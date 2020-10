Co pohání nové karty Nvidia RTX řady 3000? Generace Ampere zvyšuje výkon na více frontách

Nová generace GeForce od Nvidie nabízí téměř dvojnásobný výkon pro moderní hry využívající ray tracing, velký nárůst výkonu v těch ostatních a spoustu nových technologií navíc.

Začátkem září představila Nvidia nové herní grafické karty GeForce s architekturou Ampere. Nejvýznamnější změnou, kterou přináší nové grafické čipy, jsou vylepšené streaming multiprocesory s výrazně vyšším počtem stream procesorů (CUDA cores), druhá generace jader pro výpočty ray tracingu a třetí generaci jednotek pro výpočty tenzorů pro umělou inteligenci. Vylepšení doznaly i paměti a přibyla i řada technologií, které ocení především hráči, ale i tvůrci obsahu.

Nové grafické čipy pro GeForce RTX 3090, RTX 3080 a RTX 3070 jsou vyráběny 8nm výrobním procesem Samsungu upraveném pro potřeby Nvidie. Největší čip pro herní grafické karty GA102, který využívá GeForce RTX 3090 a RTX 3080, má 28 miliard tranzistorů. Levnější GeForce RTX 3070 pak dostane menší jádro GA104 se 17,4 miliardy tranzistorů.

Více stream procesorů

Výrazný vliv na výkon nových čipů má navýšení počtu stream procesorů. U minulé generace GeForce s architekturou Turing se Nvidii povedlo navýšit výkon tím, že vytvořila druhou datovou cestu, do níž oddělila jednotky pro celočíselné výpočty INT32 a čip tak mohl souběžně provádět výpočty FP32 i INT32, aniž by musel mezi nimi přepínat. To pomohlo výrazně urychlit některé operace se shadery, při jiných ale nebyly výpočetní jednotky INT32 příliš využité.

Proto Nvidia u Ampere doplnila jednotky pro FP32 i do druhé datové cesty. Podle typu zátěže je tedy možné v druhé datové cestě řešit buď celočíselné výpočty INT32, nebo FP32 v závislosti na tom, co je v daný okamžik výhodnější. Při operacích využívajících FP32 lze během jednoho cyklu provést dva výpočty místo jednoho a nabídnout dvojnásobný výkon.