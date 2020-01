Co dokáže procesor ARM na Windows 10? Otestovali jsme Surface Pro X

Loni představil Microsoft mírně inovované tablety Surface Pro 7 a spolu s nimi i zcela nový a jiný Surface Pro X. Mnohem tenčí než stávající řada Surface Pro, ale slibující mimo jiné výrazně delší výdrž. Hlavní roli v jeho případě ale hraje použitý procesor, Microsoft SQ1, osmijádrový ARM procesor vyvinutý Qualcommem spolu s Microsoftem, který vychází z procesoru Snapdragon 8cx.

Microsoft Surface Pro X Microsoft SQ1, 3 GHz, 4+4 jádra ● Adreno 680 ● 8 GB ● 13" 2880×1920 IPS lesklý dotyk + pero (jas 435 nits, dE 1,59) ● 256 GB SSD ● 2× USB-C, surface konektor, nanoSIM ● 802.11ac 2×2, Bluetooth 5.0, 4G LTE ● 38,2 Wh ● 28,7 × 20,8 × 0,73 (1,2 s klávesnicí) cm ● 774 g (1,08 kg s klávesnicí a perem) 37 990 Kč

klávesnice s perem 6 990 Kč

Windows notebooky s ARM procesory nejsou nic nového, aktuálně je (ne u nás) nabízí Lenovo nebo Samsung. Microsoft si ale může dovolit uvést produkt, který se třeba nebude tolik prodávat, ale pomůže nasměrovat vývoj požadovaným směrem.

Windows 10 v pohodě, aplikace jak kdy

Systém Windows 10 pro 64bitové procesory z rodiny ARM dnes funguje spolehlivě a díky emulaci na něm jedou i aplikace napsané původně pro procesory Intel. Neměla by se tak opakovat tragédie Windows RT, které na ARMu podporovaly jen "moderní aplikace" z Windows Store ve Windows 8 a logicky umřely kvůli nedostatku aplikací.

Windows 10 na ARMu běží podobně jako na jiném normálním notebooku. Samozřejmě nativní aplikace zkompilované pro 64bitový ARM jedou zcela v pohodě, z tradičních aplikací nejedou jen ty určené pro 64bitovou platformu Intelu a AMD. Hodnotit výkon takového procesoru je ale nyní docela ošidné.

Co jede nativně na ARM64? Podívejte se na sdílenou tabulku Surface Pro X Application Support, kde najdete přehled již zkompilovaných aplikací, stejně tak přehled těch, které na Surface Pro X vůbec nejedou. Toto je pár vybraných, které jsou nativně zkompilované: Windows Subsystem for Linux 2, Visual Studio Code, Powershell Core, NodeJS, Firefox, Edge (Chromium dev version), PuTTy, Audacity, VLC, 7-zip, Bandizip, Docker, DOSbox, Notepad2 Microsoft Office se sice tváří jako x86 aplikace, ale uvnitř se schovávají části zkompilované pro 64bitové ARM procesory. Microsoft tento přístup zvolil kvůli kompatibilitě s VBA a makry. Chybí hlavně aplikace pro kreativní profesionály, kteří chtějí využít kreslení perem. Takové aplikace sice jedou, ale nevyužijí plný výkon, nebo padají. Photoshop třeba spustíte, ale kvůli chybějící akceleraci grafiky je nepoužitelně pomalý. Nefunguje Netflix (musíte v prohlížeči), Minecraft, Dropbox, zlobí iTunes, zapomeňte také na hry jako Bastion, Overwatch, Starcraft II, World of Warcraft a další.

Jednak nejedou žádné tradiční benchmarky, které většinou počítají s instrukcemi pro x86-64, jednak se potýkáte s rozdílem mezi nativní aplikací pro ARM a emulací 32bitových aplikací pro x86. Emulace je popravdě obdivuhodná, aplikace nejedou zásadně pomaleji, dokonce můžete hrát i některé hry, byť výkon grafiky odpovídá starší generaci integrovaných grafik Intelu. Hlavně ale při normální kancelářské práci na zásadní překážky nenarazíte.

Když ale spustíte aplikaci zkompilovanou pro ARM, výkon bude podstatně lepší. GeekBench jako jeden z mála podporuje ARM64. Bez možnosti tradičních benchmarků je to trochu ošidné, ale výkon procesoru SQ1 se v nativních aplikacích blíží řekněme Core i5-8250U, tedy starší notebookové generaci Core i5. Aktuální desátou generaci Core i5 ale nepřekoná.



Vlevo Edge pro x86 emulovaný na ARM, vpravo Edge nativně běžící na 64bitovém ARM kódu

Naměřili jsme

Surface Pro X Yoga C940 Surface Pro 7 procesor Microsoft SQ1, 3 GHz, 4+4 jádra Core i7-1065G7 Core i5-1035G4 grafika Adreno 680 Iris Plus Iris Plus (48) paměť 8 GB LPDDR4x 16 GB DDR4 8 GB DDR4 3DMark Night Raid 6919 - - Unigine Heaven Extreme [FPS] 6,7 14,7 12,3 Valley Extreme HD [FPS] 5,3 10,6 7,8 Další GeekBench 724/2786 (ARM64) - - Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 935,4 3 562,8 1 676,3 sekv. zápis [MB/s] 752,7 2 155,7 427,9 4KB čtení [MB/s] 402,5 441,8 287,6 4KB zápis [MB/s] 199,5 267,1 309,3 Výdrž Film 10:40 9:16 6:46 Kancelář bez Wi-Fi 11:19 10:14 8:57

Bez problémů tedy můžete pouštět 4K video z YouTube, kompilovat kód ve vývojových nástrojích nebo počítat tabulky v Excelu.

