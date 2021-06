Co očekáváme a co bychom rádi viděli ve Windows 11

Nový a sjednocený vzhled Microsoft se v rámci Windows 10 snažil o vytvoření nového designu od samotného počátku, v průběhu jej ale několikrát změnil. Celkově tak systém není zdaleka tak ucelený, jak bychom očekávali. S Windows 11 by ale mohla nastat změna k lepšímu. Přinesou nové rozhraní, ikony a grafické prvky a jak to vypadá, Microsoft se podívá i na nějaké starší dialogy a nabídky.

Tohle už nějak víme – takto by totiž měly vypadat Windows 11 dle aktuálních úniků K nějakému sjednocení tak určitě dojde, otázkou ale zůstává, jak moc velkému. Doufáme, že se konečně dočkáme uceleného vzhledu. S ohledem na historii Windows jako operačního systému je to ale obří sousto a ne zcela reálné.

Lepší rozhraní pro tablety Osmičky nebyly úplně povedeným systémem, jedno se jim ale nedá upřít – skvěle se ovládaly na tabletech a dotykových zařízeních a tak nějak předběhly svou dobu. Dotykové počítače jsou totiž dnes již zcela běžné, Desítky ale udělaly krok zpět a ovládání dotyky sice není zcela zlé, rozhodně se ale nedá říct, že by bylo nějak pohodlné.

Windows 8 a Windows 10 v tabletovém režimu. Obojí vypadá podobně, ovládají se ale zcela jinak Od Windows 11 bychom tak chtěli lepší rozhraní právě pro tyto stroje – a to nejen tablety, ale i dotykové notebooky a různé hybridy. Microsoft s menšími úpravami začal již ve Windows 10, kdy se jednotlivé prvky rozestoupí a stanou se přívětivějšími pro prsty, chce to ale jít dál. Poněvadž by měly Jedenáctky převzít některé věci z verze 10X, která byla právě pro nová zařízení, tak máme poměrně velká očekávání.

Přechod na předplatné Microsoft 365 (původně Office 365) slaví úspěch a firmě se daří prodávat předplatné i běžným uživatelům. Nebylo by tak žádným překvapením, když by jej rozšířili i na svůj operační systém. Ostatně – už v Desítkách najdete pár funkcí, které jsou dostupné jen pro předplatitele.

Microsoft má s předplatným dobré zkušenosti, proč jej nedát i do systému? Neočekáváme, že by celý systém byl placený na bázi měsíčních plateb, pokročilejší funkce, integrace či záloha by na to ale mohlo být navázány.

Synchronizace všeho Když jsme u toho předplatného, souvisí s ním i synchronizace. A to nejen uložených souborů, ale kompletně všeho od nastavení až po nainstalované programy. Je to možná trochu sci-fi, bylo by ale pěkné mít tuto možnost.

Desítky už umí synchronizovat, není to ale ideální Aktuální Desítky vám totiž sice některé nastavení synchronizují, nejedná se ale o žádný zázrak. Soubory pak řídí integrovaný OneDrive, případně vámi vybraný software.

Automatická kompletní záloha Automatická kompletní záloha, volitelně do cloudu, je něco, co se nehodí každý den, v případě nouze (jako je třeba napadení ransomwarem) je ale užitečná. Bylo by pěkné, když by Microsoft na této funkci zapracoval a lépe ji do systému integroval.

Zálohování ve Windows řeší OneDrive nebo externí disky A ano, přímo si to říká o spojení se synchronizací a nějakým tím předplatným. Uvidíme, zda se tímto směrem Microsoft vydá.

Lepší Microsoft Store Microsoft Store je v hrozivém stavu. Vzhledově a funkčně je sice docela v pořádku, nabídka aplikací je ale špatná a jeho využití tak dosti malé. Podle nejrůznějších úniků to ale vypadá, že Microsoft tuto funkci značně vylepší a pustí sem i běžné aplikace bez nutnosti větších úprav.

Microsoft Store v aktuální podobě Díky tomu by se tak měl Store konečně stát centrálním místem pro instalaci aplikací stejně, jako je tomu i na jiných platformách.

Systémové sdílení jako na Androidu Víte, že Desítky podporují nativní sdílení do dalších aplikací? A také to, že je poměrně k ničemu? Na výběr jsou totiž jen moderní aplikace, které tuto funkci podporují, a tak byť můžete tento dialog vyvolat i z Edge (když třeba sdílíte video z YouTube), reálně je pouze k jedné věci – umožňuje jedním klepnutím zkopírovat odkaz do schránky.

