netflixu jde o desítky let stará studia patřící do ještě větších holdingů, které navíc vlastní ještě řadu televizních společností. Každý z členů si chce hrát na vlastním písečku. V následujících kapitolách se podíváme, co všechno na západě vzniká, ale my na to zatím nemáme nárok.

Disney+ start: listopad 2019

listopad 2019 cena: 6,99 $

6,99 $ taháky: komiksy Marvelu, Star Wars, animáky Pixaru, Avatar, Simpsonovi Jestli někdo může ohrozit pozici Netflixu, je to nejspíš Disney+. Má k tomu nejlepší předpoklady. Je mnohem levnější než Netflix, srovnatelný tarif u něj stojí dvakrát méně. A pak navíc vlastní královský archiv všemožných filmů a seriálů. Disneyho studio bylo díky animákům a Pirátům z Karibiku silné samo o sobě. Jenže v uplynulých 15 letech koupilo ještě Pixar, Lucasfilm, Marvel a naposledy 20th Century Fox. K tomu vlastní televize ABC, Disney Channel, FX nebo National Geographic. Pro Disney+ vzniká i exkluzivní obsah, který v kinech ani televizi nebude. Po seriálu The Mandalorian vzniknou další seriály ze světa Star Wars nebo Marvelu. Disney+ chce naplno využít všech svých značek a rychle dobýt svět. Služba již funguje v 16 zemích a teď by se měla rozšířit také do východní Evropy, tedy i k nám. Globální expanze skončí příští rok na podzim.

HBO Max start: květen 2020

květen 2020 cena: 14,99 $

14,99 $ taháky: Pán prstenů, komiksy DC, Přátelé, Hra o trůny, Matrix, Big Bang Theory Největší americký operátor AT&T předloni koupil Time Warner za neskutečných 85 miliard dolarů a rovnou oznámil, že veškerý jeho obsah zkonsoliduje na jednom místě. To místo se jmenuje HBO Max. Služba již od května funguje v USA, postupně se ale rozšíří i jinde do světa. V aplikaci najdeme videa od Warner Bros., New Line Cinema, DC a televizí HBO, TBS, The CW, CNN, Cartoon Network atd. AT&T prozatím skrz několik prostředníků vlastní i TV Nova, ale tuto televizi letos prodá Kellnerově skupině PPF. Zatím nevíme, kdy se HBO Max objeví v Česku. Max by měl postupně všude nahradit dřívější služby HBO Now či HBO Go a my se modlíme, ať je to co nejdříve. Technický stav HBO Go je dlouhodobě mizerný a vzhledem k plánům mateřské společnosti se aplikace ani web již nejspíš spravovat nebudou, když stejně přejdou na jiné řešení.

CBS All Access start: říjen 2014

říjen 2014 cena: 9,99 $ bez reklamy nebo 5,99 $ s reklamou

9,99 $ bez reklamy nebo 5,99 $ s reklamou taháky: Star Trek, Kmotr, Mission Impossible, Transformer, Survivor, NCIS, The Late Show with Stephen Colbert CBS All Access spadá pod koncern ViacomCBS, jemuž patří filmové studio Paramount, televize CBS, MTV, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central a další. Funguje jen v USA, Kanadě a Austrálii a eviduje přibližně 4 miliony uživatelů. Momentálně se chystá na velký restart, po němž má služba lépe zkonsolidovat veškerý obsah mateřského Viacomu. Letos v květnu provozovatelé uvedli, že do roka chtějí významně rozšířit mezinárodní dostupnost. Bližší informace ale zatím nevíme. Viacom mimochodem ve Skandinávii provozuje Paramount+, kde najdeme filmy stejnojmenného studia a mnoho seriálů výše uvedených televizí.

Peacock start: červenec 2020

červenec 2020 cena: 9,99 $ (nebo 4,99 $ s reklamou)

9,99 $ (nebo 4,99 $ s reklamou) taháky: Rychle a zběsile, Jurský Park, The Office, Battlestar Galactica, Saturday Night Live, The Tonight Show with Jimmy Fallon Dítko společnosti NBCUniversal přijde na svět již tuto středu. „Páv“ využije bohatých archivů Universalu, Dreamworks Animation, Amblinu, televizí NBC, Syfy nebo líhně všech známých telenovel – latinskoamerické Telemundo. Navíc si bude licencovat obsah od History Channel a filmového studia Lionsgate. Peacock ze všech větších služeb vsadil na nejagresivnější cenovku, měsíční tarif vyjde na 4,99 dolaru, avšak videa budou přerušována reklamou. Verze bez reklam vyjde na dvojnásobek. Služba odstartuje nejprve v USA a zatím nemáme žádné informace o případné expanzi do Evropy, natož do Česka.

