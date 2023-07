Co o vás Google najde na internetu, to použije k vylepšení umělé inteligence

Google v sobotu aktualizoval zásady ochrany osobních údajů a má v nich jednu důležitou změnu. V sekci týkající se sběru dat a definice veřejně přístupných zdrojů nově píše toto:

Veřejně přístupné zdroj Můžeme například shromažďovat údaje, které jsou veřejně dostupné na webu nebo z jiných veřejných zdrojů za účelem vylepšení modelů umělé inteligence Google a vytváření služeb a funkcí, jako je Překladač Google, Bard a Cloud AI. Případně pokud se informace o vaší firmě zobrazí na nějakém webu, můžeme ji indexovat a zobrazit ve službách Google.

Tučně zvýrazněný text je přepsaný, do konce června tam stálo „vylepšení jazykových modelů Google a vytváření funkcí, jako je Překladač Google“. Nic specificky o umělé inteligenci, byť Bard i Cloud AI jsou postavené na (velkých) jazykových modelech, takže by se pod to zřejmě také vešly. Google tento odstavec do svých zásad přidal 25. května 2018, tedy v době, kdy současná AI byla jako z říše sci-fi.

Jestli se úpravou dokumentu něco fakticky mění, či jde jen o zpřesňující popis skutečnosti, není zřejmé. Jisté je pouze to, že cokoliv o vás Google najde veřejně online (noviny, weby, blogy, sociální sítě…), může použít ke zdokonalení vlastní AI. Veškerá data spojí s vaší osobou, takže až si vás někdo vygooglí, uvidí propracovanější výsledky.

Zní to nepříjemně, ale uživatelé si musí zvyknout, že cokoliv na internetu zveřejní, může být použito i proti nim. Googlu, ale i jiným online službám, zabrání v dolování dat jen regulace (jako ta evropská omezující náhledy ve vyhledávači) nebo blokování tzv. scrappingu, jako to postupně zavádí Twitter či Reddit.

via 9to5google