Takto vypadá sdílecí dialog v Desítkách Bylo by tak pěkné, když by se dialog dočkal pozornosti stejně, jako na Androidu a iOS a umožnil snadné sdílení do všech aplikací a třeba i nainstalovaných webů.

Hezčí tmavá varianta Tmavá témata máme již na všech systémech, včetně Windows, zde ale působí tak trochu… rozbitě. Tmavé téma je napříč téměř celým systémem, některé části ale nevypadají zrovna nejlépe a příkladem je tomu třeba Průzkumník. Snad tak Windows 11 přijdou s citlivějším provedením.

Tmavé nastavení ještě ujde, Průzkumník ale moc krásy nepobral

Pryč s disketou a dalšími ikonami Celé dekády zastupuje ve Windows symbol uložení disketa. A poněvadž dnes si již skoro nikdo nedokáže představit diskety používat denně (a někteří ani netuší, co to disketa je), nastal čas se těchto historických odkazů zbavit.

Nastal čas zbavit se ikony diskety Otázkou zůstává, jaký jiný symbol využít, v ideálním případě by se ale mělo jednat o zástupný symbol neodkazující na konkrétní médium. Jinak by hrozilo, že za pár let budeme ve stejné situaci, jako jsme dnes s disketami. Stejným způsobem bychom se ale mohli zbavit i dalších ikon, které v dnešní době již nejsou relevantní.

Aktualizace tiché a na pozadí Systém aktualizací se ve Windows za poslední roky notně vyvinul, stále ale není ideální a aktualizace mohou rušit a občas dokonce způsobit ztrátu některých neuložených dat. Bylo by tak skvělé, když by probíhaly kompletně na pozadí a nainstalovaly se samy za běhu.

Aktualizace ve Windows umí vyrušit z práce Ostatně, stejně to řeší v dnešní době třeba ChromeOS či Android, kde se vše nainstaluje za běhu právě na pozadí a k přepnutí na nový systém dojde automaticky při následujícím restartu, přičemž to netrvá o moc déle než standardní restart. Ve Windows přitom tento restart může trvat i několik desítek minut.

Bez reklamy a bloatwaru Možná to znáte sami – koupili jste si nový stroj s Windows, případně přeinstalovali systém a nabídka Start je plná odkazů na hry a další software, který je občas dokonce i předinstalovaný. A to nemluvíme o situaci, kdy se jedná o notebook od některého výrobce, který si přibaluje vlastní sadu svých a partnerských programů. Bylo by tak opravdu skvělé mít po instalaci čistý systém bez zbytečných věcí navíc.

Lepší integrované aplikace Když mluvíme o zbytečných věcech, musíme se podívat na předinstalované aplikace, jako jsou Fotky, Pošta a další. Za roky se sice zlepšily, stále jsou ale spíše jen jednoduchou variantou pro ty, kteří chtějí jen základní funkce a všichni ostatní si musí hledat jinou alternativu.

Vestavěná aplikace Fotky a Pošta Jejich výhodou je skvělá ovladatelnost dotyky, což oceníme hlavně na tabletech. K tomu by to ale chtělo přidat i nějaké ty pokročilejší funkce, aby měl člověk více důvodů tyto aplikace používat.

Jednotné a užitečné widgety namísto dlaždic Živé dlaždice byly velkou novinkou Windows 8 a přežily i do Desítek. V Jedenáctkách je Microsoft zřejmě zabije a není se moc čemu divit. Nápad je to sice skvělý, svázanost s moderními aplikacemi je ale značně limitující a ve finále je tak nikdo moc nepoužíval.

Živé dlaždice jsou dobrý nápad, reálně je ale uživatelé, až na počasí, příliš nepoužívají Jak to ale vypadá, chystá se příchod widgetů, které by mohly tuto funkci nahradit. Widgety obecně zažívají renesanci – přišly na iOS, redesign chystá i Android, a tak by bylo mrzuté, kdyby Windows byly pozadu.

Novou tapetu s každou verzí Je to drobnost, ale přeci jen – nebylo by pěkné, kdybychom s každou novou verzí dostali i novou typetu? Ty pro jedenáctky již sice unikly, pokud ale Microsoft zůstane věrný tempu vydávání nových verzí jako u Desítek, za půl roku přijde další aktualizace a ta již novou tapetu mít nebude.

Tohle jsou výchozí tapety ve Windows. Bylo by pěkné, když by s každou verzí přibyly nové Jednalo by se přitom o jednoduché odlišení toho, jakou verzi zrovna máte (pokud si tedy necháváte výchozí tapetu). Podobně to ostatně dělá třeba i Apple u svého macOS.