Crackle start: květen 2007

květen 2007 cena: zdarma s reklamou

zdarma s reklamou taháky: ? Crackle je stejně starý jako Netflix, ale možná jste o něm dosud neslyšeli. Sony v roce 2006 koupila online videopůjčovnu Grouper a mělo velký plán, jak postupně prorazit na všechny platformy a mezinárodní trhy. Realita ale takhle růžová nebyla, přestože Crackle fungoval zdarma (s reklamou). Dnes již působí jen v USA (v době rozkvětu byl v 20+ zemích) a Sony loni prodalo většinový podíl mediální firmě Chicken Soup for the Soul. Krátce nato Sony ukončilo i svou televizní službu PlayStation Vue a obchod Sony Picture Store. V tuto chvíli není jasné, jestli Sony uvede nějakou novou službu. Vzhledem ke konkurenci a bohatému archivu této společnosti je to však pravděpodobné. Pod Sony patří společnosti Columbia, TriStar nebo AXN a drží práva na silné značky jako Spider-Man, Muži v černém, Mizerové a je distributorem Bondovek. Kromě toho chce Sony zadaptovat své populární videohry pro PlayStation (The Last of Us, Uncharted, God of War…). Crackle mimochodem dále funguje, jen už nemá dost zajímavého obsahu a nijak již nečerpá z toho, že Sony je minoritním akcionářem.

Hulu start: březen 2008

březen 2008 cena: 11,99 $ (nebo 5,99 $ s reklamou)

11,99 $ (nebo 5,99 $ s reklamou) taháky: Příběh služebnice, Veronica Mars, 11.22.63, Marvel's Runaways Hulu původně vznikl jako společný podnik předních amerických televizních a internetových společností, jež chtěly vybudovat vlastní online médium, které by sloužilo jako archiv pořadů a zároveň líheň nového obsahu. Jako by se u nás daly dohromady společnosti Nova, Prima a Seznam. V Hulu čím dál větší vliv získával Disney, kterému aktuálně patří 67% podíl, zatímco zbylo třetinu vlastní Comcast (NBC Universal). Do roku 2024 už bude Hulu plně Disneyho, nicméně již nyní má plnou kontrolu, jak služba funguje a vypadá. Disney přitom překvapivě nechce Hulu sloučit s Disney+, ale najde pro něj dostatek obsahu, aby mohlo fungovat samostatně. Bývalý šéf Disneyho Bob Iger již loni v květnu řekl, že Hulu zamíří i mimo USA a Japonsko. Expanzi bude potřebovat, aby rozšířilo svých aktuálních 30 milionů předplatitelů. V USA se mu daří růst i díky tomu, že mateřská společnost nabízí jednotný tarif s Disney+, Hulu a sportovním ESPN+ za pouhých 13 dolarů měsíčně.

Quibi start: duben 2020

duben 2020 cena: 7,99 $ (nebo 4,99 $ s reklamou)

7,99 $ (nebo 4,99 $ s reklamou) taháky: Survive, Most Dangerous Game Služba Quibi je jako žádná jiná. Nemá za sebou velkou korporaci (což v začátcích neměl ani Netflix) a navíc se specializuje na krátké pořady přizpůsobené pro mobily. Natočený obsah trvá zpravidla okolo 10 minut, jedna řada seriálu má délku celovečerního filmu. A aby toho nebylo málo, videa jsou točena tak, aby se dala sledovat i s displejem otočeným na výšku. Část obrazu se sice ztrací, ale v centru zůstane do hlavní. Za Quibi stojí Jeffrey Katzenberg (bývalý šéf studia DreamWorks) a Meg Whitman (bývalá šéfka HP). Quibi mělo velké oči a oslovilo například Stevena Spielberga, který pro něj chtěl produkovat nový hororový seriál. Po dvou měsících od spuštění to ale vypadá na velký průšvih a utopené dvě miliardy dolarů. Po zkušební době lidé neprodlužují placené předplatné a služba teď má okolo milionu diváků, výrazně pod plánem (7 milionů v prvním roce).