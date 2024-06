Co nejčastěji děláte, když vám volá neznámé číslo? Přijmete, ignorujete, blokujete, nebo…

Jak se zbavujete otravů, co vám chtějí nabídnout lepší pojištění, výhodnější energie, dělají marketingový průzkum nebo vás chtějí připravit o čas jiným způsobem? Jsou maskovaní za neznámým číslem (nikoliv skrytým), co uděláte?

V komentářích můžete uvést, jakou používáte aplikaci odhalující neznámá čísla. Případně rozveďte, jestli v těch pravidlech děláte nějaké výjimky. Například všechno blokujete či ignorujete, ale co když čekáte, že vám bude volat kurýr s balíkem, čekáte na odpověď z banky nebo máte třeba inzerát v bazaru a najednou začnou otravovat desítky lidí?

Filip Kůžel

Hovor ignoruji

Nemám rád telefonování. Je invazivní a každý, kdo si sežene číslo, má pocit, že mi může vstupovat do života. Cizí čísla beru jen v den, kdy očekávám zásilku, takže je šance, že se za neznámým číslem skrývá kurýr.

Lukáš Václavík

Zavěsím a pak si číslo vyhledám

Upřímně jsem už několikrát zvažoval, že v mobilu natvrdo nastavím, aby neznámá čísla rovnou blokoval. Ale v praktickém životě to pořád nejde. I když si průběžně ukládám čísla kurýrů nebo lidí, co mi volají z bank, pojišťoven nebo úřadů, stejně se často ozývají z nových čísel.

Kompromis je zatím takový, že hovory z neznámých čísel rovnou zavěsím, a pak Googlím, kdo to mohl být. Jen pokud vím, že v daný den čekám balík, tak hovor příjmu.

Tady bych ale opravdu ocenil nějakou databázi spravovanou ČTÚ, do níž by se musela zaregistrovat všechna firemní čísla využívaná pro komunikaci se zákazníky. Nad tím by se už pak jen postavila aplikace/filtr pro Android a iOS.

Telefonní spam je fakt problém, na GDPR se u nás z vysoka… Loni jsem mámě pořídil první smartphone a dal jí tam nově aktivovanou SIM kartu. Asi po týdnu už tam byly dva zmeškané hovory, ač to číslo nebylo nikde zaregistrované a operátor nedostal souhlas sdílet jej s marketingovými partnery. Roboti prostě jen zkoušejí všechna čísla z nějakého rozsahu. U ní jsem už ale pak blokování všech neznámých čísel nastavil.

Marek Lutonský

Hovor ignoruji

Ale záleží na situaci. Když se na něco soustředím, ignoruji v telefonu i lidi, které znám. Pokud je to důležité, zavolají hned znovu, a to už třeba zvednu, nebo pošlou zprávu. U neznámých čísel nemám vůbec žádné výčitky svědomí a na ně ani nikdy nevolám zpět.

Na druhou stranu když mě to zrovna neruší, zvednu i číslo, které nemám uložené v adresáři. Hovor umím velmi rychle ukončit, když jde jen o nějaký hlasový spam.

Ještě mám jeden zvyk, který kolegové možná nenávidí. Když něco shrnu e-mailem a půl minuty na to mi od dotyčného zvoní telefon, často ho nezvednu. Kdybych chtěl o tématu mluvit, zavolám přece sám. A pak tady jsou ještě individuální pravidla pro jedince, kteří se neumí vyjádřit stručně a každý hovor s nimi trvá deset minut…

Karel Kilián

Zavěsím a pak si číslo vyhledám

Často (například když píšu článek) neberu hovory ani z čísel, která znám. Ruší mě to od práce a trvá mi pak docela dlouho, než se opět dostanu do správného tempa. Výjimku má v tomto směru pouze manželka a náš pan šéfredaktor :-).

Když mi volá neznámé číslo, tak první věc, kterou udělám, je jeho zadání do Googlu. Nejčastěji se ukáže, že jde o nějaké podvodníky, marketingové průzkumy či jinou podobnou havěť. V takovém případě dané číslo okamžitě zablokuji.

Pokud se náhodou ukáže, že číslo patří nějaké instituci, nebo třeba e-shopu, ve kterém jsem si něco objednal, pak hovor většinou přijmu. Pokud ale nemám dojem, že by se mělo jednat o něco naléhavého, tak zavolám zpět až v okamžiku, kdy mám čas.

Martin Chroust

Hovor vždy přijmu

Může to být doručovatel, někdo z úřadu, nebo někdo známý, kdo volá z jiného, než očekávaného čísla. Hovory od neznámých volajících (v případě že mají českou předvolbu, a nejsou ze Srí Lanky, Egypta nebo Nigérie) vždy přijímám. Pokud však na druhé straně slyším o nějaké nabídce, monitorovaném hovoru a jméno firmy, které je schválně "zahuhlané", automaticky hovor pokládám.

I když skočím protistraně do řeči, uvedu formulku: "Děkuji, nemám o nic zájem. Na shledanou". Osvědčilo se to, a nikdy mi stejné subjekty opětovně nevolají. Pokud však vidím zmeškané volání, když jsem byl mimo telefon, číslo si ověřuji na webu (Kdovolal, Můžutozvednout), prakticky jen do Googlu zadám telefonní číslo s dotazem, a rychle se díky komentářů ostatních dozvím, zda stojí za to číslo volat zpět. Pokud zjistím, že se jedná o telemarketing nebo jiné nabízení "úžasných" služeb, číslo hned přidávám do seznamu blokovaných.

A co vy, co nejčastěji děláte, když vám volá neznámé číslo?