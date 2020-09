Co když chce Microsoft nahradit Windows Linuxem. Dokážete si to představit?

Před pěti lety jsme si položili řečnickou a tehdy ještě opravdu kacířskou otázku, co když chce Microsoft vlastní Android? Byla to doba, kdy si Microsoft konečně začal v plné síle uvědomovat, že bitvu o mobilní operační systém pomalu prohrává, a tak se začal soustředit na Android, jehož Play Store začal ve velkém plnit vlastními aplikacemi. Co když chce Microsoft vlastní Android? S odstupem oněch pěti let můžeme zhodnotit, jak moc kacířská ta otázka tehdy opravdu byla. Lumie zmizely, na mobilní Windows 10 si dnes už vzpomenou jen srdcaři a ten vlastní Android? Ano, Microsoft ho vlastně má, byť zatím jen v exotickém tabletu Surface Duo. Zkraje podzimu 2020 by to tedy chtělo nějakou další odvážnou otázku. Otázku, kterou budeme moci s odstupem dalších let opět zhodnotit, jak naivní, šílená, anebo opravdu věcná nakonec byla.

Alespoň částečná odpověď na kacířskou otázku z roku 2015 Tentokrát nám pomohl Eric „ESR“ Raymond, ajťák, spisovatel, ale také propagátor Linuxu, open-source a jakožto zapálený libertarián také absolutní a bezpřívlastkové svobody. Raymond se totiž před pár dny na svém blogu dopustil poměrně provokativního zápisku Last phase of the desktop wars, ve kterém víceméně konstatuje, že je jen otázkou času, kdy Microsoft vymění jádro svého operačního systému Windows za Linux. Šílená, technicky nerealizovatelná, a především naprosto nesmyslná představa? Nu, možná, ale podobných tvrdých a zdánlivě neohrozitelných pravd, které se po letech zhroutily jako domeček z karet, jsme tu v případě Microsoftu měli už několik. Namísto automatického smetení ze stolu se tedy pojďme v následujících krátkých kapitolách podívat na čtyři argumenty, které by takový krok mohly obhájit.

1. Čísla to říkají jasně. Microsoft vydělává na něčem jiném Byť to tak optikou běžného smrtelníka nevypadá, Windows už dávno nejsou hlavním pilířem podnikání Microsoftu. Tím je poslední roky oblast Intelligent Cloud – rozumějte ekosystém Microsoft Azure. Cloudový byznys začíná válcovat vše ostatní, co Microsoft prodává počínaje kancelářským softwarem (Office) a podnikovými servery, no a konče našimi domácnostmi a zábavou včele s Xboxem a jeho herním obsahem. Co je však ještě důležitější, tento inteligentní obláček stále překotně roste.

Cloud se stává hlavním pilířem podnikání Microsoftu. Windows jsou také důležitá, ale už dávno nejsou tahounem. Zatímco v roce 2019 (fiskální rok Microsoftu končí vždy 30. června) vydělal firmě Azure 39 miliard dolarů a More Personal Computing (Xbox, Surface, Windows aj.) 46 miliard, letos před vypuknutím letních prázdnin se už pozice srovnaly a cloud firmě během roku vydělal 48 miliard dolarů – o sto milionů více než More Personal Computing a ze všech pilířů podnikání Microsoftu zdaleka nejvíce. Takže zatímco cloud si meziročně polepšil o deset miliard (!), More Personal Computing pouze o necelé tři. Když se přitom podíváme na samotné sekce, i v rámci onoho Personal Computingu šíleným způsobem letí vzhůru gaming (64 %), zatímco Windows si polepšily jen o jednotky procent (6 %).

Windows 10 a jejich věčné a (prozatím) bezplatné roční aktualizace. Vedle firem je dnes hlavním prodejním kanálem OEM licencování. Jenže prodej nových počítačů se v dlouhodobém měřítku spíše snižuje. Stručně řečeno, Microsoft dnes ze všeho nejvíce živí Azure – ten Azure, na kterém firmy z celého světa spouštějí servery. Především linuxové kontejnery. Microsoft by tedy mohl hledat cesty, jak na vývoji Windows ušetřit. Jednou z cest, která by po počátečních křečích vše usnadnila, by byl přechod na stále univerzálnější Linux. Nebojte se, to opravdu neznamená, že zmizí nabídka Start.

2. Web nezajímá, na jakém OS běží Windows jsou sice vidět, jsou nejrozšířenějším desktopovým operačním systémem, ale z hlediska příjmů jejich důležitost pro firmu spíše klesá. A klesá i jejich důležitost jakožto aplikační platformy, stále více podnikových i domácích uživatelů totiž tráví svůj čas na webu. Na webu, kterému dnes vládnou nejrůznější deriváty Chromia, což už platí i o prohlížeči od Microsoftu. A tak World Wide Web vypadá prakticky totožně jak v Chromiu na Windows, tak na Linuxu, Chrome OS, Androidu a tak dále.

