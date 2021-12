Co je Facebook Protect? Výzva k lepší ochraně účtů, která vypadá spíš jako podvod

Facebook Protect je bezpečnostní program, který měl přimět politiky a úředníky lépe si chránit online účet, aby ji ho nikdo nemohl ukrást. Odstartoval před dvěma lety v USA, od tohoto týdne se ale šíří i ve zbytku světa včetně Česka. Navíc už se netýká jen veřejně činných osob, ale i dalších vlivných účtů s velkým dosahem nebo administrátorů stránek, které sleduje hodně lidí.

Na webu nebo v aplikaci na uživatele vyskočí upozornění, že si do 15 dní musí zapnout Facebook Protect, jinak dojde z uzamčení účtu. Výzva, která připomíná vyděračský scam, je ale skutečně myšlená vážně. Protect uživatele nutí zvolit si silnější heslo a aktivovat dvoufázové ověření (2FA). A to je věc, kterou by měli udělat všichni uživatelé bez ohledu na to, že nejsou „celebrity“ a že je k tomu Facebook sám nevyzval.

Paradoxní je, že se Facebook Protect vnucuje i tam, kde už účty chráněny jsou. Kolega Marek Lutonský měl vygenerované heslo s 30 znaky i aktivní 2FA, přesto mu dal Facebook ultimátum, že musí Protect do 15 dní aktivovat. Nakonec ale stejně šlo jen o formalitu, protože během nastavování Facebook usoudil, že tam silné heslo i 2FA opravdu jsou.

Facebook chystá metavesmír: