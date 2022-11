Jsou ho teď plné zprávy. Když Elon Musk převzal Twitter a začal dělat vlny, počet aktivních uživatelů Mastodonu stoupl na dvojnásobek. To zní dramaticky, v absolutních číslech je to ale skok z půl milionu na jeden celý. Co to ten Mastodon vlastně je a jak může oslovit ty, kteří Muskovým ideálům nevěří? Elon Musk zakázal zaměstnancům Twitteru pracovat z domu. Chce příjmy z předplatného a bojí se, že Twitter nepřežije Volně řečeno, Mastodon je svobodná a decentralizovaná sociální síť podobná Twitteru. Ale s tím rozdílem, že ji reálně nikdo nevlastní a nesvazuje přísnými pravidly. Akorát že vůbec. Není to sociální síť a jeho provoz mohou významné skupiny či osoby ovlivňovat. Fediverse proti monopolům Služby jako Twitter, Facebook, YouTube nebo TikTok jsou centralizované. Běží sice na spoustě serverů po celém světě, ty ale vždy ovládá jedna firma. Jsou také uzavřené, a to nejen ve smyslu zdrojových kódů, ale i v tom, že spolu navzájem nekomunikují. Pokud chcete oslovit někoho na Facebooku, budete si tam muset zřídit účet.

Jeden fediverse a několik protokolů. ActivityPub využívá několik navzájem kompatibilních programů, mj. i Mastodon (zdroj: Per Axbom) S opačným záměrem se zrodila myšlenka nazvaná fediverse, čili federativní vesmír. Ta stojí na principu, že každý bude moci provozovat vlastní server a ty se budou moci navzájem propojovat. Aby to fungovalo, musí mluvit stejným jazykem. V počítačovém světě jsou tím jazykem komunikační protokoly, které definují, co a v jaké formě se přes síť přenáší. Ve fediverse takových protokolů najdeme hned několik. Možná jste slyšeli o XMPP, Matrixu nebo Diaspoře. Teď je nejvíce rušno kolem protokolu ActivityPub, za nímž stojí organizace W3C, nejdůležitější webová autorita. Na Mastodonu se netweetuje a neretweetuje, ale tootuje a boostuje Na bedrech ActivityPubu už pak stojí jednotlivé programy (serverové softwary) a jedním z nich je i Mastodon, který před šesti lety vytvořil rusko-německý vývojář Eugen Rochko. ActivityPub ale využívají také další programy. Jestli je Mastodon variací na Twitter, tak Friendica se podobá Facebooku, Peertube se inspiroval YouTubem a Pixelfed má coby vzor Instagram. Na Wikipedii najdete desítky různých alternativ zaměřených i na podcasty, blogování, sdílení odkazů apod. Na dalším listu najdete, jak Mastodon souvisí s e-mailem…

Jak Mastodon souvisí s e-mailem „Používat Mastodon“ znamená, že jste se zaregistrovali na jednom z několika tisíců navzájem propojených serverů (tzv. instancí), případně si spustili svůj vlastní. Samotný Eugen Rochko provozuje Mastodon.social, jehož registrace jsou už jen na pozvánky. Má tam přes 800 tisíc uživatelů a ti všichni se budou moci spojit s lidmi z jiných instancí, včetně těch s jednotkami uživatelů. Několik instancí již běží i v Česku. Osobně jsem se registroval přes Witter.cz provozovaný NoLogem. Nejvíce uživatelů (1300) má Nasface.cz, vlastní instanci mají dokonce i Piráti nebo místní komunita fanoušků Arch Linuxu.

Mastodon hodně připomíná Twitter. Můžete se v něm však spojit s lidmi z jiných serverů/instancí. Kayla Eilhart (1) je na stejném jako já. David Slížek (2) a Jan Andrle (3) jsou jinde, v adrese je proto kromě přezdívky i název jejich instance Každý uživatel se identifikuje jako @jméno@instance. Kupříkladu český europoslanec Marcel Kolaja vystupuje jako @marcel_kolaja@mastodon.pirati.cz, Eugen Rochko pak jako @Gargron@mastodon.social. Připomíná vám to e-mail? Není to náhoda. E-mail je nejúspěšnějším příkladem otevřené a decentralizované služby stojící na federativním přístupu. Pokud si založíte účet s adresou @gmail.com, můžete napsat těm, kteří mají @seznam.cz. Anebo si můžete založit vlastní @franta.xyz. Fediverse je něco jako e-mail.

ActivityPub je něco jako SMTP nebo IMAP.

Mastodon je něco jako Microsoft Exchange Server nebo Postfix.

