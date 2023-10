Co má popcorn společného s matematikou? Bill Gates vysvětluje nový přístup k výuce nejméně oblíbeného předmětu

„Víte, jak vypočítat objem hranolu? A co jehlanu? A co má obojí společného s popcornem prodávaným v kině?“ ptá se v úvodu nového příspěvku na svém blogu zakladatel a někdejší generální ředitel Microsoftu Bill Gates. V dubnu strávil den na střední škole Chula Vista v jižní Kalifornii, kde se dozvěděl, co mají tyto otázky společného s absolvováním vysoké školy.

„Byl jsem tam, abych se setkal s vedením školy a školního obvodu a připojil se k hodině matematiky v osmé třídě, kterou vyučuje pozoruhodný učitel Amilcar Fernandez, který také vede matematické oddělení a vytváří učební osnovy.“ vypráví Gates své zážitky. Matematika je dle jeho slov označována za „nejméně oblíbený předmět“ amerických studentů.

Matematika je víc než jen hromada čísel

Gates se netají svou láskou k matematice, ale chápe, že ji mnozí lidé mohou vnímat opačně, neboť jim tento předmět často připadá abstraktní, či dokonce irelevantní. S nástupem kalkulaček, později počítačů a nyní chatbotů s umělou inteligencí je stále těžší a těžší vysvětlit studentům, proč by se měli učit dělení nebo ručně počítat obsah lichoběžníku.

„Pravdou je, že matematika je víc než jen hromada čísel – mnohem víc. Nejenže jsou matematické dovednosti důležité pro náš každodenní život způsobem, který si možná ani neuvědomujeme, ale jsou také silným ukazatelem toho, jak úspěšný tento život bude.“ konstatuje Bill Gates.

Výzkumy ukazují, že žáci, kteří v deváté třídě zvládnou algebru, mají větší šanci získat bakalářský titul (v jakémkoli oboru) a pokračovat v dobře placené kariéře. Pokud tento předmět nezvládnou, je jejich šance na dokončení střední školy jen jedna ku pěti. Proto je velmi důležité, aby si studenti vybudovali matematické základy, které potřebují k zvládnutí předmětu, který je nejčastějším neúspěšným předmětem na středních školách v USA.

Žáci v USA mají s matematikou problémy

Počátkem tohoto roku vydala Národní řídící rada pro hodnocení výsledků zprávu o dlouhodobých trendech, která ukázala, že výsledky třináctiletých žáků v sedmých a osmých třídách z matematiky klesly o devět bodů ve srovnání s rokem 2020 a o 14 bodů ve srovnání s obdobím před deseti lety – tedy na tak nízkou úroveň, jaká nebyla zaznamenána od devadesátých let.

Už před pandemií měli žáci s matematikou problémy. V roce 2019, což je poslední rok údajů, které jsou aktuálně k dispozici, než opatření proti covidu-19 rozvrátila vzdělávání po celém světě, bylo v matematice zdatných jen 34 % amerických osmáků. Pro příliš mnoho lidí je tento předmět překážkou na cestě k úspěchu, místo toho, aby byl vstupní branou.

Gates konstatuje, že se způsob výuky algebry, geometrie a matematiky za posledních několik desetiletí téměř nezměnil – navzdory obrovským proměnám na trhu práce a navzdory průzkumům veřejného mínění, které ukazují, že se rodiče a učitelé domnívají, že by matematické vzdělání mělo být použitelnější v reálném světě. Výuka matematiky by dle Gatese měla:

Být přizpůsobena žákům a jejich zájmům, schopnostem, potřebám a cílům, se zpětnou vazbou šitou na míru a s možností pracovat na některých tématech nebo problémech podle jejich výběru.

Upřednostňovat interakci a komunikaci tím, že bude studenty podporovat, aby o svých přístupech k řešení problémů mluvili nahlas a spolupracovali při hledání odpovědí, což může posílit jejich sebedůvěru a umožní jim učit se jeden od druhého.

Použitelná (a aplikovatelná) na složité problémy reálného světa, o kterých studenti vědí, že existují i mimo třídu – od návrhu rozpočtu po odhad růstu populace.

Jak také může fungovat výuka matematiky

„Během dne, který jsem strávil v Chula Vistě, jsem se o těchto třech klíčových koncepcích přesvědčil v praxi.“ říká Bill Gates. Škola se zaměřuje na to, aby pomohla žákům osmých tříd dostat se na správnou cestu tím, že podporuje učitele, jako je Fernandez, kteří pracují na zlepšení způsobu, jakým se vyučuje matematika – a jak jsou do tohoto procesu zapojeni žáci.

Jako příklad uvádí ukázku, kdy vyučující žákům vysvětloval, jak vypočítat objem jehlanu. Místo memorování vzorečku předložil žákům dvě papírové nádoby na popcorn – jednu ve tvaru hranolu a druhou ve tvaru pyramidy – a položil jim otázku, kterou by si koupili, pokud by obě stály stejně.

Tím, že Fernandez přistoupil k výuce tímto způsobem, dal svým studentům námět, se kterým se již pravděpodobně setkali, a dal jim podnět k tomu, aby se naučili najít odpověď. Koneckonců, kdo by nechtěl za své peníze získat co nejvíce? Poté nechal své studenty probrat, co již vědí o objemu a o tom, jak souvisí plocha čtyřstranných 2D útvarů s plochou třístranných objektů.

„Někdy se zdá, že je nemožné vyřešit v této zemi problémy s matematikou. Ale když bude mít více učitelů k dispozici nástroje, které potřebují k tomu, aby mohli oslovit své žáky – a učit matematiku způsobem, který je zaujme – jsem přesvědčen, že více jejich žáků bude maturovat se stejnou láskou k matematice, jako já.“ uzavírá Gates svůj příspěvek.