Co máte připojené k hlavnímu televizoru? Konzoli, přehrávač, soundbar či ještě něco jiného?

Moderní televizor v sobě obsahuje dostatečně výkonný počítač, připojení k internetu a operační systém s aplikacemi. Navíc má typicky lepší zvuk než modely v minulosti. Po většinu uživatelů už tak není moc důvodů k němu ještě něco připojovat. Nebo snad ano?

Máte u něj nějaký zvláštní přehrávač, set-top box, herní konzoli, počítač, soundbar, AV receiver apod. Strkáte do něj flashky či externí disky? Streamujete do něj bezdrátově z mobilu nebo počítače?

Filip Kůžel

Připojená je pouze a jen bezdrátová klávesnice – v plné velikosti a s integrovaným touchpadem. Běžný provoz obstará Google TV a aplikace v něm, jen občas někdo něco donese na USB flashce.

Petr Urban

Jako správný mileniál nemám televizor. Peace!

Marek Lutonský

Dnes vlastně už jen Nintendo Switch (přes HDMI). Ještě nedávno tam býval připojený také starý přehrávač Nvidia Shield. Ale výkon televizorů je už dostatečný, takže po loňském upgradu na nový model už pro netflixy, YouTube a další aplikace používáme rovnou interní Android TV.

Karel Kilián

Mám televizi TCL s operačním systémem Google TV, která se vyznačuje trochu menším výkonem. I z tohoto důvodu k ní mám připojený Xiaomi TV Box S (2nd Gen), který používám zejména k přehrávání multimédií uložených na diskovém poli. Zvládá to o něco lépe než samotná televize.

Dále je k televizi připojený Xbox X, na kterém hrajeme hry – manželka Kingdom Come: Deliverance 2 a já Microsoft Flight Simulator. Do televize je také připojený anténní vstup, který ale prakticky vůbec nevyužíváme, protože nám více vyhovuje sledování „on demand“.

Jakub Čížek

Jejda, kdybych tuto otázku dostal dejme tomu před pěti lety, byl by to elaborát na čtyři strany. Nechyběl by NAS a bambilion propletených multimediálních serverů. Ty doby jsou ale dávno pryč, protože správa ve výsledku zabrala moře času. Času, který už prostě nemám.

Dnes mám proto k televizoru připojené jen dvě krabičky. Tou první je dostatečně výkonný set-top-box Homatics Box R 4K s Android/Google TV. S přehledem utáhne i nějakou tu sportovní hru z Play Store (na televizoru pařím už deset let stejně jen Asphalt) a slouží mi jako multimediální centrála. Rozhraní samotného televizoru vůbec nepoužívám.

Druhou krabičkou je pak dnes už zastaralý soundbar se subwooferem a Dolby Atmos Sony HT-G700. Pro můj malý panelákový byt je tak akorát (satelity by jen překážely), dodá poslouchatelné basy a sousedka za stěnou je naštěstí dostatečně hluchá, aby ji to bylo naprosto jedno.

A odkud spouštím ty stovky filmů a seriálů? Na to mi dnes už stačí Netflix aspol. A pokud si už chci přehrát nějakou tu srdcovku, vystačím si se streamováním z webu a Google Cast, anebo s VLC na set-top-boxu, které přehraje naprosto cokoliv. K Homaticsu mám totiž připojené externí 1TB SSD.

Martin Chroust

K televizi mám připojený síťový kabel pro Netflix a YouTube (tady Wi-Fi úplně nedůvěřuji). Pak mám k TV připojený přídavný IR snímač pro dálkové ovládání. Pokud si pouštím televizní vysílání, streamuju jej z mobilní aplikace, protože má starší televize nepodporuje aplikaci dané IPTV. Když mám média z jiného zdroje, zasouvám do televize flash disk.

Tomáš Holčík

K televizoru LG OLED mám trvale připojený Nvidia Shield Pro, většinou mi ale stačí streamovací aplikace pro WebOS přímo na televizoru. Dále je k televizoru přes HDMI eARC trvale připojený soundbar Sonos Arc Ultra, protože zvuk z televizoru mi prostě nestačí. Dále jsem si pořídil dlouhý kvalitní HDMI kabel pro propojení počítače s televizorem, ale nakonec na TV tolik nehraju.

Mám ostatně u počítače velký 40" monitor, takže prostorem nestrádám. Herní konzoli mám jen Nintendo Switch a nakonec mi stačí ji mít připojenou do monitoru nebo používat v ruce. K televizoru je tak dál připojený jen volný HDMI kabel pro příležitostný notebook, Nintendo Switch nebo něco jiného, co zrovna testuji.

Lukáš Václavík

Momentálně jen PlayStation 5, který jsem někdy od podzim ještě nezapnul. A vlastně ani tu TV. Někde ve skříni mám schované ještě DVB-T2 set-top box značky Tesla a přehrávač Nvidia Shield TV. Ale už jsem je nepoužíval, jen se na ně prášilo. Tu PS5 ale ještě v dohledné době určitě zapnu, minimálně kvůli aktualizacím. ☺️ Jinak je to asi 15 let stará 40" LCD od Samsungu, není chytrá, takže pokud k ní něco nepřipojím, tak je naprosto k ničemu.

Protože je ta TV tak stará, měla už vedle sebe spoustu krabiček. VHS rekordér od Sony, DVD přehrávač Fergusson, HD přehrávač Western Digital, několik PC, satelitní přijímač Technisat, Nintendo Switch, PS4 Pro a nejspíš ještě něco. Vlastně byly i doby, kdy jsem u ní měl docela výkonnou 5.1 audio soustavu, byť ta byla zapojená do onoho DVD playeru.

A co vy, co máte připojené k hlavnímu televizoru?