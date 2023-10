Co na tom Applu všichni vidí? Tohle jsou největší výhody ekosystému + co nás na Applu štve

Jedni Apple milují, druzí nenávidí a velká část Čechů jeho zařízení nezná. A i když se cupertinskému hegemonu pravidelně věnujeme, ucelené téma o jeho výhodách jsme tu ještě neměli. Tady je.

Zařízení od Applu v Česku zdaleka nepatří k dominantním: podle aktuálních čísel využívá iPhony asi 27 % mezi všemi uživateli chytrých telefonů a Macy jsou mezi tuzemskými počítači zastoupeny jen z necelých 8 %. Největší podíl tak mají iPady, které si z koláče aktivních tabletů ukrojily asi 40 %. Například Spojené státy ale patří k baštám Applu a iPhone tam používá každý druhý (doslova). Co na tom Applu vidí?

Ekosystém jako zaklínadlo

Na slovo ekosystém tady budeme narážet častěji. Pokud si propojení všech platforem v několika kategoriích odmyslíme, dostaneme sice povedené, ale ničím výjimečné systémy a zařízení. iPhone je sám o sobě skvělý telefone, Macy jsou perfektní počítače. iOS i macOS jsou intuitivními a ergonomickými systémy. Jenže obdobně povedený telefon vyšší třídy dnes prodává celá řada výrobců, a i mezi notebooky s Windows se najdou stroje, které mohou MacBookům konkurovat.

Zásadním rozdílem je jejich propojení, stejně jako všech dalších zařízení, které Apple prodává. I přesto, že Android a Windows lze propojit, stále jde jen o zlomek toho, co nabízí komplexní řešení z Cupertina.



Velká síla Applu – ekosystém zařízení, která spolupracují.

Pro pořádek si můžeme shrnout, která zařízení jsou na českém trhu k dispozici a lze je mezi sebou propojit: telefony iPhone, počítače Mac, tablety iPad, hodinky Watch, lokalizační přívěšek AirTag, multimediální centrum Apple TV, neoficiálně reproduktory HomePod, automobilovou nadstavu infotainmentů Car Play, přičíst můžeme ještě platformu chytré domácnosti HomeKit a brzy se přidají pokročilé chytré brýle Apple Vision Pro:

Konkurenci v podobě Googlu nebo Microsoftu vždy některé z těchto částí chybí: u Googlu nenajdeme plnohodnotně použitelné notebooky (vsadil na jednodušší Chrome OS) a u Microsoftu toho chybí více. Apple je tedy rozkročený skrz tyto kategorie jako žádný další výrobce. Pro vzájemnou komunikaci všech zařízení používá běžně známé, ale i některé unikátní technologie.

Zatímco fotografie z iPhonu se tradiční cestou nahrávají do cloudu tak, aby byly za několik sekund po vyfocení k dispozici na tabletu nebo počítači, Apple rovněž provozuje svoji unikátní síť Find My pro sledování ztracených či odcizených zařízení. Když tedy přistoupíte na hru Applu, necháte se pohltit do jeho ekosystému a utratíte nemalé částky za několik zařízení, benefity z tohoto ekosystémy budou výrazné.

Propojená schránka i zprávy

Abychom o ekosystému nemluvili jen obecně, budou se hodit některé příklady tohoto propojení. Jeden z nich jsme již uvedli, tedy bezešvé a rychlé synchronizování fotek na všechna zařízení. Pokud to v nastavení nezakážete, jakákoli fotka pořízená iPhonem, iPadem nebo umístěná do některého z alb na Macu se okamžitě objevuje na všech dalších zařízeních. Můžete s ní velmi rychle pracovat na Macu nebo alba promítnout na Apple TV. Bez jakéhokoli připojování externích disků nebo kopírování na síťové úložiště.

Ještě rychleji funguje sdílená schránka mezi zařízeními. Text, odkazy nebo obrázky zkopírované do systémové schránky je totiž možné vložit na ostatních okolních zařízeních. Typicky tak narazíte na delší článek při procházení sociální sítě na telefonu, ale přečíst si jej chcete na počítači. Jednoduše tedy na iPhonu zkopírujete adresu ze sociální sítě a na Macu si ji uložíte do seznamu četby nebo rovnou otevřete v prohlížeči.





Na iPhonu jsem do schránky zkopíroval obrázek ze sociální sítě, který chci vložit do e-mailu na velkém displeji MacBooku. Stačí Cmd+V a obrázek se vloží ze sdílené schránky

A dobře to bude fungovat i naopak: na počítači si najdete telefonní číslo a chcete na něj zavolat ze svého iPhonu: opět jej na Macu stačí zkopírovat a vložit na svém iPhonu. Druhou možností je zavolat přímo z počítače – pokud se totiž někde poblíž nachází i váš iPhone, počítač se s ním propojí, vytočí hovor na něm, ale mikrofon a sluchátka budou používána právě na Macu. Stejným způsobem lze hovory na Macu i přijmout.

Samotná zařízení od Applu jsou skvělá, nikoli však výjimečná. To z nich dělá až celý propojený ekosystém

Běžné SMS zprávy, které chodí na iPhone, se mohou integrovat do aplikace Zprávy na iPadech, Macích i hodinkách Apple Watch, takže je odtud nejen přečtete, ale také na ně odepíšete. Výhodou je i přeposílání a chytré vkládání ověřovacích kódů.



Vyžaduje-li webová stránka ověření účtu SMS kódem, nemusíte jej opisovat ručně. Systém kód ve zprávě detekuje a vloží na stránku. Na iPhonu i na propojeném Macu

Pokud webová služba vyžaduje při registraci ověření telefonního čísla a zašle unikátní kód pro ověření na iPhone, nemusíte jej opisovat – ani na iPadu ani na Macu. Zpráva se totiž jednoduše přenese i na další zařízení, kde se nad políčkem pro psání kódu objeví možnost Ze Zpráv. Unikátní kód se sem automaticky vloží a je hotovo. Poslední aktualizace jako bonus přinesla i automatické mazání těchto ověřovacích zpráv po jejich použití.