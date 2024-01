Co je globální závěrka, proč je tak zásadní pro fotky i video a jak promění den v noc

Na technologii globální závěrky v dostupných foťácích se čeká dlouhé roky. Nyní se dostává do první bezzrcadlovky. Vysvětlíme si, jak velké důsledky to má pro svět fotografie i videa.

Normální snímač v mobilu, foťáku nebo videokameře odečítá obraz postupně seshora dolů. Znamená to, že horní část fotky nebo snímku videa byla pořízena o malý zlomek času dříve než spodní část. Vidět to můžete třeba na fotkách tenisových míčků ve vysoké rychlosti, které při letu ve vzduchu nemají kulatý tvar, nebo na basebalových pálkách při odpalu, kdy na nich lze zpozorovat ohyb, přestože jsou stále dokonale rovné.



Čtení pixelů na snímači probíhá po řádcích, u rychle pohybujících se objektů tak dochází ke kácení svislic

Dalším příkladem je, když sledujete video přenos z vnitřní události, kde jsou přítomni fotografové s blesky. Mnohdy uvidíte probliknout čistě bílou barvu, tedy světlo z blesku, ale jen na části obrazovky. U fotek se to může stát také, ale ještě častěji se setkáte s problikávajícím světlem. Když jste v uměle osvětlených prostorech, žárovky blikají na velmi rychlé frekvenci, což oko nevidí, ale foťák to zachytí jako podivné barevné pruhy.

Mechanické řešení

Zrcadlovky při pořizování fotek měly jednoduché řešení, jak části zmíněných problémů předcházet. Jednalo se o mechanickou závěrku, tedy lamely, které jednoduše zabraňovaly dopadání světla na snímač. Toto mechanické řešení je rychlejší než elektronická závěrka, ale lamely se neotevřou nebo nezavřou ihned. I při použití mechanické závěrky v malé míře existuje efekt rolling shutteru, tedy deformace rychle se pohybujících objektů i problém se synchronizací s bleskem.

Větší obtíží však je, že mechanická závěrka je velká součástka, která se při používání opotřebovává. U zrcadlovek se musela po čase měnit, do mobilu se rozhodně nevejde a bezzrcadlovky od ní upouštějí. Příčina je ještě jedna – u videa se mechanická závěrka ne­používá, protože by nezvládla 60 a více fps. U fotek bezzrcadlovky i mobily přenáší obraz ze snímače do hledáčku či na displej a na samotných snímačích probíhá ostření i výpočet expozice, mechanická závěrka na krátkou chvíli tok obrazu přeruší, což všechny procesy rozhodí.



Sony Alpha A9 III je první běžně dostupnou bezzrcadlovkou s globální závěrkou. Začne se prodávat v únoru za cenu 173 000 Kč, ale postupně by se technologie měla dostat i do levnějších produktů

Revoluční globální závěrka