Co koupíte na Facebooku? Třeba kus amazonského pralesa. Síť chce zasáhnout

Když na začátku pandemie celosvětově docházely roušky a dezinfekce, Češi je na Facebooku prodávali za přemrštěné ceny. Bylo to neetické, reálně se ale na platformě odehrávají ještě horší věci. Překupníci se zde snaží prodávat například kusy chráněného amazonského pralesa, samozřejmě nelegálně. A dlouho jim to procházelo. Facebook nyní uvedl, že proti podobným nabídkám zasáhne, existují ale pochybnosti, jestli je řešení dostatečně komplexní.

Sociální sítě změnily fungování celé společnosti, včetně zločinců. Dříve když se někdo snažil udat nelegální artikl, dělal to co nejvíce skrytě, aby jej policie nemohla snadno odhalit. Dnes se tito lidé nebojí jít s nabídkou na ta nejvíce veřejná místa, co existují. Snapchat řeší prodej smrtelného fentanylu, Instagram měl epizodu se zbraněmi a Facebook se teď potýká s prodeji amazonského pralesa.

Někoho skutečně napadlo jít na Facebook a nabízet zde rozsáhlá brazilská chráněná území, některá velká jako 1000 fotbalových hřišť. Nabídka byla na síti uvedena jako reklama, upozornila v únoru televize BBC. Dokonce se jí podařilo zorganizovat schůzku s prodejci a ověřit, že vše bylo myšleno vážně.

Brazilský nevyšší soud tehdy nařídil Facebooku, ať záležitost prověří, načež síť odpověděla, že se pokusí spolupracovat s místními úřady, aby podobné obchodování zastavila. Reálně se ale vůbec nic nezměnilo, žádné nové opatření nezavedla. Až teď, více než půl roku po původních odhaleních.

Facebook sdělil, že po konzultaci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) nově začne nabídky na svém tržišti prověřovat v databázi chráněných oblastí a pokud najde shodu, podnikne kroky.

BBC však upozorňuje, že to nemusí být dostatečné. Za prvé prověřovány budou jen lokality v amazonském pralese, přitom není vyloučeno, že na Facebooku probíhá nelegální obchod i s jinými ceněnými lesy. Za druhé prodejci nemají povinnost uvádět přesnou adresu pozemku, který prodávají, takže databáze nemusí nabídku zachytit.

Facebook sdělil, že tuto změnu neplánuje, doplnil ale, že na systému bude dále pracovat. Jeho snahu pak ocenili brazilští ekologové, podle kterých se konečně začíná měnit alespoň něco – situace v Brazílii se stále zhoršuje, většina amazonského pralesa se nachází v místech, kde byla letos míra odlesňování nejvyšší za 12 lez. Pozemky přitom překupníci prodávají právě proto, aby prales byl vykácen.