Mastodon.social je něco jako Gmail.com. Abych těch analogií nebylo málo, pro Mastodon existuje několik klientských aplikací pro mobily i počítače, ty jsou zase obdobou Outlooku nebo Thunderbirdu. Mastodon se umí spojit i s konkurencí YouTubu a Instagramu, čtěte dále…

YouTube s Twitterem nespojíte… …, ale Peertube s Mastodonem ano. Protože je protokol ActivityPub základem i jiných programů než Mastodon, je také možné propojovat uživatele napříč službami. Máte-li účet na Mastodonu, můžete v něm sledovat obsah z peertubových kanálů nebo fotogalerií na Pixelfedu. Opět jen vyhledáte uživatele podle mustru @jméno@instance. Autoři grafického programu Blender mají vlastní instanci Peertubu (svobodná alternativa YouTubu). Protože Peertube využívá stejný protokol ActivityPub, můžu jejich nové příspěvky (videa) odebírat i na Mastodonu Kdo chce uživatele na Mastodonu sledovat pouze pasivně, ani se nemusí nikam registrovat. Veřejné příspěvky jsou dostupné ve formě feedu pro RSS čtečky. Adresa pak vypadá například takto: https://mastodon.social/users/Gargron.rss, tučným jsou adresa instance a uživatelské jméno. Uzavřené služby jako Facebook, YouTube a částečně i Twitter se podobným integracím brání. Provozovatelé chtějí, abyste byli uzavření na jejich webech či v jejich aplikacích, protože jen tam budou mít pod kontrolou, co vidíte, na co klikáte, kolik tam trávíte času. A také vám mohou spolehlivě servírovat reklamu. Ta zatím ve fediverse prakticky neexistuje. A jaké má Mastodon mezery a nevýhody?

Není to jen růžové Mastodon nikdo neovládá, je otevřený, svobodný, tak proč jej nepoužívají všichni? Vznikl zde typické problém vejce a slepice. Na Mastodonu nikdo není, protože není koho sledovat. Muskovy eskapády na Twitteru sice zvýšily zájem běžných uživatelů i médií, ale Mastodon je pořád jen takový pšouk ve vířivce. Na Twitteru je 300× více aktivních uživatelů, na Facebooku 3000× více. Historie ukázala, že technologie sama o sobě nedokáže prodat celý produkt. Uživatelů cenících si soukromí a svobody je vždycky jen zlomek. Pro masy je proto zajímavější Facebook Messenger, protože má hezčí samolepky, než Signal, který je plně šifrovaný. A kde není masa, nejsou influenceři, kteří přilákají další masu. Kdyby e-mail nevznikl před 50 lety, ale nedávno, nejspíš by také neprorazil. Ostatně i ten už silně ovládá oligopol Googlu a Microsoftu. E-mail přestává být svobodný. Ničí jej oligopol Googlu, Microsoftu a dalších obrů Kdyby na Mastodonu fungovaly jedna či dvě silné instance, také by hrozilo zneužití moci. Instance A a B by se přestaly kamarádit s C, D… nebo je nějakým způsobem znevýhodňovaly. A když vás vyhodí z A, založením X byste si nepomohli, protože vás A a B mohou blokovat. Otevřená i zavřená V praxi už k podobnému případu došlo. Americkou síť Gab.com v roce 2019 začaly blokovat společnosti Google a Apple, protože se prý stala baštou extrémistů, xenofobů a konspirátorů. Kvůli zablokovaným aplikacím v Play Storu a App Storu proto Gab rychle přešel na open source kód Mastodonu, čímž omezení obešel. Klientské aplikace pro Mastodon nejsou svázané s konkrétní službou, takže nedává smysl je blokovat. Stejně tak Google i Apple blokují pornografické aplikace nebo ty glorifikující násilí a drogy. Ale nemohou zablokovat webové prohlížeče, skrz které se mj. můžete dostat i na ony závadné stránky. Autor Mastodonu Eugen Rochko zase nemůže zabránit využívání otevřených zdrojových kódů, ale u vlastní instance Mastodon.social zablokoval spojení s Gab.com. A spolu s ním blokuje i další desítky dalších kvůli nenávistným příspěvkům, spamu atd.

FediList sleduje statistiky mastodoních instancí Tím se dostáváme k dalšímu specifiku. Každá instance Mastodonu má vlastní pravidla. Dovolím si vypůjčit ta z českého Witter.cz, ale podobné znění najdete i jinde. Žádný rasismus, sexismus, homofobie, transfobie, xenofobie.

Žádné obtěžování, dogpiling nebo doxxing ostatních uživatelů.

Žádné podněcování k násilí nebo propagace násilných ideologií.

Žádný obsah nelegální v České republice nebo EU.

Nesdílejte nepravdivé nebo zavádějící informace, které by mohly poškodit ostatní.

Sexuálně explicitní nebo násilná média musí být při zveřejňování označena jako citlivá. Vy si můžete založit instanci, která pojede podle zákonů, ale nijak se nebude ostýchat s neoznačenou pornografií. Provozovatelům ostatních instancí se to nemusí líbit a mohou vás také zapsat na černou listinu. Vámi používaná cizí instance také může jednoho dne bez udání důvodů skončit, a pokud si neuděláte zálohu dopředu (to jde), o všechno přijdete a přesun jinam bude náročnější. Individuální provoz serverů je drahý, správa náročná a Mastodonu chybí obchodní model. Provozovatelé se spoléhají jen na dobrovolné příspěvky uživatelů.