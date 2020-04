Co obnáší HDMI 2.1: Nové technologie obrazu i zvuku vyžadují moderní rozhraní

Velké obrazovky za dostupné ceny lákají hráče, peníze hráčů zase lákají výrobce. Co chtít po novém televizoru, abyste s podzimním příchodem nových konzolí nehořekovali, že jste špatně koupili?

Nové televizory si lidé kupují nejen kvůli přechodu na DVB-T2, ale třeba i kvůli tomu, že zastaralé HDMI 1.4 zvládne v dnes běžném 4K rozlišení maximálně 30 Hz, což je pro zobrazení her žalostně málo. Ani HDMI 2.0 není žádný lamač rekordů, i když už zvládá 4K/60p, poskytuje však lepší výsledky, zejména pokud televizor správně nastavíte. Moderním trendům však nestačí, a již se proto soustředí pozornost na HDMI 2.1.

Podívejte se, co nový standard přináší u obrazu a co u zvuku. Pak se můžete sami rozhodnout, zda novinky využijete a vyhlédnete si televizor, který nové rozhraní nabídne.

Televizor jako monitor

Když si porovnáte ceny televizorů a částky, jaké chtějí výrobci velkých monitorů, určitě vás napadá, proč si vlastně nepořídit místo monitoru televizor. V dobách, kdy televizory nabídly jen Full HD rozlišení, znamenala velká plocha i velké body. Nyní je standardem 4K rozlišení i u těch nejlevnějších televizí, a toto rozlišení podporují prakticky všechny novější karty. Stačí tedy připojit PC přes HDMI, a můžete klidně televizor použít pro zobrazení.

Fungovat to bude, ale ne dokonale. Důležitá je volba správného obrazového režimu a formátu zobrazení. V drtivé většině má televizor nastavený tzv. „overscan“, kdy dochází k ořezání okraje obrazu a část zůstává nezobrazena – v praxi to může být až 5 %.

Televizory také běžně obraz doostřují a dále zpracovávají, takže při zobrazení obrazu z PC pravděpodobně uvidíte artefakty a přeostřené hrany, nic pro dlouhodobou práci. Vinou tohoto post-processingu bude mít obraz znatelné zpoždění, což uvidíte především při pohybu myší a posunu webových stránek.

Pro korektní zobrazení obrazu z počítače stačí zpravidla přepnout obrazový režim na „grafika“ nebo „počítač“ a dodatečné zpracování obrazu zmizí, stejně tak se zrychlí odezva. Nutno však podotknout, že výrobci si důležitost tohoto propojení uvědomují až nyní, dříve režim „nesahej do obrazu a zobraz to, co na vstup přijde“ schovávali hluboko do nabídky.