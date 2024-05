Co děláte s krabicemi, návody apod. po rozbalení nové elektroniky?

Jak řešíte dilema, co se všemi těmi krabicemi, manuály a další stafáží, kterou výrobci přibalují k mobilům, notebookům, ale i další černé či bílé elektronice? Necháte si je alespoň po dobu, kdy byste chtěli produkt vrátit? Nebo snad po celé trvání záruky? Nebo jdou rovnou do odpadu?

A pokud krabice skladujete, jak si to před sebou či blízkými obhajujete? V komentáři můžete také zmínit, které z nedávných produktů vás překvapily, že mají opravdu kompaktní balení. Nebo které naopak zbytečně plýtvají místem.

Filip Kůžel

Něco jiného

Dva týdny krabice nechávám téměř vždy, ty velké pak jdou pryč. Krabice od drobné elektroniky většinou putují do skříně pro případ, že bych tu kterou věc později prodávali – i když to s funkcí nijak nesouvisí, na fotkách v inzerátu to lépe vypadá. Jednou za pár let ve skříni udělám čistku a vyhazuju to, co už fakt nemá smysl schovávat.

Jakub Čížek

Okamžitě je vyhodím

Kdysi jsem si nechával alespoň krabičky od dražší elektroniky, protože byly samy o sobě hezké a z dobrého materiálu. Třeba od nového lepšího telefonu, předražených sluchátek a chytrých hodinek. Dnes už to všechno vyhazuju, v životě jsem totiž nic nevracel a nereklamoval – mám holt štěstí. Na nějaký efekt unboxingu si už také nehraju a abych pravdu řekl, nejvíce bych ocenil, kdyby celý tento obalový fetiš nadobro zmizel a věc dorazila ideálně jen v nějaké bublinkové obálce či fólii – hlavně televizor. U mnoha produktů tomu už napomohly Alzaboxy a Alzákovo úspornější balení, díky kterému pak člověk nemusí jet s tunou krabic do sběrného dvora, ale pořád je to málo. Krabice jsou zlo!

Martin Nahodil

Něco jiného

Je to případ od případu. U kuchyňské elektroniky jde většinou krabice rovnou do popelnice s tím, že si případně nechám jen návod. Krabici od televize jsem ale místo popelnice šoupnul do sklepa, protože se určitě bude hodit při stěhování. Vedle ní je ještě pár dalších, třeba od monitoru nebo od herních konzolí. Po šuplících bych určitě našel pár úhledných krabiček od mých dřívějších telefonů. Záruka nebo možnost vrácení u těchto rozhodnutí pro mě moc nehraje roli.

Karel Kilián

Nechám je do konce záruky

Ačkoli vím, že prodejci nemohou požadovat originální obal kvůli reklamaci, ponechávám si všechny krabice od elektroniky po dobu záruky. Důvod je prostý: pokud se produkt porouchá a bude nutné ho někam poslat, budu pro něj mít odpovídající balení.

Krabice ukládáme na půdu (s výjimkou krabice od televize, která se tam nevešla) a zhruba jednou až dvakrát ročně je probíráme. Ty od spotřebičů, kterým uplynula záruka, následně vyhazujeme (samozřejmě do tříděného) odpadu.

Petr Urban

Nechám je do konce záruky

Většinu krabic si nechávám. Malé hodím do skříně, větší do sklepní kóje, která trpí vysokou entropií. Najdou se jistě výjimky, ale pokud jde o drobnosti za pár korun, musím uvažovat nad tím, že budu chtít produkt vrátit, ale hlavně později reklamovat. Přece jen je dobré mít po ruce vhodně padnoucí obal, v němž ho na reklamaci pošlu.

Některé věci zase můžu chtít po letech prodat v bazaru. I tam se hodí mít vkusné balení, já jsem totiž vkusný člověk. Některé krabice se zase hodí, abych je postupně zaplnil odpadem, který odnesu do sběrného dvora. Koncept kontejnerů na elektroodpad k nám nedorazil, byť internet máme, děkuji za optání.

Lukáš Václavík

Nechám je do konce záruky

Někdy i déle. pokud vím, že danou věc pak prodám. Typicky například mobil nebo notebook. Věřím, že když bude vše v původním balení, kupující pochopí, že mám k elektronice úctu a chovám se k ní dobře. O to více oceňuji, když výrobci ty krabice nedělají moc velké. Příkladem jde třeba Apple, u něhož si krabičky ani nedokážu představit menší. Nebo poslední Kindle zabalený jen v kousku kartonu. Opačným extrémem je počítačový hardware. Hlavně za balení grafických karet, které objemem několikanásobně převyšují samotný produkt, bych vraždil.