To samé ale můžete pochopitelně dělat už dlouho s běžným procesorem od Intelu. V rámci Surface Pro X je tu tak další argument v podobě dlouhé výdrže. Ano, na tak tenké zařízení je výdrž skvělá a přesahuje deset hodin, zatímco tlustší Surface Pro 7 nepřekoná devět hodin, ale podobně těžké byť tlustší notebooky s Intelem nabídnou srovnatelnou výdrž.

Musíte hlídat kompatibilitu

Hlavním problémem Windows 10 na ARM zůstává ne úplně stoprocentní kompatibilita se světem x86. Většina jede, to ale stačit nemusí. Na problémy narazíte u ovladačů tiskáren a dalších zařízení. Nějaká konkrétní aplikace, kterou jste zvyklí používat, zrovna nepojede a budete hledat funkční náhrady.

Uživatelé Apple počítačů zažívali podobné strasti při přechodu z procesorů PowerPC na Intel, ale na Windows na podobné problémy zvyklí nejsme. Pokud máte dobrodružnou povahu a hledání použitelných aplikací pro ARM vás baví, dokážete s Surface Pro X žít spokojeně. Pokud se navíc nebojíte hledat ve světě aplikací pro Linux, nic zásadního vám chybět nebude. Linuxový stack ve Windows 10 jede nativně na ARMu a současně aplikace pro ARM na Linuxu běžně najdete.

Hardware, který zaujme

Aby ale Surface Pro X zabodoval v širším měřítku, musí oslovit i ty, kteří se nechtějí šťourat v architekturách procesorů a jen chtějí prémiový stroj, na kterém jim pojedou jejich většinou kancelářské aplikace.



Používá se stejně jako Surface Pro, vše je ale tenčí a elegantnější

Aby se Surface Pro X odlišil od běžného Surface Pro, kromě tenkého těla s tenčími rámečky okolo displeje (stále s poměrem stran 3:2) nabízí i přepracovanou klávesnici. Ta totiž ukrývá i prostor pro stylus, který se při uložení v záhybu klávesnice průběžně dobíjí. Plochý stylus připomíná tvarem tesařskou tužku a podobně jako jiná pera Microsoftu má na horní straně programovatelné tlačítko a tento konec pera také funguje na displeji jako guma. Při přenášení jej ale neztratíte, drží pevně v klávesnici. Při používání tabletu bez klávesnice drží pero magneticky jen spodní straně tabletu.



Nová klávesnice ukrývá dobíjecí skrýš pro stylus, konektory tvoří jen dva USB-C a podlouhlý pro dobíjení. Vypínač je napravo, ovládání hlasitosti nalevo

Zatímco normální Surface Pro 7 nabízí jedno USB-C, tady jsou hned dvě. Můžete tedy třeba připojit dva displeje. Chybí ale 3,5mm konektor pro sluchátka nebo klasický konektor USB. Surface Pro X také obsahuje široký magnetický Surface konektor pro nabíjení, přičemž na 80% akumulátoru se notebook nabije už za hodinu.



Nový konektor pro klávesnici, nemůžete tedy použít tu z běžného Surface Pro. Pod krytkou se schovává SSD a slot pro nanoSIM

Pod výklopným stojánkem chybí čtečka microSD, ale pod krytkou se schovává slot pro nanoSIM a použité SSD. Rozměr SSD je ale nestandardní, levnější alternativy na trhu tedy nenajdete. Kromě fyzické SIM karty podporuje zabudovaný LTE modem také eSIM včetně těch od našich operátorů. Můžete tedy využít standardní funkce Windows 10 hlídající přenesená data, nebo automatický přechod na LTE při výpadku Wi-Fi sítě (maximálně 802.11ac, chybí podpora Wi-Fi 6).



V systému je přímo integrovaná podpora pro eSIM a rovnou se proklikáte i k objednání vlastní eSIM od dvou dostupných partnerských firem

​​

Oválné pero se docela pohodlně drží, na horním konci, který funguje jako guma, je tlačítko. Pokud nemáte klávesnici, pero se udrží magnety na spodní hraně tabletu

Zatím jen pro dobrodružné povahy

Upřímně se mi Surface Pro X doporučuje jen těžko. Ano, má pár příjemných vychytávek, které zaujmou, ale použitelnost výrazně závisí na konkrétních aplikacích, které používáte. Nenabídne dechberoucí výdrž nebo výkon, aby to ospravedlnilo vyšší cenu.

Jde ale o mimořádně důležitý produkt. Právě díky němu sílí tlak na vývojáře, aby začali podporovat 64bitový ARM ve Windows. To by nedokázal normálně vypadající notebook Lenova nebo Samsungu, k tomu potřebujete něco odvážnějšího, co dokáže zaujmout. I když to ve své první generaci nebude nutně trhat prodejní rekordy.