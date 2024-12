Co je to Matter a proč by vás to mělo zajímat. Zeptali jsme se toho nejpovolanějšího v Česku

Co je to chytrá domácnost? Definicí je celá řada, my si pod tímto slovíčkem ale představujeme domov, ve kterém budou sloužit nejrůznější připojené spotřebiče a navzájem se dorozumí, aniž byste museli každý z nich ovládat samostatnou aplikací.

První v Evropě a čtvrtí na světě

Právě o to se už pět let snaží projekt Matter (dříve CHIP), za kterým stojí největší hráči na trhu včetně Applu a Googlu. Pod hlavičkou Connectivity Standards Alliance (CSA) se pokoušejí vyvinout protokol, kterému bude rozumět i ta poslední chytrá zásuvka a světlo u postele.

Jak to ale vlastně celé funguje v praxi a jak probíhá certifikace prvních skutečných zařízení na trhu? Právě o tom si budeme povídat s Jiřím Konečným ze společnosti ELKO EP. O Matteru toho ví nejvíce v Česku, jeho firma je totiž první v Evropě a teprve čtvrtá na světě, která úspěšně prošla certifikací pro komunikační protokol chytrých krabiček zítřka a uvedla první produkty.