To vzadu je Microsoft Edge. To vpředu je Google Chrome. To oboje je Chromium. S desktopovými operačními systémy by to mohlo dopadnout podobně. Z toho důvodu začíná být pro leckoho irelevantní, jak se jmenuje to cosi, co to Chromium – ať už mu říkáme Chrome, Edge, Opera apod. – vlastně pohání. Na web se přesouvají aplikace, podnikové informační, účetní a další byznysové systémy, v poslední době také pomalu i gaming, a tak je samotný OS důležitý už jen pro ty, kteří potřebují něco speciálního – kreativce vyžadující produkty Adobe, vývojáře, podniky se specifickými nároky atp.

Webovým aplikacím PWA je jedno, jestli běží na Windows, nebo na Linuxu. Mohly by nahradit ty univerzální z Windows Storu, které mají podobný charakter. A jde to vidět. Zatímco webové technologie se za posledních deset let neuvěřitelným způsobem posunuly dál, klasické Windows API relativně stagnuje a jejich někdejší náhradu – univerzální aplikace z Windows Storu UWP – dnes už bere vážně jen málokdo. Dříve či později je v praxi nahradí technologie PWA, tedy o něco chytřejší a do OS napojené webové stránky. PWA je způsob, jak z webu udělat aplikaci. Funguje tak nově Google Travel, ale také další weby. PWA je i na Živě Pokud je webu jedno, jestli běží na Windows, Linuxu nebo macOS, protože operačním systémem dneška se pomalu stává webový prohlížeč, mohli by si v Redmondu spočítat, že by přechodem na Linux v dlouhodobém měřítku ušetřili.

3. Linux začíná tiše okupovat nitro Windows Když Microsoft před lety představil Windows Subsystem for Linux, jakožto počítačový kutil a správce několika svých linuxových serverů na internetu jsem byl nadšený, protože jsem se k nim mohl snadno dostat z textového terminálu Ubuntu běžícího přímo ve Windows. WSL poslední roky fungoval perfektně přesně pro tyto případy – pro těch pár vývojářů, nerdů, inženýrů a dalších podivných individuí, která z nejrůznějších důvodů potřebovala pracovat v Linuxu, ale zároveň na Windows. Ukázka běhu linuxových aplikací ve Windows 10 podle Microsoftu: Pro ostatní smrtelníky byl Windows Subsystem for Linux naprostou exotikou, jejíž význam a hlavně potenciál chápal jen málokdo. Trend je přitom zřejmý a integrace linuxového jádra do nitra Windows 10 se dále prohlubuje. Nejprve dorazil výrazně rychlejší a s Windows 10 provázanější WSL 2, pak grafická akcelerace, vlastní linuxové jádro uzpůsobené pro Windows 10 a na nedávném dýchánku X.Org Developers Conference 2020 se Steve Pronovost z Microsoftu v přednášce X11 and Wayland applications in WSL pochlubil jedním z posledních střípků do mozaiky: Podporou běhu desktopových/grafických linuxových aplikací ve Windows 10. Aplikací, které budou moci být dostupné v nabídce Start!

WSL přinese do Windows podporu grafických linuxových aplikací a jejich integraci do systému – třeba nabídky start A už to nebyly jen jakési nástroje pro inženýry a vývojáře, ale v ukázce, se kterou se pochlubil Craig Loewen na Twitteru, třeba Gimp a dokonce i videotelefonie. Loewen tím chtěl fanouškům ukázat, že podpora GUI aplikací se neomezuje jen na nějaké základní rozhraní, ale nabídne i pokročilé multimediální a síťové kousky. V odpovědích na Twitteru zároveň potvrzuje, že integrace bude pokračovat dál a hlouběji na úroveň hardwaru a periferií. Craig Loewen je mimochodem manažer z Microsoftu. Manažer z Microsoftu, který se nadšeně chlubí, že lze na Windows 10 spustit linuxový Gimp. I to ilustruje, jak neuvěřitelně se Microsoft za ty roky změnil. Jistě, už před dvaceti lety se částečně otevřel unixovému světu, pro který tehdy krátce vyvíjel dokonce Internet Explorer, avšak tyto dvě situace jsou co do šíře podpory naprosto nesrovnatelné. Pokud Microsoft v relativní tichosti stále zlepšuje podporu Linuxu ve svých Windows, skoro se až nechce věřit, že to dělá jen kvůli několika vývojářům, kteří si nechtějí nainstalovat Linux se vším všudy.