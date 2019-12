Co není v hlavě, musí být v počítači. Vybrali jsme 9 dobrých aplikací na poznámky

Podporuje širokou škálu typů poznámek od textu, přes obrázky, zvuk, ruční kresby, naskenované dokumenty, odškrtávací seznamy, až po výstřižky z webových stránek. Disponuje silnými nástroji pro organizaci a vyhledávání, umožňuje třídění do zápisníků a označování štítky.

Evernote byl jedním z prvních „digitálních poznámkovníků“ a v mnoha směrech tak vlastně pomáhal definovat, co mohou uživatelé od aplikace tohoto typu čekat a jak má vypadat. I dnes patří k nejschopnějším službám ve svém segmentu.

Aplikace pro správu poznámek jsou digitální alternativou k tradičním zápisníkům a jako takové mohou nabídnout celou řadu funkcí navíc. Například ukládání do cloudu, synchronizaci napříč několika zařízeními, vyhledávání, třídění nebo štítkování, přikládání obrázků a souvisejících dokumentů, přidávání zvukových nahrávek apod. Do přehledu jsme vybrali 9 osvědčených aplikací od těch známých až po specializované služby pro vývojáře, kreativce či minimalisty.

I v tomto případě se můžete spolehnout na optické rozpoznávání znaků (OCR) , díky kterému lze převádět papírové dokumenty do digitální podoby a následně upravovat nebo prohledávat. U každé poznámky jsou k dispozici údaje o historii provedených změn.

OneNote napodobuje klasické pořadače s poznámkovými bloky, oddíly a kartami pro uspořádání položek. Do poznámky lze psát text, vkládat obrázky, vytvářet kontrolní seznamy, nahrávat zvuk a kreslit náčrtky. Jednotlivé objekty je možné umísťovat na různé části stránky – například zvukovou poznámku k odpovídajícímu úryvku textu.

Microsoft OneNote je plnohodnotná aplikace pro správu poznámek, která je – na rozdíl od Evernote – úplně zadarmo . Uživatelské rozhraní se nese v duchu produktů od Microsoftu, avšak způsob práce je do jisté míry podobný Evernotu.

Google Keep – pro fanoušky Googlu

Pole poznámek si pochopitelně nemohl nechat ujít ani jeden z největších hráčů v segmentu cloudových služeb – Google. Jeho Google Keep sice působí na první pohled poměrně jednoduše, přesto, nebo možná právě proto, má co nabídnout.

Uživatelské rozhraní v mnohém připomíná barevné nalepovací lístečky. Tomu odpovídá i nabídka tuctu pastelových barev, jimiž lze vyplnit pozadí jednotlivých položek. Vytvoření nové poznámky je snadné – můžete do ní zapsat text, vložit obrázek, případně i hlasovou nahrávku. Pokud si nainstalujete rozšíření pro prohlížeč Chrome, budete moci při procházení webu ukládat adresy, text i obrázky.



Google Keep

Důležité poznámky si můžete připnout na virtuální nástěnku tak, abyste je měli na očích jako první. Jednotlivé položky lze sdílet s dalšími uživateli, což je praktické například v situaci, kdy využijete odškrtávací seznamy pro nákupy ve více lidech. Díky synchronizaci každý vidí, co koupili ostatní členové „nákupní výpravy“.

Zajímavostí Google Keep jsou připomínky. Ty lze nastavit buď na určitý čas, nebo ke konkrétnímu místu, což oceníte především v mobilní aplikaci. Lze tak třeba nastavit, aby vám program připomněl nákupní lístek v okamžiku, kdy se ocitnete poblíž obchodu.

Google Keep staví především na webové aplikaci a nenabízí tak samostatné programy pro desktopové operační systémy. Z mobilních platforem podporuje Android a iOS. K dispozici je zdarma, pouze pokud byste se nevešli do 15GB cloudu, který Keep sdílí s dalšími aplikacemi Google, budete si muset pořídit placený tarif za 60 korun měsíčně.