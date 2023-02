Co jsou Microsoft Rewards? Použijte Bing 23tisíckrát a získáte tisícovku do e-shopu

Smysl věrnostního programu jistě všichni chápeme – cílem je motivovat vás, abyste produkt nebo službu používali. Před lety Microsoft svůj věrnostní program napevno spojil s používáním Bing Baru, což byla lišta pro dnes de facto mrtvý Internet Explorer . O co v téhle hře jde?

Značka Live skončila, takže se program ještě dočkal přejmenování na Bing Cashback, avšak krátce poté skončil. Nástupnický věrnostní program Bing Rewards jednoduše rozdával kredity a tenhle koncept úspěšně pokračuje dodnes, byť už sedm let pod značkou Microsoft Rewards. V praxi jde ovšem stejně o Bing.

Vezměme to popořadě. Původně se věrnostní program nazýval Bing Rewards a odstartoval už v roce 2010. Ani tehdy nešlo o nový koncept, Microsoft ještě dva roky předtím provozoval Live Search Cashback, který vám umožnil srovnávat ceny produktů s tím, že jste měli nárok na slevu, která vám byla vyplacena formou cashbacku.

Microsoft v poslední době stále výrazněji propaguje svůj program Rewards. Výměnou za používání jeho produktů získáte kredity, které vám u partnerských prodejců zlevní jiné služby nebo zboží. Takhle to zní na papíře, v praxi je program docela směšný. Aspoň v Česku.

Vyhledávač, reklamy a peníze

Microsoft dnes vyvíjí prohlížeč Edge, a to bez vlastního vykreslovacího jádra. Ničemu to nevadí, podstatné je, aby byl Edge dostatečně zajímavý produkt a lidé ho používali. Prohlížeč je pro Microsoft nakonec zřejmě nejlepším místem, odkud vás může přesměrovávat do Bingu.



Použijte Bing, dostanete body a za hodně dlouhodu dobu si za ně i něco koupíte

Proč je to důležité? Bing servíruje reklamy, reklamy znamenají příjem a nakonec také zisk. Na samotném prohlížeči Microsoft nic nevydělá, na vyhledávači už ano. Redmondští většinou neříkají, kolik na reklamách vydělají. Výjimku udělali před rokem, kdy prozradili, že roční příjmy z reklam, dosáhly 10 miliard dolarů.

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2023 vyrostly reklamní příjmy o 16 % a ve druhém o 10 %. Ve srovnání s Googlem jde zatím o drobné. Google ale ukazuje, že peněz je v tomhle odvětví opravdu hodně, takže by bylo vlastně zvláštní, kdyby si na ně Microsoft nechtěl sáhnout. V říjnu Rob Wilk, šéf reklamního oddělení, pro Business Insider prozradil, že firma plánuje příjmy zdvojnásobit na 20 miliard dolarů ročně.



Microsoft se stále víc snaží, abyste používali Bing. Jsou za tím pochopitelně peníze

Pro kontext – za celý rok 2022 se veškeré příjmy Microsoftu vyšplhaly na téměř 200 miliard dolarů. Příjmy Googlu jen z reklam ve stejném roce činily 224 miliard dolarů. Reklamy tedy pro Microsoft představují způsob, jak dále diverzifikovat zdroje příjmů a sáhnout si na velké peníze. Na prodeji reklam je v podstatě postavený celý web a dost možná se to bude týkat také budoucích platforem a žádný technologický gigant si tuhle příležitost nemůže nechat ujít.

A kolik s Bingem můžete vydělávat vy?